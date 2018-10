«La victoria de Ana Carrasco es un gran empuje para el motociclismo femenino»

Un deporte caro que engancha

Rakel Collado no ha podido competir esta temporada porque las cuentas no le salen. «Me he fundido los ahorros, es complicado conseguir espónsor y no podía hacer cambios en el trabajo para ir a entrenar». La piloto alavesa reconocer que el motociclismo conlleva muchísimos gastos. «No solo ya la moto, el mono y el casco, que es lo básico, sino los desplazamientos para los entrenamientos, el alquiler de la pista o la gasolina», enumera. Y todo ello, si hay suerte y no sufre ninguna caída. «Entonces ya hay que sumar recambios, reparaciones, etc y es un pastón». Aún así Rakel anhela con conseguir un mejor horario laboral junto con un patrocinador que le permita regresar a la competición. «Porque además es un deporte que engancha».