Susana del Río, presidenta del Comité 'Mujer y Tenis' «La Unión Europea necesita catalizadores como el deporte» Del Río llegó a formar parte del equipo español de tenis, siendo la número 1 en Madrid. / PEDRO URRESTI La madrileña afincada en Getxo, activista de la Unión Europea, ha sido nombrada presidenta del Comité 'Mujer y Tenis' de la Federación Vasca BEATRIZ GARNÁNDEZ Lunes, 6 mayo 2019, 22:32

Susana del Río Villar, (Madrid, 1966) es licenciada en Historia, doctora en Ciencias Políticas, académica de la Academia Europea de Ciencias y Artes, autora de varios libros sobre la UE, experta en Unión Europea y columnista de EL CORREO. Esta madrileña afincada en Getxo desde hace 23 años ha sido nombrada presidenta del Comité 'Mujer y Tenis' creado por la Federación Vasca de Tenis. Un nuevo Comité que buscará ayudar a todas las tenistas.

Del Río empezó a jugar con su padre en el Club de Tenis Chamartín a los 9 años. A los 12 años comienza a entrenar con la Federación madrileña y desde los 13 a los 19 años juega en el equipo absoluto y en el de la Real Federación Española de Tenis. A los 19 años decide abandonar el tenis de competición para centrarse en sus estudios. Ahora juega en el Real Club Jolaseta. En su palmarés atesora logros como: campeona regional de Madrid, semifinalista del Campeonato infantil de España Manuel Alonso; subcampeona de España de dobles y de dobles mixtos; número 1 de Madrid; y número 2 de España infantil y cadete.

- ¿Cómo empezó en el tenis?

- Mis padres nos apuntaron desde bien pequeñas a mí y a mis hermanas en el Club de Tenis Chamartín. Yo creo que mi padre ha forjado mucho mi carácter, mi forma de trabajar, de luchar por las cosas en las que creo. Ha sido siempre una persona luchadora en todos los ámbitos de la vida y en el tenis entrenaba con él. Aunque entrenase en la Federación, yo seguía entrenando con él. He llegado a estar en un hotel en el que no había pista de tenis y poníamos una cuerda con unas toallas y hacíamos toque (Risas). Aprovechábamos cualquier oportunidad para que yo no perdiese el toque de tenis.

- ¿Qué le ha dado este deporte?

- El tenis me ha dado es mucha capacidad de trabajo y de lucha. Te abre muchísimas puertas, hablas con personas de diferentes clubes, países... Te permite aportar esa mirada de deportista y a la gente le gusta. El deporte, en general, une. Mi proyecto nuevo se llama 'Una Europa que Une' y todo mi afán es unir. También me ha dado muchísimos amigos en prácticamente todos los clubes de España, en clubes europeos... El deporte también me ha enseñado a tener una disciplina, a saber aprovechar mucho el tiempo.

Visibilidad de la mujer

- Le acaban de nombrar presidenta del Comité 'Mujer y Tenis' de la Federación Vasca de Tenis, ¿qué importancia tiene la creación de este comité en Euskadi?

- El Comité Mujer y Tenis nace con ese sentimiento común de que es muy necesario unirnos al deporte y a las deportistas. Yo creo que aunque se hacen cosas en otras federaciones, el haber creado el comité es algo en lo que vamos a ser pioneros en relación a algunas actividades o algunos temas eje que hemos establecido en varias reuniones. Cuando Igor del Busto, el presidente de la Federación Vasca de Tenis, me propuso ser presidenta del Comité, me dijo que podía aportar. Soy una persona entusiasta que creo que si en algo puedo aportar mi granito de arena pues tengo que estar ahí. Le dije que sí y enseguida establecimos unos objetivos.

- ¿Cuáles fueron?

- Además de dar luz a la mujer en el deporte, intentar ayudar en algunos aspectos, como pasa en el tema de los torneos masculinos en los que la retribución es mayor. También en torneos de niñas, de menores, transmitir a los padres lo que significa hacer un deporte individual. La psicología de un jugador de tenis es diferente a la de un jugador de un deporte en equipo. Otro de los objetivos es que las jóvenes vean que tampoco hay que dedicarse al tenis de una forma semiprofesional o con toda esa carga de competición, sino que puede ser un hobbie y no dejarlo. Los chicos normalmente aguantan más en los deportes. Desde la Federación queremos dar oportunidades para que las chicas jueguen.

-Es un Comité en el que hay mujeres y hombres, ¿qué importancia tiene esto?

- Estamos igual número de mujeres y hombres. La vida somos hombres y mujeres y si queremos conseguir cosas con nuestro trabajo y defender la igualdad de la mujer tenemos que hacerlo acompañadas con hombres. A mí me gusta unir. Hasta hace poco la mujer necesitaba una serie de oportunidades que le ayudasen a hacerse más visible pero hemos avanzado mucho. Desde el Comité Mujer y Tenis vamos a ir poco a poco pero con pasos seguros.

- El deporte femenino cada vez tiene más visibilidad, ¿a qué se debe?

- Es una suma de factores. La sociedad está cambiando, las mujeres deportistas quieren realmente hacerse ver. Creo que es bueno para la transmisión de valores a las generaciones futuras. El deporte construye sociedad y las mujeres están demostrando que valen.

Activista europea

- Además del tenis, es muy activa en la Unión Europea...

- Mucho. Mi trabajo es Europa. La Unión Europea necesita catalizadores como el deporte para fortalecer el sentimiento común europeo.

- ¿Cómo se pueden combinar tenis y Unión Europea?

- El que la Unión Europea de visibilidad al deporte hace que ciudadanos que no están muy conectados se enganchen. El tener un equipo europeo es importante para cualquier sistema y en la Unión Europea somos 28 estados miembros, 27 sin el Reino Unido. A los ciudadanos les gusta el deporte y borra muchas diferencias que en otros ámbitos de la vida separan porque cada uno está en su lugar. A todo lo que une hay que darle mayor importancia, más visibilidad, más proyección... La Unión Europea está avanzando mucho en cómo hacer posible que a los deportistas se les mire en la universidad con un valor añadido de cómo gestionan la vida. Es importante que se les ayude a que puedan compaginar el calendario de competición con el de exámenes.

- El 26 de mayo hay elecciones europeas, ¿por qué es importante que la gente vote?

- La Unión Europea está en nuestro día a día en más del 80% de lo que hacemos. La gente piensa que votar en unas elecciones no es tan importante, pero es decisivo. Un ejemplo muy claro es lo que está pasando con el Brexit. Y más con todo lo que estamos viviendo de populismos o extremismos que quieren fracturar la Unión Europea. Necesitamos más Europa y que los ciudadanos se sientan representados en el Parlamento Europeo.

- ¿Cómo compagina el trabajo en el Comité y en la Unión Europea?

- Lo compagino bien. Cuando mi hija era pequeña decía a muchos viajes que no y me centraba más en escribir. Viajaba menos porque mi hija ha sido siempre mi prioridad. Yo estoy muy orgullosa de ser mujer y de ser madre. Ahora que ya es mayor viajo mucho más.