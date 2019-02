Pelota Una mujer de 67 años y su hija, a por el Parejas de mano Reyes, con su hija en un entrenamiento. / Félix Morquecho Reyes Azkoiti dejará la pelota tras el torneo después de dedicar gran parte de su vida a la pelota JUAN PABLO MARTÍN Sábado, 2 febrero 2019, 01:10

«Se lo debía a mi hija Jasone porque acaba de empezar». Así resume Reyes Azkoitia (5-1-1952) su participación en el Parejas femenino. A sus 67 años, la delantera guipuzcoana ha decidido que será su último campeonato porque a esta edad los partidos pesan bastante y necesita tiempo para recuperarse. Será el broche tras dedicar una gran parte de su vida a la pelota. Porque esta mujer ha sido hasta hace unos meses entrenadora de la escuela de Bergara, donde reside desde hace 47 años, de la que han salido varios campeones del mundo y profesionales.

Nacida en el barrio Matitte de Azkoitia fue la única chica de seis hermanos, uno de los cuales llegó a profesionales. La afición a este deporte en su familia era grande, por lo que cualquier pared valía para practicarla. También en el colegio. Sin embargo, entonces las posibilidades para que una mujer pudiera tener una continuidad eran prácticamente nulas y Reyes a los 13 años lo dejó. Fue después de casarse y de residir en su actual localidad cuando volvió a entrar en un frontón «en el barrio de Elosu un día para pasar la tarde. La afición la he tenido siempre y luego se convirtió en un oficio».

Hasta ahora nunca había jugado partidos contra otras mujeres. En su juventud disputó algún encuentro benéfico y de fiestas. «Una vez formé pareja con un cura para recaudar fondos para África en Oñate, también me enfrenté a uno conocido como Txikito Beneras en Arrasate y jugué algún encuentro en Iparralde».

Trayectoria Nombre Reyes Azkoitia (5-1-1952, Azkoitia). Tiene 67 años y desde hce 47 reside en Bergara. Entrenadora A lo largo de los últimos 30 años ha sido técnico de la escuela de pelota de Bergara y por su manos han pasado pelotaris como Muruamendiaraz y Rezusta, campeones del mundo y profesionales. Pelotari De joven jugó algunos partidos benéficos y de fiestas. En el Individual femenino pasó dos rondas y en la actualidad juega el Parejas con su hija Jasone.

Su hijo entró a la escuela de pelota de Bergara a los seis años y su madre le acompañaba y jugaba con él. Allí empezó a tomar contacto con los responsables. Y tras un cambio de directiva en el club, comenzó a realizar labores de entrenadora. «Me aceptaron con normalidad». «En los 30 años que he estado desde entonces nunca he tenido un problema y me han dado poder. Me ha pasado toda la vida entre hombres y me he sentido cómoda, nunca me he considerado discriminada por ser mujer». Se sacó el título de monitor hace veinte años y por sus manos han pasado como Muruamendiaraz y Rezusta. «Este último se ha convertido en un referente para los más jóvenes y ha dado un gran impulso a la pelota en el municipio».

El Individual

El pasado mes de junio lo dejó junto con otros cinco directivos que comenzaron con ella y entró savia nueva «a los que es una gozada ver cómo trabajan». Un día hablando con su hija le propuso que jugarán el Parejas. Sin embargo, primero se disputó el Individual y Reyes decidió jugarlo. Se volvió a vestir de blanco. Decidió probarse. Hacer realidad algo que prácticamente no había conseguido en su juventud. Superó los nervios del inicio. Paso la primera ronda. Para la segunda, que se jugó en Abadiño, fue sin ilusión porque creía que no tenía nada que hacer por la juventud de sus rivales. Llegó pronto y como hacía frío decidió tomar un café. Allí se encontró con la pelotaris del club de Larrabetzu, uno de los pioneros en Bizkaia, «que me quitaron todos los prejuicios. Disfruté en el cancha. Gané los dos partidos y fue un subidón». Cayó en tercera ronda.

El Parejas arrancó la semana pasada y lo juega con su hija. «El no va más». Lograron pasar el corte y la próxima cita será en Sodupe. «Abrir camino en un deporte así era complicado, pero se está dando un cambio de mentalidad. Y si se acepta con normalidad irá a más». Su objetivo es disfrutar. Ayudar a su hija para que juegue y se enganche a un deporte que para ella ha «sido como una profesión a pesar de ser un hobby». El último gancho de Reyes Azkoitia.