Teresa Perales: «El cuerpo me sigue respetando, puede haber un más allá de Tokio» La nadadora mostrando una medalla de oro en los pasados Juegos de Río de Janeiro. / EFE La ganadora de 26 medallas paralímpicas no se marca límites después de protagonizar una gran actuación en el Mundial NATALIA ARRIAGA Viernes, 20 septiembre 2019, 23:49

La nadadora Teresa Perales, ganadora de 26 medallas paralímpicas en cinco Juegos y que subió dos veces al podio en los Mundiales disputados la semana pasada en Londres, aseguró que su cuerpo «sigue respondiendo», se siente «feliz de saber que hay posibilidades en Tokio 2020» de ganar nuevos trofeos y piensa que, incluso después de esa cita, «puede haber un más allá, alguna temporada más».

«El Mundial ha salido muy bien. La dificultad de ese campeonato ya no era solo la juventud de mis rivales, que con eso ya contaba, sino sobre todo que costó mucho ganar las medallas, se iban retrasando en los días para todo el equipo. Psicológicamente eso es muy duro», aseguró Perales durante una recepción en la embajada de Japón a los deportistas españoles.

La nadadora aragonesa ganó en Londres el bronce con el relevo 4x100 estilos y el oro en los 50 m espalda con un margen de solo 0.03 segundos sobre la subcampeona. «El relevo nos dio el pistoletazo de salida y luego la medalla personal por 0.03 segundos, que no es nada, me subió a lo alto del cajón». «Estoy muy feliz sobre todo de saber que tengo posibilidades en Tokio. Me hace una ilusión loca, serán mis sextos Juegos. Parece mentira. Pero cuando se acabaron los Juegos de Río, en cuanto se apagó el pebetero, ya puse en la aplicación la cuenta atrás para Tokio», reveló la deportista española con mejor historial olímpico.

A por la mínima olímpica

Camino de Tokio, su intención es «hacer el máximo número de competiciones internacionales». «Casi con toda seguridad en febrero me iré a Italia a empezar la temporada fuerte, a ver si allí consigo la mínima olímpica. De momento, he conseguido la plaza para España, ahora lo que quiero es que esa plaza lleve mi nombre. A partir del 31 de enero se abre el plazo y espero lograrla pronto», indicó.

Perales quiere nadar en Tokio «los 50 mariposa, 50 espalda y 100 libre», aunque no descarta los 200 libre «quizá de relleno para tocar agua». «Creo que los Juegos de Tokio van a ser los mejores de la historia. Yo soy muy tecnológica y, además, yo era karateca, así que la cultura japonesa siempre me ha gustado», dijo la nadadora y conferenciante. «He visto que a estas alturas ya podrían hacer los Juegos y eso da una gran tranquilidad al deportista: no tener que estar pensando qué me voy a encontrar cuando llegue, si va a estar bien organizado, la comida, el transporte. Vamos a tiro hecho, sabiendo que nos van a tratar muy bien».

"Llevo 21 años compitiendo con la selección española y lo más importante es que sigo teniendo ganas y que sigo haciendo podios, incluso ganando oros"

Respecto a si esos Juegos, en los que participará con 44 años, serán el punto final de su carrera, Perales reconoció que lleva «muchos años pensando» si se retira o no. «Pero cuando se acercan unos Juegos, no me gusta afrontarlos pensando en la retirada. Si estás pensando que van a ser los últimos», dijo, «estás tan pendiente de grabar en la memoria cada instante que a veces te pierdes incluso los pequeños detalles. Quiero pensar que puede que haya un más allá, alguna temporada más. Y, bueno, el cuerpo aún me sigue respetando. Me cuesta, pero me sigue respetando», celebró. «Llevo 21 años compitiendo con la selección española y lo más importante es que sigo teniendo ganas y que sigo haciendo podios, incluso ganado oro. Y con mucha ilusión», destacó.