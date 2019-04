«No sólo queremos disfrutar, vamos a llegar a la final» JORDI ALEMANY El Zubileta Evolution Zuazo se ha presentado en Lasesarre mientras vela armas para la Copa de la Reina de balonmano, que el club va a disputar este fin de semana en una edición histórica ante su afición de Barakaldo JAVIER MUÑOZ Miércoles, 24 abril 2019, 15:07

«No es un sueño, es una realidad». La central del Zubileta Evolution Zuazo Alba Sánchez describe de esa manera sus expectativas de llegar a la final de la Copa de la Reina de balonmano, que se disputará este fin de semana, a partir del viernes, en el polideportivo Lasesarre de Barakaldo. La localidad fabril recibirá a más de sesenta periodistas y a cientos de aficionados de los siete equipos que, junto con el local, se medirán en una primera ronda de cuartos. Son el Bera Bera donostiarra, Gijón, Valladolid (Aula), Granollers, Rocasa Gran Canaria, Málaga y Elche, este último, primer rival del Zuazo el viernes a las 21.00.

Las ilicitanas serán el primer escollo, y no desdeñable, según Joseba Rodríguez 'Jaito', entrenador de las barakaldesas, aunque ellas están convencidas de que van a hacer algo importante. Su afición, han confesado las jugadoras esta mañana, está expectante. «Barakaldo se ha volcado en el acontecimiento», han asegurado los responsables del club. Mientras tanto, la plantilla ha posado en la cancha de Lasesarre, donde ya luce la pista sintética verde para la competición, una que también se utiliza en la Liga. El lema con el que el Zuazo saltará a esa cancha, concebida para las retransmisiones de televisión, es muy claro sobre la actitud con que afronta el reto deportivo: «No sólo queremos disfrutar, vamos a llegar a la final», remachan.

La veterana Sandra Gil ha destacado el potencial de su equipo, en el que las jóvenes rinden «al 200%». Y eso es lo que ella y sus compañeras han prometido al público de Barakaldo que ya las ha apoyado incondicionalmente. «Hemos estado en Europa, pero esto es otra cosa», asegura Gil. Los gestores del Zuazo no dejan de insistir que la Copa de la Reina marcará un hito en la trayectoria del equipo y reforzará su imagen ante la Federación Española de Balonmano. También se felicitan del apoyo que en materia de transporte público va a brindar la Diputación, y del respaldo mostrado por el Ayuntamiento.

Derrotar al Elche

La canterana Estibaliz Velasco ha mostrado prisa por empezar a competir. «Los nervios se empiezan a notar, pero cuando estás en la cancha no tienen por qué estar ahí», ha declarado a la prensa, mientras posaba para los reporteros gráficos. «Barakaldo ha puesto mucho empeño en que todo salga bien y parece que va a ser así». La jugadora no niega que jugar en casa supone algo de presión, pero no es un hándicap que el Zuazo no pueda superar. «Confío mucho en el equipo y si ganamos el primer partido (ante el Elche), estamos en la final», ha pronosticado Velasco.

A mediodía, desde el interior del polideportivo se ha escuchado el poderoso grito de guerra que la plantilla del Zuazo ha dado en el exterior del pabellón, al retratarse en la escalinata para la ocasión, una edición de la Copa realmente histórica para el club al disputarse en su feudo. «Nos ha venido muy bien la competición liguera», ha asegurado el técnico del equipo. «Nos hemos conjuntado, tenemos muchísima más confianza. Llegan muy bien preparadas y dan el máximo, así que lo vamos a hacer es disfrutar».

Pero ellas, sin embargo, no están de acuerdo con 'Jaito. Está bien eso de disfrutar, pero no es suficiente. «Durante toda la temporada estamos demostrando que podemos competir contra cualquiera», ha resaltado la internacional June Loidi. «No va a ser fácil, pero sí trabajamos, el objetivo se puede lograr». ¿Cambiaría June futuras internacionalidades por ganar la final en Barakaldo? «Es una pregunta difícil», ha respondido, saliendo airosa. «A internacional llegas por el trabajo de tu equipo y te ayuda a mejorar».