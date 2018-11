Voleibol El CV Sestao no encuentra su sitio «Tenemos que centrarnos más», arenga la preparadora verdinegra. / V. V. Sestao La entrenadora Paki Blanco afirma que a su equipo le falta «confianza» para lograr su primer triunfo en la máxima categoría LAURA GONZÁLEZ Sestao Domingo, 4 noviembre 2018, 00:40

Un inicio complicado. Eso es lo que está sufriendo el Club Voleibol Sestao en su estreno en Liga Femenina 2, la máxima categoría de este deporte a nivel nacional, a la que ascendieron por méritos propios el pasado mes de abril, convirtiéndose en el único equipo vasco en la élite. Un grupo formado por jugadoras vizcaínas, la gran mayoría salidas de su prolífica cantera, que suma cinco derrotas consecutivas en este arranque de temporada. La última, la sufrida en La Benedicta ante el VP Madrid (0-3), le metió directamente a la zona de descenso.

«Nos está costando aclimatarnos», declara su entrenadora Paki Blanco, destacando la mayor velocidad y nivel de juego entre las diferencias que han podido comprobar tras el salto de escalón. Una falta de experiencia que también cree que ha hecho mella en estos primeros encuentros, algo que ya les sucedió el año en que se hicieron un hueco en Primera. «Nos salvamos en los últimos partidos, como buen juego pero sin acabar de terminar los sets, como nos pasa ahora».

Si uno echa un vistazo a los tanteos de los cinco partidos del conjunto sestaoarra en Liga Femenina 2, se da cuenta de que pese a los resultados finales (1-3, 3-0, 1-3, 3-1 y 0-3), las vizcaínas han hecho méritos para poder haberse llevado algún botín. «Nos hemos medido a los equipos que están arriba en la tabla y les hemos hecho frente. Lo que nos pasa es que no conseguimos rematar los sets, finalizarnos a nuestro favor, porque estamos con un poco de miedo. No acabamos de creernos que podemos», arguye la preparadora fabril. Esto les impide llevar a cabo los automatismos, lo que se manifiesta en fallos que llegan en momentos clave, y que termina por penalizarlas.

«Salvo el último partido, en el que no estuvimos tan bien como hasta ahora, no nos han hecho tantos extraordinarios, sino que nosotras mismas cometemos errores básicos que se podrían haber evitado. No podemos regalar balones ni tener miedo a fallar porque el contrario también lo hace», afirma Blanco, quien cree que todo esto pasa por «falta de confianza» y de tablas en la categoría. «Ante el Covadonga estuvimos todos los sets con puntos por encima, pero tuvimos fallos por tonterías que tienen que ver con la concentración. Tenemos que centrarnos más», arenga.

Motivadas

Pese a todo, la preparadora del CV Sestao asegura que no están agobiadas, ni tampoco obsesionadas con lograr la primera victoria del curso. «Confío en ellas, son luchadoras y les falta mostrar su valentía. La temporada pasada jugamos partidos en la fase de ascenso con más presión y con un nivel de juego parecido a los de ahora y conseguimos ganarlos», destaca Blanco.

Por ello, se muestra en cierta manera optimista, consciente de que los resultados llegarán en el momento en el que se encuentren a sí mismas, «nuestro juego». «Están trabajando bien y muy motivadas. Tienen que hacerlo como saben y no fijarse tanto en el contrario, porque algunas son profesionales de esto». La entrenadora quiso resaltar el hecho de que quienes defienden el escudo esta temporada son las mismas que lograron colarse en la élite. «Ya solo con estar ahí con un equipo como el nuestro, joven y sin fichajes, es por tener valentía, pero no hemos llegado solo hasta aquí para eso, hay que intentar superarse, y si una vez que logramos llegar a nuestro juego vemos que no podemos estar ahí por nuestro nivel, por lo que sea, no pasa nada. Lo que hemos conseguido ya es importante y hay que disfrutar y trabajar».