Kárate Sandra Sánchez, campeona mundial de katas Sandra Sánchez posa sonriente con su medalla de oro. / Efe La talaverana, de 37 años, se impuso este sábado a la japonesa Kiyou Shimizu en Madrid. Número uno del ránking, se perfila como la gran favorita para los Juegos de Tokio AMADOR GÓMEZ Madrid Domingo, 11 noviembre 2018, 09:32

Gran semana para el deporte femenino español. Tras los dos oros y un bronce de Lydia Valentín en los Mundiales de halterofilia, Sandra Sánchez se proclamó este sábado campeona del mundo, en la modalidad de kata, al superar a la japonesa Kiyou Shimizu, por 3-2, en la final disputada en el WiZink Center de Madrid. La karateka de Talavera, de 37 años, eligió el mejor momento para derrotar a su rival ayer, número dos mundial y vigente campeona, ya que hasta ahora no lo había conseguido. A 20 meses de los Juegos de Tokio 2020, donde el kárate se estrenará como disciplina olímpica, este título y su condición de número uno en el ránking la convierten en la convierten en la gran favorita al triunfo.

Después de que ambas se asegurasen el martes su presencia en la final tras imponerse a todas sus rivales por 5-0, tres de los cinco jueces decidieron el oro para la española, que tras ser proclamada campeona se fundió en un abrazo con su entrenador y marido, Jesús del Moral, también seleccionador español. Galardonada con el Premio Nacional del Deporte 2017, Sandra Sánchez, dominadora de la clasificación mundial desde 2015 y con récord de podios consecutivos, se adjudicó en la capital su 37ª medalla seguida, desde la plata que ganó en la Premier League de París hace casi cuatro años.

«Ahora queda demostrado que la edad es solo un número«, afirmó la campeona tras imponerse a una rival 12 años más joven. »Aún no puedo definir los sentimientos. Estoy nerviosa, emocionada, superfeliz. Quiero gritar, llorar, saltar, soy una mezcla de emociones«, expresó incontenible. Sánchez aseguró que »un pedacito de la medalla es de cada uno de los que creyeron en ella« y dijo que, incluso en los peores momentos de su carrera, cuando dejó la selección, siempre guardó »ese punto de esperanza«. »Aunque parece que ha pasado muy rápido, ha habido muchos momentos difíciles«, admitió. »Pero en todas las cosas de mi vida, a cabezona no me gana nadie, y más cuando creo en lo que hago y me rodeo de gente que cree que puedo lograrlo«. Respecto a sus sueños de ganar una medalla en los Juegos de Tokio 2020, Sandra Sánchez aseguró que irá »pasito a pasito«, pero admitió que ya tiene »el dedo meñique del pie« en la cita japonesa.

El gran éxito logrado por la karateka hizo que el mismo presidente del Gobierno felicitara a la talaverana por su histórico triunfo. «¡¡Campeona del mundo!! Felicidades a Sandra Sánchez @sandrasankarate por lograr el oro en el Mundial #KarateMadrid2018 en modalidad de Kata», señaló Pedro Sánchez a través de las redes sociales.

También Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), se unió a la cascada de felicitacines. «Sandra Sánchez es campeona de todo. Con el oro mundial rompe una nueva barrera y sigue agrandando su leyenda, porque es una deportista de una categoría excepcional, dentro y fuera del tatami. Gracias por ser un gran ejemplo y enhorabuena, campeona», escribió , en la cuenta oficial del organismo en Twitter.