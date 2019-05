Polémica por el regalo de un vibrador a las ganadoras de un torneo de Squash en Oviedo La idea ya ha provocado tres dimisiones en la Federación AZAHARA VILLACORTA Lunes, 20 mayo 2019, 17:17

Dos kits de depilación, una lima eléctrica y... un vibrador. Esos fueron los obsequios que recibieron junto con sus trofeos las cuatro ganadoras del Campeonato de Asturias de Squash, celebrado el pasado fin de semana en Las Vegas. «Imagínate sus caras, se quedaron flipando y, acto seguido, redactaron una carta en la que denunciaban los hechos», acaba de confirmar a este diario Maribel Toyos, vocal de la Federación de Squash del Principado, que añade que «los ganadores varones únicamente recibieron sus correspondientes trofeos» y que ya ha puesto los hechos en conocimiento del Instituto Asturiano de la Mujer.

«Es el colmo del sexismo», concluye Toyos, que coloca la pelota en el tejado del Squash Oviedo, el club encargado de organizar el campeonato: «Lo que hace la Federación es solicitar los trofeos al Principado, mientras que los obsequios corresponden al club organizador. Nosotros no sabíamos nada».

Así fue cómo, tras convocar una reunión de urgencia, la Federación se dirigió al club en busca de explicaciones, que les he remitido una carta «pidiendo disculpas, pero diciendo que ellos no pensaban que fuese sexista ni discriminatorio». Algo que a Maribel Toyos no le cuadra: «No tiene sentido que se disculpen, pero que sigan sosteniendo que no es sexista».

De momento, los regalos, que en las redes sociales califican de «burdos» y «cavernícolas», ya han provocado tres dimisiones en el seno de la gestora que dirige la Federación (en la que solo quedan cuatro personas) y Almudena Cueto, al frente del Instituto Asturiano de la Mujer, ha prometido «ponerse a trabajar sobre el asunto de manera urgente».

«El Squash Oviedo, por su parte, ha renunciado también a organizar ningún evento más esta temporada. Normal, con la que han liado...», concluye Toyos.