Waterpolo «Cuando me quedé fuera de la Selección toqué fondo» La exjugadora celebrando un gol ante Australia hace apenas unos años. / REUTERS La excapitana nacional de waterpolo Jennifer Pareja reconoce que cuando dejó de formar parte del equipo español después de 16 años significó para ella «estar fuera de la vida» EL CORREO Miércoles, 10 abril 2019, 00:30

Pocas personas están preparadas para el fracaso o para afrontar los momentos delicados con la mejor actitud. En el deporte dejar de estar en primera línea puede suponer caer al más profundo abismo. Eso fue lo que le sucedió a Jennifer Pareja, excapitana de la selección nacional de waterpolo, quien ha asegurado recientemente que cuando se quedó fuera del equipo español «tocó fondo». «Era estar fuera de la vida, de mi vida, lo peor que me podía pasar en ese momento», admitió, palabras que pronunció en el transcurso de la presentación del Programa de Transición de Deportistas «Working Athletes», creado por la Universidad de Navarra y el Center for Sports and Business Management (CSBM), para ayudar a deportistas y formarles en el ámbito empresarial.

Pareja ha señalado que el deporte debe servir para «transmitir valores» y destacó que se retiró porque «la ilusión por este deporte había desaparecido», tras quedarse al margen de la selección para los Juegos Olímpicos de Río 2016, en lo que calificó como «el momento más duro» de su carrera. Pareja jugó durante 16 años con la selección española, con la que consiguió una plata olímpica, un mundial y un campeonato europeo. Durante sus últimos cinco años fue la capitana e incluso llegó a ser elegida mejor jugadora del mundo.

La exinternacional española ha destacado la importancia de programas que ayuden a los deportistas a integrarse en el mundo laboral una vez dejan la competición ya que «es una etapa muy dura», y una preparación anterior ayuda a que sea «más fácil de llevar».

Formación tras la carrera

Por otra parte, según ha señalado el director académico del Working Athletes Sandalio Gómez, el programa responde a «una necesidad que tiene la sociedad porque la formación del deportista cuando termina su carrera profesional es un hueco que no está cubierto». A los interesados en la iniciativa se les hará un test de orientación profesional y se les impartirá una formación supervisada dividida en áreas como «el papel del deporte en la sociedad actual, la gestión de números, marcas, patrocinio y dirección general dentro de una metodología activa».

Además, el profesor ha indicado que se trata de un programa «suficientemente amplio» que se dirige tanto a deportistas retirados como aquellos que esté pensando en qué van a hacer una vez que termine su actividad profesional en el deporte, una etapa que Gómez ha definido como «difícil y delicada».