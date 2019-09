Prodigio del deporte y «hiena de la Gestapo» Tenía un lema: «Cualquier cosa que un hombre pueda hacer, Violette lo puede hacer también». / Bibliothèque Nationale de France La francesa Violette Morris (1893-1944) fue una deportista única y piloto de carreras de coches que optó por hacerse una mastectomía y no ocultar su lesbianismo antes de ser captada por la Alemania nazi y dedicarse a torturar a sangre fría a sus compatriotas ITSASO ÁLVAREZ Jueves, 19 septiembre 2019, 00:55

El nazismo postuló que todos aquellos que no fueran arios no eran humanos y por tanto serían tratados como animales. Si era ético experimentar con perros, gatos y ratones, ¿qué problema habría en hacerlo con judíos, polacos, gitanos u homosexuales? La respuesta la encontramos en los campos de concentración nazis, donde cientos de fieles guardianas, con la sangre 'limpia' y libres de intoxicaciones, se convirtieron en las torturadoras y asesinas más despiadadas de la Segunda Guerra Mundial. No son tan famosas como Adolf Hitler, Heinrich Luitpold Himmler, Paul Joseph Goebbels o Josef Mengele, pero la Historia más siniestra de la Humanidad tiene su hueco para estas auténticas arpías, las caras inhumanas que tantas víctimas dejaron tras de sí. Una de las mujeres que participó activamente en la maquinaria bélica del nacionalsocialismo y que acató órdenes y aliñó sus actuaciones con fuertes dosis de vejación, maltrato y sadismo fue una mujer a la que el deporte francés le debe muchas glorias: Violette Morris.

Su historia supera cualquier ficción. Nació el 18 de abril de 1893 en París, estudió en un colegio de monjas en Bélgica y era las más joven de seis hermanos. A los 21 años, su familia la obligó a casarse con un militar, Cyprien Gouraud, el año en que empezó la Primera Guerra Mundial. Ella trabajó como enfermera voluntaria y como conductora en el correo motorizado. Ahí empezó su amor por la velocidad. Su matrimonio no le impidió practicar los deportes que por entonces le gustaban, el lanzamiento de peso y disco. En esa época jugó en dos equipos profesionales de fútbol: en el Fémina Sports y en el legendario Olympique de París; y también para la Selección Nacional.

Violette Morris hizo asimismo waterpolo, deporte en el que llegó a jugar también en la Selección Nacional. Boxear (contra hombres, porque no había muchas mujeres en esta disciplina) se le daba también bien. Tan es así que fue campeona nacional francesa en 1923. La lista no acaba ahí: corría en bici y en motocicleta, practicó equitación, tenis, tiro con arco, salto de trampolín, natación, halterofilia y lucha grecorromana... Ganó medallas de oro y plata en los Juegos Mundiales para mujeres de 1923 y las Olimpiadas Femeninas de 1924. Su lema era: «Cualquier cosa que un hombre pueda hacer, Violette lo puede hacer también». Estaba empeñada en demostrar que la desigualdad entre hombres y mujeres no tenía fundamento biológico.

En atletismo destacó en todos los lanzamientos. Batió 23 récords mundiales entre peso, disco y jabalina. / Bibliothèque Nationale de France

En atletismo destacó en todos los lanzamientos. Batió 23 récords mundiales entre peso (a una y dos manos), disco y jabalina. Fue ocho veces campeona de Francia de peso (una y dos manos), cuatro de jabalina y tres de disco. Quedó primera en peso y jabalina en la I Olimpiada femenina de Montecarlo en 1921 y primera en peso y disco en la edición de este campeonato, un año después, además de segunda en peso en los I Juegos Mundiales de la Federación de Deporte Femenino Internacional que tuvieron lugar en París también en 1922. La lista de triunfos continúa: tres veces campeona de Francia en fútbol femenino, dos récords del mundo de 5.000 metros en bici tras moto, subcampeona de Francia de natación en los mil metros y segunda en la carrera motociclista París-Niza...

Como automovilista se llevó numerosos trofeos, algunos en España (en San Sebastián y en Tarragona). Esta era una de las disciplinas que disfrutaba. Por entonces, no había mucha distancia entre el volante y el asiento de los vehículos. El espacio para el piloto era muy reducido y esa incomodidad afectaba a su rendimiento al volante, aseguraba. Como no querían adaptar los coches de carreras por una mujer, Violette Morris decidió someterse a una mastectomía para reducir el tamaño de sus pechos y poder conducir a gusto. A estas alturas, su estilo de vida era muy diferente al papel tradicional de la mujer francesa de los años 20. Se había divorciado. Le encantaban la noche, el vino y las mujeres, que dicho sea de paso, nunca le faltaron. Fumaba puros, portaba enormes cuchillos y no le importaba caminar de la mano de sus amantes femeninas por la calle. Parecía no importarle lo que decía de ella la gente. Una de sus fotos más difundidas la retrata vestida con traje y corbata de seda en 1932 en el Monocle, una discoteca de ambiente lésbico de París.

En brazos del nazismo

Gracias a sus éxitos deportivos, tenía el apoyo de la prensa, que le dedicaba muchos artículos, y del público. Pero le faltaba el beneplácito de la Federación Francesa de Deportes Femeninos, muy puritana, que decidió no renovarle su licencia y truncó su sueño de participar en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. ¿Qué empujó a Violette Morris a los brazos de los nazis? No hay escrito ni carta que indique nada de sus opiniones políticas. La historiadora Marie-Josèphe Bonnet formula una hipótesis: el oportunismo. «Ella quería conducir, seguir conduciendo. Pero solo los vencedores podían permitírselo. Trabajó como chófer del coronel Sarton du Jonchay gracias a una amiga de la familia. Violette Morris también se hizo cargo de un garaje parisino requisado por la Luftwaffe, la fuerza aérea de Alemania, y aceptó participar en el reabastecimiento de combustible del hotel Lutetia en París, que albergaba al Abwehr, el servicio de inteligencia del ejército alemán», explica.

Los coches fueron su verdadera pasión. Tras abandonar la competición, trabajó de chófer para algunos dirigentes nazis. / Bibliothèque Nationale de France

De una u otra manera, el servicio secreto de las SS (Sicherheitsdienst) la reclutó a finales de 1935 para que espiara a su favor. Violette Morris les facilitó planos y detalles sobre la defensiva Línea Maginot (búnkers fronterizos de defensa), el carro blindado Somua S35, los puntos estratégicos de la ciudad de París y los esquemas de abastecimiento principal del ejército francés. Fue invitada de honor de Hitler en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, que el dictador utilizaría como vehículo de propaganda mundial, y durante la invasión nazi de Francia gozó de una vida cómoda, haciendo contrabando de charcutería y licores para el mercado negro y viviendo a bordo de una barcaza en el Sena con la actriz Yvonne de Bray (1887-1954). La vida privada de Violette Moris está más documentada es gracias al poeta, novelista y dramaturgo Jean Cocteau (1889-1963).

Desde 1940 estuvo bajo las órdenes de Helmut Knochen, comandante de las SS en Francia, y entre 1942 y 1944 las crónicas cuentan que esta mujer fue responsable de los organismos de la Gestapo. Parece ser que formó parte de una red de delatores y espías colaboracionistas de los nazis y que finalmente acabó asesinada por miembros de la resistencia francesa mientras transitaba por un camino rural el 26 de abril de 1944, cuando viajaba de Normandía a París acompañada por una sobrina y otros cuatro colaboradores. Violette Morris acababa de cumplir 51 años. Como nadie reclamó su cadáver, fue enterrado en una fosa común; pero en septiembre de 1945 fue localizado y exhumado. Hoy en día, Violette Morris constituye un símbolo para las lesbianas de derechas. El historiador Raymond Ruffin la apodó en las dos biografías que ha escrito sobre ella como «la hiena de la Gestapo».