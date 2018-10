Hockey. Jolaseta 2-0 Real Sociedad Primer triunfo de la temporada del Jolaseta en el derbi ante la Real RC JOLASETA El cuadro vizcaíno resolvió el choque en la segunda parte y logra su primera victoria BEATRIZ GARNÁNDEZ Martes, 30 octubre 2018, 13:44

El RC Jolaseta femenino de hockey hierba ha ganado este fin de semana su primer partido como local frente al filial de la Real Sociedad, en un igualado derbi que se resolvió en la segunda parte por 2-0 . En un encuentro con pocas ocasiones para ambos equipos el cuadro vizcaíno logró resolverlo en la segunda mitad.

Al descanso no se auguraba un partido entretenido. Ya que la única oportunidad de la primera parte la tuvieron las donostiarras con un PC que no lograron convertir. «Fue un partido muy duro. La primera parte jugamos más aunque nos costó y no lo llegamos a materializarlo en ocasiones y llegadas al área», señala Jorge Suárez, entrenador de Jolaseta.

En la segunda mitad cambió el guión del partido con oportunidades para ambos equipos, con jugadas de ataque, PCs y tiros a portería. Las de Neguri, que fueron superiores en los momentos clave del encuentro, lograron encauzar el partido. El primer tanto llegó en el minuto 46 cuando Carolina Bóxer logró anotar desde la parte derecha del área. El segundo gol se hizo esperar hasta el final del partido, cuando la Real Sociedad, que iba por detrás en el marcador, decidió jugar sin portera. Jolaseta aprovechó la oportunidad para poner el 2-0 definitivo.

«La Real hizo un gran partido, que finalmente se decidió en pequeños detalles. Ahora tenemos dos semanas de trabajo para preparar los cuatro encuentros que nos quedan para finalizar la primera vuelta, que irán en la línea de dificultad de lo que llevamos afrontando en la en las últimas semanas», expone el entrenador getxotarra.

El próximo fin de semana las de Neguri descansan para volver el día 17 de noviembre a la competición en un encuentro que les medirá al Pozuelo, equipo aspirante al título, a las 16:30 horas.