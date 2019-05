Pádel Patty y Eli, pareja más allá de la pista WORLD PADEL TOUR Ambas jugadoras juegan juntas a pádel y acaban de celebrar su primer aniversario de bodas. «Nuestro amor es lo más bonito que nos ha regalado este deporte» BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 26 mayo 2019, 23:34

Patty Llaguno Zielinski y Eli Amatriain juegan juntas a pádel pero su relación de pareja va más allá. Y es que además de competir juntas en pista también son pareja desde hace once años y el pasado 11 de mayo celebraron su primer aniversario de bodas en el duelo contra Marta Marrero y Marta Ortega en las semifinales del World Padel Tour que se disputó en Vigo. Ambas lucharon por disputal su primera final de la temporada pero la victoria fue para las 'Martas'.

«Hoy celebramos nuestro primer aniversario de boda, de la misma forma en la que nos conocimos: jugando al pádel. Gracias compañera de vida por estos 11 años de tu mano, me siento muy agradecida por poder caminar a tu lado y por todo lo que este deporte nos ha dado», escribió en un tweet Eli Amatriain. Una relación que se forjó en las pistas de pádel hace más de una década. «Nuestro amor es lo más bonito que nos ha regalado este deporte», contó en una entrevista a World Padel Tour Amatriain.

Amatriain venía del mundo del tenis y no conocía mucho del pádel, pero ya había oído hablar de Patty Llaguno Zielinski. «Siempre le he contado que yo me enamoré de ella antes de verla jugar, de conocerla», explica. En los primeros años empezaron siendo rivales en la pista. «Luego surgió la oportunidad de empezar un proyecto juntas y yo no puedo estar más orgullosa de los pasitos que hemos ido dando», cuenta Llaguno.

Ambas se sienten afotunadas de poder competir «al mismo lado de la red». «Siempre intentamos disfrutar de nuestro día a día y de la suerte que tenemos de estar la una al lado de la otra», añade Llaguno. Es cierto que no pudieron celebrar el pase a la final, pero sí que celebraron su primer aniversario de bodas en un partido en el que demostraron valentía, coraje y mucha alma.