El Parlamento vasco pide que las ayudas a las federaciones fomenten el deporte femenino El análisis también estudiará las diferencias de uso en las instalaciones deportivas. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ La Cámara solicita un estudio sobre la igualdad de sexos y guías para impulsar el acceso de la mujer a espacios directivos. Los expertos piden un mayor control JUDITH ROMERO Viernes, 4 octubre 2019, 23:04

El deporte femenino ha vuelto a ser protagonista en un pleno del Parlamento vasco. La Cámara debatió una propuesta de Elkarrekin Podemos dirigida a acabar con la brecha de género en el deporte, y finalmente instó al Ejecutivo autonómico a asegurar que las ayudas que concede a las federaciones deportivas de Euskadi incluyan cláusulas para fomentar la incorporación de las mujeres al deporte federado, donde siguen siendo minoría en buena parte de los deportes.

«En 2006 el Gobierno vasco ya aprobó una normativa que obliga a las federaciones a tener planes de igualdad,ero se han desarrollado muy pocos, prácticamente se pueden contar con las manos», señala la doctora en Psicología, master en Igualdad de mujeres y hombres y socia de Avento Consultoría Ainhoa Azurmendi, quien considera que esta medida debería estar vigilada. «Para ello hay que dotarlo también de recursos económicos y profesionales que sepan desarrollar proyectos de igualdad. Este planteamiento nuevo es positivo pero insuficiente», plantea la experta.

Una enmienda a este texto fue aprobada por todos los grupos a excepción de EH Bildu. En ella se insta al Gobierno a que realice un análisis sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres en el deporte en colaboración con Emakunde. Este análisis deberá incluir recomendaciones para fomentar el deporte femenino, estudiar el acceso y participación de hombres y mujeres al deporte, los sueldos de entrenadores y entrenadoras, su uso de las instalaciones y las subvenciones a los clubes.

«Estas cuestiones ya se pueden condicionar con cláusulas y hay que aprobar una normativa que vigile las ayudas a federaciones y clubes, pero no debemos caer en el error de hacer recomendaciones muy generales», plantea Azurmendi, quien llama a tomar medidas concretas. «Ya existen bastantes guías y estudios sobre esta problemática, pero es necesario que sus indicaciones se apliquen, hay que actuar de oficio», reclama. Un ejemplo es el acceso de la mujer a los espacios directivos del deporte. «No es sólo que haya una brecha salarial, sino que, directamente, las mujeres no están en algunos deportes», lamenta Azurmendi, quien valora positivamente los pasos que se están dando en los medios de comunicación para impulsar el deporte femenino pero pide una planificación general de todos los ámbitos de la sociedad para defenderlo.

Abusos sexuales

Este lunes Azurmendi visitará el Parlamento vasco para participar en una ponencia para realizar un estudio con propuestas sobre la investigación, prevención, verdad y reparación en los casos de abusos sexuales contra la infancia. «Me centraré en aquellos que ocurren en el deporte, uno de los ámbitos donde las niñas y niños pasan más tiempo de forma organizada después del colegio», avanza la experta en Igualdad, quien considera fundamental que se tomen medidas en este ámbito de riesgo.

«El Gobierno vasco ya solicita tener un certificado que acredite no tener antecedentes sexuales para trabajar, pero a veces no es suficiente porque muchas de estas situaciones no se denuncian», subraya Azurmendi. «Hay que prevenir que sucedan estas cosas en trayectos, vestuarios y entrenamientos personalizados, los pequeños tienen que saber identificar qué conductas no son adecuadas y se necesitan protocolos de actuación, también entre adultos», plantea.