Oihane Albizuri, piloto de motocross: «No tengo ninguna ayuda económica»

A pesar de su juventud, (19 años, Lemoiz), Oihane Albizuri es toda una experta de las dos ruedas. Lleva desde los 8 años compitiendo en motocross. «Yo soy la niña rubita que estaba en los circuitos y ahora corro con gente de 40 años», explica. La piloto vizcaína ha contado con la ayuda de sus padres desde que empezó en el mundo del motor. «No tengo ningún tipo de apoyo económico. Ahora he conseguido que me den aceites de la marca Ipone. Además, siempre cuento con la ayuda de 'García Motos' y 'Trigueros Racing', que me dan material», detalla.

La moto con la que compite cuesta 9.000 euros, las botas unos 300, los pantalones 150, las camisetas otros 50 y a todo ello hay que sumarle las rodilleras, el casco y el collarín. «Todo es dinero. Y no solo vale con una equipación, necesitas por lo menos dos, porque se ensucian mientras entrenas o se rompen. Además, los cascos caducan, los puedes usar solo durante dos años», apunta.

En Euskadi no hay ningún circuito de motocross por lo que Albizuri tiene que irse a otras provincias para llevar a cabo su afición. «Suelo ir a Miranda de Ebro los fines de semana, porque aquí no tengo donde entrenar. Debería haber alguien que apostara por este deporte. No pedimos que nos hagan un circuito, sino que nos cedan un terreno y nosotros lo gestionamos», reclama. A lomos de una moto que pesa 104 kilos, Albizuri, tras competir en categoría territorial y nacional, afronta su primer Mundial. «Creo que todavía no lo termino de asimilar, quiero ir allí y hacerlo bien. Es una oportunidad para ver mi nivel con respecto a otras pilotos de otros países y poder correr con todas mis ídolos», confiesa.

Actualmente, en la Federación Vasca de Motociclismo hay alrededor de 500 licencias, aunque solo dos chicas. «Llevo toda la vida corriendo con chicos», señala. A pesar de ser un deporte mayoritariamente masculino, la piloto vizcaína reconoce que cada vez hay más mujeres. «Hace dos años estábamos solo 12 en el nacional y este año hay 25 chicas. Lo que pasa es que no se atreven a dar el paso de competir porque en las Federaciones normalmente no hay categorías femeninas», cuenta.

Tres días en la UCI

Albizuri lleva 11 años dedicándose al motocross y, en una ocasión, sufrió un grave accidente. «Hace dos años, en la carrera de Ereño vino un piloto rezagado, saltó y me cayó encima. Me rompí radio, cúbito, fémur, tibia y peroné. Estuve tres días en la UCI, dos en planta y dos meses en silla de ruedas. En febrero me volvieron a operar para sacarme el clavo del fémur y estuve otro mes y medio con muletas hasta que empecé a andar otra vez en moto», recuerda. A pesar del susto, la vizcaína sigue compitiendo y espera hacerlo «durante muchos años más».

- ¿De dónde viene esta pasión por las motos?

- Mi padre hacía enduro e iba por el monte. Yo de pequeña le decía que también quería, así que me dejaron una moto pequeña para probar. Después, un conocido que tenía una moto nos la vendió y empecé a ir al monte con él y hasta ahora.

Albizuri estudia Ingeniería Informática y compagina estudios y entrenamientos. «Por la mañana estudio y a la tarde me toca entrenar. Los fines de semana me voy a los circuitos de Miranda o Haro, los más cercanos. Mis amigos ya están acostumbrados. Eso sí, lo que no hago es salir de fiesta como hacen ellos. No puedes salir y al día siguiente entrenar si quieres ser deportista», reconoce.

- ¿Cómo ve su futuro?

- Los pilotos de aquí que se quieren ganar la vida de esto se van fuera. Yo primero voy a terminar la carrera, que es de lo que voy a comer, y después no sé dónde acabaré. Espero seguir corriendo mucho tiempo y después intentar dirigir el trabajo al mundo de las motos.