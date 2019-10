Ellas también mueven ficha sobre el tablero

Premio Reina Sofía contra la discriminación

Sabrina Vega recibió el Premio Reina Sofía del Consejo Superior de Deportes en 2017 tras negarse a acudir a un mundial de partidas rápidas en Arabia Saudí. «Es un mundial y hay que respetar a las que jugaron, en especial cuando la estabilidad no llega y las condiciones económicas eran muy buenas. Tuve un debate interno en el que no compartía la imposición del velo y tomé la decisión de no ir», señala la jugadora. Otras ajedrecistas como la ucraniana Anna Muzychuk también perdieron sus títulos por negarse a llevar la abaya en los torneos.