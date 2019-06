Muguruza impresiona

Garbiñe Muguruza demostró fortaleza ante la ucraniana Elina Svitolina, 6-3 y 6-3 y se clasificó para los octavos de final de Roland Garrós al que no pudo acceder Carla Suárez, que perdió frente a la checa Marketa Vondrousova 6-4 y 6-4.

Muguruza empieza a parecerse a la que ganó el trofeo en 2016. Tras perder el set inicial de la quincena contra la estadounidense Taylor Townsend, su tenis ha subido enteros y ahora la caraqueña tiene que hacer esfuerzos para evitar la presión de ser una de las favoritas.

«No me siente especialmente confiada. Todos los partidos son importantes. Cuantas más victorias logras, más confianza tienes, pero ojalá me sintiera con tanta confianza como decís que aparento», aseguró tras clasificarse por sexta vez consecutiva para octavos de final. «No quiero comparar con otros años, no le doy vueltas a cómo me veo, a cómo me siento. Yo simplemente hago los deberes, intento trabajar duro, tomarme cada partido como si fuera una final», agregó.

La ganadora de 2016 se medirá por un puesto en cuartos contra la estadounidense Sloane Stephens, séptima favorita, que venció a la eslovena Polona Hercog, 6-5, 5-7 y 6-4. Ambas se han enfrentado en dos ocasiones y se reparten los triunfos.

No pudo acompañarle en octavos Carla Suárez, que cayó ante una Vondrousova de solo 19 años y 38 del mundo. «Me ha faltado fallar menos», dijo la canaria, que aseguró que llevó la iniciativa en todo momento pero reconoció haberse precipitado un poco frente a una rival que se limitó a defenderse. «No estoy decepcionada, pero sí triste, al final son opciones que vas dejando ir. Pero tenía las ideas claras y he hecho lo que quería, he sabido ir a por el partido», aseguró.