Pádel Marta Marrero y Alejandra Salazar, garra para ganar títulos A la izquierda, Alejandra Salazar, a la derecha, Marta Marrero. / JORDI ALEMANY Las dos jugadoras españolas ocupan el puesto número dos en el ránking mundial y aspiran a la final del World Padel Tour que se celebrará mañana en el Bilbao Arena BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 27 octubre 2018, 07:14

Marta Marrero (Canarias, 1983) y Alejandra Salazar (Madrid, 1985) llevan cuatro años juntas en las pistas de pádel. Las dos jugadoras españolas están ahora en Bilbao participando en el World Padel Tour y se encuentran con buenas sensaciones. La jugadora canaria empezó en el tenis antes de llegar «por casualidad» al pádel, la madrileña, por su parte, a sus ocho años ya quería estar en la pista. Charlamos un rato con ellas para ver cuáles son sus puntos fuertes, cómo vivieron la grave lesión de Alejandra el año pasado y su estancia en Bilbao.

- Llevan una buena racha de resultados, campeonas en Alicante, Madrid y Lugo. ¿Se puede decir que se entienden bien en la pista?

Marta- Sí, llevamos cuatro temporadas juntas y nos conocemos mucho.

Alejandra- Sí que es verdad que nos conocemos mucho. Seguimos trabajando en la comunicación y esos pequeños ajustes para seguir sacando lo mejor en cada momento y afrontando el final de temporada con buenas sensaciones y mucha confianza.

- ¿Y cómo es su relación fuera de la pista?

Marta- Al final son muchas semanas que pasamos juntas, muchos torneos, sumado a los eventos que tenemos. Es una convivencia muy cercana.

Alejandra (Risas)- Estoy de acuerdo, no puedo añadir nada más.

-¿Por qué se decantaron por el pádel?

Marta- Yo por casualidad. Una amiga me invitó un día a jugar y poco a poco me fui enganchando, al principio en plan hobbie y hasta el día de hoy.

Alejandra- Yo empecé con 8 años. Jugaba mi madre con las amigas y me llevaba al club y como me gustaban todos los deportes y ya practicaba baloncesto, le dije que me apuntara a clases, que me divertía más que verla a ella jugando. (Risas)

JORDI ALEMANY

- Alejandra, tuvo una lesión importante que le mantuvo alejada de las pistas un tiempo, ¿cómo llevó la recuperación?

Alejandra- En mi caso ya era la segunda vez que pasaba por ello. Creo que la afronté con mucha más madurez que la otra, que fue hace diez años, y también tienes un poco el conocimiento, no había esa incertidumbre de si volvería a jugar o estar al nivel. Tenía ese bagaje detrás de que si me lo curraba podía volver a estar arriba, volver a sentirme bien y creo que está siendo así. Evidentemente son meses que hay que pasar y me estoy encontrando en mi mejor momento ahora en el final de temporada.

- Marta, ¿cómo llevó la ausencia de su compañera durante la lesión?

Marta- Fue muy duro porque había un proyecto muy bueno. En 2016 fue cuando hicimos el mejor año consiguiendo el número uno y en 2017 teníamos unas expectativas muy altas y al lesionarse esas expectativas cambiaron mucho. Aún así salvé el año con Cata.

- Pasemos a la pista, ¿alguna manía antes de un partido?

Marta- En mi caso rutinas. De tener todo un poquito controlado, el material, la bebida. Nada en concreto ni nada raro (Risas)

Alejandra- Yo ahora si lo pienso, siempre cambio el grip (Cinta adhesiva que se coloca justo sobre la madera o plástico de la empuñadura de la pala) antes de jugar un partido. Peloteo con el viejo y luego lo cambio antes de jugar. Y luego las rutinas de calentamiento, me gusta escuchar música... Lo que me hace sentir bien.

- ¿Cuáles creen que son sus puntos fuertes?

Marta- La garra que tenemos en pista, somos muy competitivas. Alejandra es muy sorpresiva, en los momentos claves no sabes lo que va a hacer, nos tenemos bastante confianza y hasta el último momento no damos un partido por perdido.

Alejandra- Estoy de acuerdo con ella y añadiría la potencia que ambas tenemos en diferentes golpes que yo creo que molestan muchísim0. Marta es rápida, abarca mucha pista y eso es destacable respecto a otras jugadoras.

- ¿Cuánto tiempo entrenan a la semana?

Marta- Estamos diariamente unas 4 horas entre pádel y físico y fisioterapia, que es importante para recuperarte para el día siguiente y volver a entrenar a tope.

Alejandra- También hay trabajo que no se ve como fisios, psicóloga, o el descanso. También visionamos partidos nuestros y de las rivales. Son horas que también hay que echar y que hay que considerarlo trabajo, no solo el tiempo que estás en pista.

- Al ser jugadoras profesionales, ¿cómo compaginan el pádel con la vida personal?

Marta- Yo lo llevo bastante bien, al final viajamos cerca de casa, aquí en España mayoritariamente, son cuatro o cinco días que estás fuera y para mí viniendo del tenis esto es genial.

Alejandra-Al final los viajes al ser en España tu familia puede venir mucho más a verte entonces no te sientes como que estás lejos. Siempre estamos en casa. Los torneos se llevan mejor así y no parece que estás tan lejos.

Gran crecimiento

- ¿Creen que cada vez hay más nivel en el pádel femenino?

Marta- Sí, ha crecido muchísimo estos últimos años. En primera ronda ya hay partidos durísimos. Antes llegábamos a rondas finales con más facilidad y ahora no te puedes confiar, cualquier pareja te puede sorprender y eso es buenísimo para el espectáculo del pádel.

Alejandra- Sí, con los patrocinios, los apoyos... Todo eso hace que todas las jugadoras puedan dedicar muchas más horas y dejen poco a poco de ir dando clases, porque hay muchas que aún necesitan hacerlo para poder vivir y creo que el nivel está siendo altísimo, todas se están rodeando de entrenadores, preparadores, fisios, nutricionistas... y eso mejora el rendimiento de todas las jugadoras, aumenta la competitividad y nos vamos mejorando las unas a las otras.

- ¿Hay cada vez más apoyos en el mundo del pádel?

Marta - Sí, el pádel sigue creciendo, en practicantes y en que la gente sigue el pádel profesional gracias a GolTV. También el streaming tan bueno que tiene World Padel Tour y que está más cerca del público y eso sí que lo notamos mucho.

Alejandra- Sí, se están viendo más marcas, más patrocinios. Nosotras contamos con la suerte del gran apoyo de Adeslas y gracias a ello podemos dedicarnos exclusivamente a entrenar y esto es lo que se necesita. Al final es bueno para que vayamos creciendo todos.

- Y por último, tengo que preguntar, ¿qué les está pareciendo Bilbao?

Marta- Es una ciudad que particularmente me gusta mucho, el ambiente que hay. Animo a la gente a que venga a ver el espectáculo en vivo, que mejora respecto a la televisión y merece la pena ver.

Alejandra- Yo a Bilbao vengo desde muy pequeña a jugar campeonatos de menores y me parece una ciudad de las de España, no te diría la cuna del pádel, pero desde muy pequeña venimos a Jolaseta a jugar y siempre ha habido una gran afición, nos lo demuestran todos los años que venimos, llenando el pabellón, el frontón el año pasado. Sí que es un gustazo y además la ciudad es preciosa, estos días que hemos venido ha hecho un sol tremendo y la verdad es que así, con ese sol, se ve mucho más bonita Bilbao.