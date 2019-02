Hockey hierba Mamis Hockey Jolaseta: de la grada al campo Jolaseta El equipo getxotarra, formado por 41 deportistas aficionadas, compite en una categoría, la de madres de jugadores, muy popular en países como Holanda y Argentina CARMEN BARREIRO Lunes, 11 febrero 2019, 01:07

Empecemos por el principio. ¿Qué es la categoría mamis en hockey hierba? Pues básicamente equipos de madres –también los hay de padres– mayores de 35 años con «ganas de hacer ejercicio» y «pasárselo bien» jugando al deporte que practican sus hijos y que hasta entonces solo seguían desde la grada como espectadoras. En esta modalidad –muy popular en países como Holanda o Argentina– no hay ligas, ni competiciones oficiales, ni jugadoras profesionales. «El objetivo es pasar un buen rato haciendo deporte en equipo», resume Vicky Lapeyra, entrenadora del Mamis Hockey Jolaseta, integrado nada menos que por 41 jugadoras, algunas de ellas ya abuelas.

El grupo liderado por Lapeyra, exdeportista profesional y «alma del equipo» getxotarra, se formó hace cinco años casi por casualidad. «Estaba tomando café en el club con unas amigas y me llegó un mensaje de mi hermana Natalia, que vive en Barcelona. Me enviaba una foto con su equipo de mamis en un torneo internacional. No sabíamos ni lo que era. Me contó un poco por encima en que consistía y se lo comenté a las madres que estaban conmigo. Empezamos a mover el tema y hasta hoy», explica Iciar Ochoa de Retana, que además de jugadora ejerce como médico del equipo junto a otro compañera.

Entrenan tres veces a la semana –lunes, miércoles y sábados– y cada cierto tiempo participan en festivales, como se conocen los torneos de mamis y papis, en los que no hay clasificación ni vencedores. «Son campeonatos sociales, lúdicos. Sin otra pretensión que divertirse y conocer gente», explica Eva, una de las jugadoras más entusiatas del Jolaseta justo antes de saltar al campo para el entrenamiento. El próximo festival será en Santander. «Hemos estado en Gijón, Cádiz, Cataluña... Es una experiencia muy enriquecedora», añade Cecilia, compañera de equipo.

«El ambiente es muy sano. Nos divertimos mucho, aunque es verdad que parecía más fácil cuando veíamos jugar a los niños desde la grada», confiesa María Rosa mientras se pone la sudadadera de la equipación, cuyo logo ha sido diseñado por Marilu, otra de las integrantes del Mamis Hockey Jolaseta. «Ya ves, hacemos de todo», bromean.

El tercer tiempo

Comienza el entrenamiento y lo cierto es que el equipo desprende muy buen rollo. «Hoy estamos más o menos la mitad. La asistencia no es obligatoria, pero intentamos venir siempre que podemos porque lo disfrutamos mucho», añade Cristina. Basta con seguir unos minutos del entreno para darse cuenta que Lapeyra es una de las claves de su éxito. «Siempre les digo lo mismo. Cuando crucéis la línea del campo, hay que dejar fuera la mochila, con todo lo que lleve dentro. Olvidarse de las preocupaciones y disfrutar», explica la entrenadora, que confiesa que formar parte de este equipo le ha permitido vivir la otra cara del hockey, «la más amable y disfrutona».

Las reglas de esta categoría también son diferentes a las de los partidos oficiales. El terreno de juego es la mitad del campo, no se permite elevar la bola y solo cuentan los goles que tocan en la madera, la parte baja de la portería. «Es un hockey hierba más seguro, no tan violento», comenta Lapeyra. Aunque, en realidad, lo «mejor» de los entrenamientos del sábado y de los festivales es el tercer tiempo. «Ese no se juega en el campo, se juega en el bar con una cervecita en la mano».