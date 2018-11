Natación Lidón Muñoz bate el récord de España de 50 metros libres Lidón Muñoz toca la campana que acredita haber batido un récord de España. / Federación Española de Natación La nadadora castellonense rebaja su propia plusmarca en 16 centésimas y la deja en 24'27 segundos JON GARAY Sábado, 17 noviembre 2018, 01:12

Que Lidón Muñoz es una de las nadadadoras más rápida de España es una afirmación que admite pocas dudas. El rendimiento de la castellonense en los campeonatos de España de piscina corta que se están disputando entre el 15 y el 18 de diciembre en Barcelona no hace sin reafirmar esta afirmación. Este mismo viernes, la deportista del CN Sant Andreu batió el récord de España de los 50 metros libres al establecer una marca de 24'27 segundos en la primera posta del relevo 4x50 libre. La anterior plusmarca, 24'43 segundos, estaba también en sus manos.

«Estoy enfocando las pruebas una a una porque tengo mucho trabajo en este Campeonato. Ya he empezado muy bien en el 100 libre y me ha dado confianza. Además, con el apoyo de mis compañeras lo he sabido aprovechar», ha dicho Muñoz. «Siempre salgo a dar lo mejor de mí misma y he tenido la suerte de que me he llevado este premio», ha añadido.

Ya por la tarde, la velocista se hizo con el título en la distancia reina de la velocidad, los 100 libres, al imponerse con un tiempo de 53'18 segundos, apenas a 16 centésimas del tope que María Fuster estableciera en 2009 con 53'02. La marca, récord de los campeonatos -ya la había rebajado en las eliminatorias matinales hasta 53'28-, supone también la mínima para los Mundiales que se disputarán en Hangzhou (China) del 7 al 11 de diciembre.