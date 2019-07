'Campeona de la Semana' La pelotari Leire Garai, campeona de Europa Leire Garai dedica todos los días de la semana a la pelota, una apasionada de este deporte. / Igor Martín La vitoriana se hace con el oro en el campeonato internacional sub'17 de pelota portuguesa, acompañada por Miren Larrarte. Sumaron, además, dos bronces en el resto de modalidades JON ANDER GOITIA Lunes, 29 julio 2019, 21:43

Se presentaron en el Campeonato Europeo de Pelota sin haber llevado a cabo ningún entrenamiento y volvieron de él luciendo un brillante oro del cuello. Por imposible que parezca, esa fue la machada que realizó Leire Garai, una vitoriana de 16 años, junto a Miren Larrarte. Ambas se han procalamado la semana pasada campeonas continentales en la modalidad de 'pelota portuguesa', en la categoría sub'17. Y a su palmarés sumaron además dos bronces; uno en 'juego internacional' y el otro en 'one wall'. La pareja vasca demostró ser una pared durante todo el torneo, un muro que ninguna adversaria logró derribar.

Y es que las dos jóvenes pelotaris salieron a la pista con la estrategia estudiada: «Entrar tranquilas». Leire Garai tenía claro que si disputaban los partidos con sangre fría podrían ejecutar un juego más efectivo. No obstante, los nervios siempre estaban ahí. No era para menos, estaban enfrentándose a las mejores de Europa. «Jugamos a pelota mano e íbamos, como quien dice, con la lección aprendida. Pero es un deporte bastante diferente, por lo que pensábamos que nos iba a costar más», confiesa Garai. Pero no tuvieron rival. Las representantes de Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, Francia y Valencia sucumbieron ante el dominio de las vascas. Y EL CORREO quiere destacarlas como 'Campeonas de la Semana' por su reciente título internacional. «Es una ilusión tremenda», confiesa la joven Garai.

«Entreno todos los días de la semana. Llego a casa a las 20.00 horas y es entonces cuando me pongo a estudiar» de lunes a viernes

Precisamente, estas últimas -las valencianas- fueron las que se tuvieron que conformar con la plata. «Empezamos fuertes desde el principio y eso nos ayudó», señala Leire sobre la clave de la victoria. No dejaron opción a las rivales. 10-2 y 10-3 terminaron luciendo los cartones. «Ellas habían entrenado la pelota portugesa en alguna ocasión, temíamos que eso les pudiese dar ventaja». Sin embargo, en lo alto del cajón había un lugar guardado para Leire y Miren. «En el momento te alegras muchísimo y te hace mucha ilusión, pero tampoco tuvimos ninguna gran celebración. Como mucho unas pizzas por la noche y ya. Teníamos que madrugar para coger el vuelo de vuelta, así que no hubo juerga», asegura la pelotari vitoriana, que en pocas horas cambió el frontón por un campamento de verano, donde ha disfrutado unos días con sus amigos.

«Prefiero la pelota mano»

Se podría decir que Leire es ya una habitual en los podios. En marzo se hizo con la txapela en el Emakume Master Cup de pelota. Y en su casa guarda tantos trofeos que se ve en un aprieto cuando se le pregunta por ellos. «Es difícil... Sé que la primera txapela fue hace tres años», ríe la pelotari. Más de una decena de títulos que han proseguido a aquel primero. «Esta había sido la primera vez que jugaba a pelota portuguesa, porque toda mi carrera deportiva ha ido de la mano de la pelota mano. Me quedo con esta última, es lo mejor que me ha pasado. Y también creo que es más difícil. A mí me gusta jugar con una pelota dura y en la variante portuguesa lo hacen con una más blanda», justifica.

Lleva casi toda su vida en los frontones. «Empecé a los seis años, cuando le vi a mi hermano jugar. Fue entonces cuando cogí una pelota y comencé a lanzarla contra la pared», recuerda sobre los que fueron sus primeros 'puntos'. «Es un deporte bonito, pero duro y sacrificado también». Y es que, lucir las txapelas han exigido lo máximo por parte de ella. «Entreno todos los días de la semana, incluidos los partidos del sábado y el domingo. Terminaba llegando a casa a las 20 horas y era cuando me ponía a estudiar, hasta que terminase». Jornadas intensas que ha conseguido compaginar. Nunca ha dejado de lado los estudios. Es más, sueña con estudiar IVEF. Siempre con el deporte -y las txapelas- en la cabeza.