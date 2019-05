Camp. España de Patinaje Lara Quijano: «Tengo buenas vibraciones, pero sé que no voy a quedar primera» Durante su actuación en el reciente Campeonato de Euskadi, donde se hizo con el oro. / E. C. La patinadora del Club Irristaketa Leioa compite mañana viernes en Bilbao en el que será su último Campeonato de España antes de colgar los patines BEATRIZ GARNÁNDEZ Miércoles, 29 mayo 2019, 22:36

Lara Quijano (Leioa, 1990) es una patinadora del Club Irristaketa Leioa y mañana, en el Campeonato de España de patinaje artístico que se disputa en Leioa desde hoy hasta el sábado, hará su última actuación antes de colgar los patines y centrarse en su futuro profesional. A punto de cumplir 29 años, la vizcaína está preparando las oposiciones de educación y compagina sus estudios con trabajo y entrenamientos.

- El viernes se celebra el Campeonato de España de patinaje artístico en Bilbao y será el último en el que participará, ¿cómo lo afronta?

- Jugar en casa puede ser a favor o en contra. Hay que ponerse delante de todas tus alumnas, que no es lo mismo que entrenar. Tengo buenas vibraciones, pero sé que no voy a quedar primera porque es imposible. Si paso el corte daré las gracias porque viene gente muy buena. Yo intentaré disfrutar y hacer un disco limpio y bonito.

- ¿Será especial?

- Emocionante va a ser, desde luego. Va a venir un montón de gente y el apoyo del público se va a notar.

- En el Campeonato de Euskadi del pasado 12 de mayo hizo una buena actuación y quedó primera.

- Sí, fue un campeonato un poco raro porque ya había patinado ahí y ese día la pista no resbalaba tanto a la tarde y salí un poco angustiada. Pero al final salió bien.

- Hábleme un poco de su trayectoria en el mundo del patinaje artístico.

- Llevo desde los siete años. Yo empecé de casualidad, porque yo hacía ballet, pero era una niña que necesitaba más desfogo. Al principio me iban a apuntar a gimnasia rítmica, pero no me cuadraban los horarios y me ofrecieron ir a patinar y hasta el día de hoy. Cuando yo empecé éramos tres clubes contados y ahora en Bizkaia estamos por lo menos quince.

En el Campeonato de España en Alhaurín de la Torre, en 2015. / E. C.

- ¿Qué es lo mejor que le ha dado este deporte?

- Mucha disciplina porque al final compaginar estudios, trabajo, entrenamientos... requiere cierta organización, sino es imposible. Y también muchas amistades. Pero tiene sus pros y sus contras. El competir sola a veces genera cierta frustración porque una persona que hace este deporte es muy autoexigente consigo misma. Para mí este deporte es una válvula de escape. Cuando voy a una competición compito conmigo misma, con mis frustraciones, mis nervios...

Subvención

- ¿Se ha encontrado con dificultades económicas para ir a los campeonatos?

- En mi club, en Leioa, tenemos mucha suerte porque el Ayuntamiento destina bastante dinero a los equipos deportivos y fomenta mucho el deporte. Cuando hemos tenido que salir fuera nos han costeado el desplazamiento, nos dan una subvención para los viajes, hoteles y la cuota de participación. Hay clubes que no tienen esa suerte y salir fuera a un campeonato supone mucho dinero. Así que yo en ese sentido he tenido mucha suerte.

Trofeo Ayuntamiento de Leioa en 2016. / E. C.

- ¿Cual ha sido su mayor logro en estos campeonatos?

- Para mí el mejor fue en 2016 que pasé el corte con una clasificación muy buena, quedé en el primer disco la decimotercera, que es la mejor posición que he conseguido en mi vida. Pero al día siguiente fallé y bajé puestos y me quedé la 18. Pero ese año fue un subidón. Nadie esperaba que yo con cuatro horas de entrenamiento a la semana me clasificara la 13 en un Campeonato de España.

- Está preparándose las oposiciones de educación y trabaja por las tardes, ¿cómo compagina todo?

- Aunque estuviera más libre tampoco podría porque no hay disponibilidad de pista y si quisiera entrenar más tendría que ser sola, contratando pistas... Este año está siendo una locura pero ya es el último esfuerzo.