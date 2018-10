El Jolaseta recibe la visita del Barcelona, líder de plata RC JOLASETA El conjunto vizcaíno tiene por delante un choque en el que no valdrán los despistes BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 21 octubre 2018, 00:04

El RC Jolaseta de hockey hierba recibe hoy a las 12.30 horas al Barcelona, actual líder de la Primera División y que no le pondrá las cosas fáciles al cuadro vizcaíno. El conjunto amarillo intentará hacer bueno el empate a dos cosechado la pasada semana ante el Castelldefells en un partido en el que no valdrán los despistes y en el que tendrán que estar concentradas.

El Barça, bajo las órdenes de David Salsench, que lleva varios años en el banquillo, se ha reforzado muy bien esta temporada. «Las catalanas están compitiendo muy bien en los partidos fuera de casa y para nosotras será un nuevo reto», señala Jorge Suárez, técnico de Jolaseta.

El equipo vizcaíno buscará compensar el empate del otro día en el que perdió dos puntos y hacer de Neguri un fortín. El entrenador asturiano tiene claro que la clave está en seguir trabajando para conseguir la victoria. «Sabemos que tuvimos una gran oportunidad para sumar 3 puntos y, evidentemente, cuando no los sumas es porque no has hecho las cosas lo suficientemente bien. Seguimos en la línea de trabajo y crecimiento, aunque con algunas complicaciones habituales como son bajas de jugadoras importantes» explica.

A pesar de la dificultad de la competición y de los resultados, las jugadoras confían en las posibilidades del equipo. «Debemos prestar atención, no descentrarnos y dar calidad a nuestro día a día para así prepararnos lo mejor posible para el fin de semana», finaliza el entrenador.