Joana Pastrana: «Nunca debes creerte campeona, así es como seguirás ganando»

La boxeadora española Joana Pastrana, que el próximo 23 de noviembre se medirá a la mexicana Katia Gutiérrez en Moralzarzal, en el camino a recuperar su título mundial, tiene claro que para seguir ganando «nunca tienes que creerte campeona». «Se puede mejorar todo en esta vida. En lo técnico tengo que aprender a boxear más en mi distancia. Y con respecto a lo demás, que siempre hay que tener los pies en el suelo y nunca creerte campeona porque así es como vas a seguir ganando«, aseguró la madrileña tras recibir el premio MAS en la categoría deporte.

Además, después de recuperarse de la derrota sufrida ante la costarricense Yokasta Valle en Marbella, que le costó el título mundial el pasado mes de agosto, Joana reconoce haber sacado conclusiones positivas de ese combate que le ayudarán a ser mejor.

«Lo estamos gestionando muy bien porque gracias a las derrotas puedes ver en lo que fallas. Si no fallas te acomodas y acaba siendo peor todavía la derrota. Gracias a esta derrota he podido analizar muchos puntos en los que antes no hubiésemos reparado al no perder. Ahora podemos ponerles solución y ser mejores todavía«, explicó.

Asimismo, la boxeadora considera que está en su mejor momento deportivo: «Tengo muchas ganas de volver y de demostrar. Si todo sale bien se verá la mejor versión de Joana que ha podido haber hasta el momento. Espero que ella venga y lo dé todo como sé que está haciendo. Sé que está entrenando para no dejarse nada dentro y que demos un gran espectáculo las dos«.

Premios MAS

Joana Pastrana recibió el Premio MAS Mujeres a Seguir en la categoría deporte. La madrileña fue la elegida de una lista en la que también figuraban Astou Ndour, jugadora de baloncesto; Patricia García, jugadora de rugby; la tenista Aliona Bolsova; y la piloto Marta García. «Para mi es un orgullo estar aquí y haber sido la ganadora entre tantísima calidad. Es un orgullo recoger este premio y también una responsabilidad muy grande. Vengo ahora mismo de una derrota y me ha hecho pensar que lo único que quiero es seguir alcanzando cimas«, declaró en su discurso.

«No sé el porqué me dan tantos premios pero si sé que estoy abriendo un camino que estaba por descubrir. Ese camino es peliagudo y la gente sabe reconocerlo«, añadió. También confesó que le «pesa mucho» ser el referente del boxeo femenino en España, pero a la vez es «súper gratificante». «Me lo estoy pasando muy bien. Estoy cometiendo errores pero estoy descubriendo cosas que si no fuese de esta manera nunca podría descubrir. Estoy encantada de abrir este camino», concluyó.