Izaskun Etxaniz: «Las mujeres somos el futuro del remo» La remera santurtziarra tiene como objetivo llegar al Mundial de 2019, aunque apunta a que «es un proceso largo en el que hay que cumplir unos requisitos» OLGA JIMÉNEZ Sábado, 20 octubre 2018, 01:31

Izaskun Etxaniz tiene la palabra constancia fija en su mente. A sus 20 años, esta remera de Santurtzi ha logrado proclamarse Campeona de Euskadi en modalidad individual en tres ocasiones y tercera de España en juvenil, absoluta y sub-23. Ahora, la deportista vizcaína, que pertenece al club Itsasoko Ama Arraun Taldea, se ha planteado ir al Mundial de 2019, un objetivo ambicioso para el que necesitará «cumplir unos requisitos».

-¿Cree que las chicas lo tienen difícil en el remo?

-A día de hoy se le está dando bastante valor a las mujeres, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. A día de hoy estamos más en auge y creo que las mujeres somos el futuro del remo, porque se está comprobando que damos mejores resultados que los hombres.

- ¿De dónde viene la afición por el remo?

- Desde pequeña iba con mis abuelos a ver las regatas al muelle de Portugalete y me creó afición. Un día fui a probar y el remo es un deporte que te gusta o no te gusta. Me gustó y ahí sigo.

- Pero se necesita mucha dedicación física, ¿cuánto tiempo entrena a la semana?

- Aproximadamente dos horas al día todos los días de la semana y en caso de que eso no se cumpla, algún día hago doble sesión.

- ¿Y cómo lo compagina con su día a día?

Hay días que entreno antes de ir a la universidad o después de salir de la clase, como y voy a entrenar.

- ¿Y vida social?

-Bastante poca. Mis amigos me dicen que no tengo vida social, pero la gente que realmente lo vive a mi lado está orgullosa del trabajo que hago porque al final son muchas horas invertidas para el poco reconocimiento que tiene.

- Tercera de España sub-23 en la categoría individual y con el Mundial de 2019 en mente...

- En el club no tenemos mucha ayuda económica. La idea del Mundial es algo que me hace mucha ilusión. Lo llevo con calma. No puedes pensar en algo que va a suceder dentro de un año. Voy día a día, superando los entrenamientos y las etapas. A medida que va pasando la temporada, la Federación Española de Remo convoca unas pruebas que las hacemos en el club con determinados tiempos de corte y dependiendo de esos tiempos, te convocan para las concentraciones. Y en las concentraciones, si junto con el equipo das los tiempos, te convocan para el Mundial. Es un proceso. Necesitas cumplir unos requisitos.

-Aún es joven...

-Sí, acabo de cumplir 20 años. Yo creo que a día de hoy tengo proyección deportiva pero hay mucho que trabajar. La edad en remo es más o menos hasta los 28 o 30 años, por lo que todavía tengo ocho años para dar el máximo, lo que pasa es que si no trabajas en los años previos, no llegas a esa edad.

-¿Qué es lo más duro del remo?

-Personalmente, para mí, el sacar adelante los entrenamientos día a día. Es muy exigente, son muy largos. Psicológicamente son duros. Y al estar sola te quema más que si estuvieses en un equipo. Tengo mi entrenador, mi pareja me ayuda, pero quien tiene que sacarlo adelante soy yo, si mi cabeza no va bien no va a salir.

-¿Su mayor virtud?

-Soy muy cabezona y cualquier objetivo que me proponga voy a por él sin distraerme en el camino y supongo que al final la constancia es una virtud que se tiene que tener para remar, porque si no eres constante no vas a llegar a ningún lado. No puedes dejar de entrenar ni un día.