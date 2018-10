Gurutze Frades: «Me gustaría luchar para entrar entre las diez primeras» Gurutze Frades, tras lograr la séptima plaza en el Campeonato del Mundo de larga distancia. / GURUTZE FRADES La triatleta de Durango afrontará el 13 de octubre su tercer Ironman de Hawai consecutivo con el objetivo de mejorar sus dos participaciones anteriores BEATRIZ GARNÁNDEZ Lunes, 8 octubre 2018, 23:40

Gurutze Frades se ha hecho un nombre en el mundo de las triatletas profesionales. La deportista de Durango afronta su tercer Ironman de Hawai consecutivo con la vista puesta en mejorar sus anteriores registros en esa prueba. En su primera participación en Hawai, en el año 2016, quedó en la 33º posición, al año siguiente, en 2017, logró bajar hasta la 22º. «Me gustaría luchar para entrar entre las diez primeras, sé que es muy difícil pero creo que lo puedo hacer », cuenta Frades.

La triatleta reconoce estar en su mejor momento y en un gran estado de forma para competir. «Estoy muy bien y cada año tienes que llegar en tu mejor versión. Cada vez soy mejor deportista y cada vez hay más nivel, pero yo llego en un buen momento y estoy en continua evolución», explica. En el Ironman de Hawai, Frades tendrá que realizar tres distancias: 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bicicleta y 42,2 kilómetros de carrera a pie. «Es una prueba muy compleja, de muchas horas, y que todo salga bien es complicado. Una cosa es el estado de forma en el que estás para luchar esas nueve horas y otra cosa es pulir esa marca», matiza.

Para preparar el Ironman, Frades se ha ido a un centro de alto rendimiento en Sierra Nevada durante dos semanas. «Siempre vengo aquí, estoy entrenando como una bestia porque las condiciones aquí son muy exigentes. En Sierra Nevada es donde puedo sacar lo mejor de mí. Es mi sitio para preparar las carreras», cuenta.

La vizcaína confiesa que entre sus planes no entra el de abandonar su carrera deportiva. «El año que viene mi objetivo es seguir en la élite mundial y competir al máximo nivel. Ahora solo pienso en Hawai, que es lo que llevo preparando desde noviembre, pero seguramente alargue un poco más temporada. El año que viene seguiremos en la pelea», señala.

El 13 de octubre, Frades luchará por conseguir un buen puesto en el Ironman hawaiano. «En ninguna de las ocasiones en las que he participado me he quedado con la sensación de haber sacado lo mejor de mí y eso es lo que me gustaría. Lo principal es quedarme satisfecha de que he hecho una carrera fuerte de principio a fin y la posición final será una consecuencia de mi rendimiento y del rendimiento de las demás», finaliza.