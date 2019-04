Surf Garazi Sánchez: «Mi objetivo será quedar lo mejor posible» Cabreiroá Pro Zarautz La surfisca vizcaína trabaja para llegar en plenas condiciones tras su lesión a Cabreiroá Pro Zarautz que se celebrará del 8 al 12 de mayo BEATRIZ GARNÁNDEZ Lunes, 29 abril 2019, 01:25

Garazi Sánchez es uno de los nombres propios del surf en España y una deportista con gran proyección. Hace algunos meses, una lesión la obligó a parar y se ha perdido parte de la temporada. Ahora, Sánchez trabaja para reducir los tiempos y poder llegar al Cabreiroá Pro Zarautz, Basque Country presented by Oakley.

«He estado lesionada, tuve un accidente y he ido ranqueando hasta que tuve que parar una parte de la temporada. Este año los eventos importantes son a mitad del año por lo que no sé cómo llegaré. Me gusta mucho Australia y Zarautz pero dependerá de cómo me encuentre», explicó la surfista en una entrevista.

Sánchez hizo una gran prueba el año pasado en las aguas de la localidad guipuzcoana y aspira a competir a buen nivel. «Me encanta Zarautz, el año pasado fue el mejor campeonato que hice, con olas increíbles pero, en caso de que llegue, mi objetivo será quedar lo mejor posible y que mi lesión no sea una excusa para no querer ganar o por lo menos hacer el mejor surf posible», asegura la rider.

La surfista vizcaína ha crecido en una familia de deportistas y uno de sus sueños es alcanzar Toky 2020. «Los surfistas nunca hemos estado relacionados a los deportes olímpicos porque no somos deporte de televisión pero creo que es algo tan nuevo que nos ha llegado, que es el sueño de cualquier surfista y, sinceramente, pensarlo te pone algo nerviosa. Yo creo que se respira otro ambiente y para los países en los que el surf no es tan grande nos está ilusionando», explica.

Además, hablar de Zarautz es sinónimo de igualdad ya que por segundo año consecutivo los premios serán igualitarios y se trabaja en fomentar la participación de las surfistas. Sobre ello, Garazi Sánchez asegura que «el nivel de las mujeres ha ido aumentando que es lo que nos hacía falta. Había chicas muy buenas que siempre estaban en el CT y creo que ahora se está consiguiendo competitividad en todas las rondas».

El espíritu luchador de Garazi hace que la rider piense en objetivos a medio plazo como el Europeo y el Mundial, ya que debido a su lesión se ha perdido parte del circuito y en este sentido destaca que «quiero seguir mejorando y que ello traiga resultados positivos en los grandes campeonatos. Al final las grandes pruebas son las que te hacen coger mayor valor y eso puede hacerte ir al Mundial que es el sueño de todas» concluye.

Con la cuenta atrás para el Cabreiroá Pro Zarautz, Basque Country presented by Oakley que tendrá lugar del 8 al 12 de mayo en Zarautz, Garazi Sánchez trabaja para llegar en plenas condiciones y ser una de las favoritas del circuito.