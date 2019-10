Una española irá por primera vez a la selección europea de fútbol americano, hasta ahora masculina La madrileña ha sido nombrada en varias ocasiones la MVP de su equipo. / LG OLED BLACK DEMONDS Se trata de la madrileña Cristina Gómez, quien a sus 17 años ya es campeona de Europa en flag, la modalidad de este deporte en la que no se permiten los placajes. En noviembre debutará con los Warriors, que pasarán a ser mixtos LAURA GONZÁLEZ Lunes, 7 octubre 2019, 00:01

«No he visto nada igual en mi vida». «Es un escándalo de jugadora». Comentarios como estos acompañan habitualmente en las retransmisiones a la madrileña Cristina Gómez, una de las jugadoras más destacadas del fútbol americano en España, que pese a sus 17 años es más una realidad que una promesa. Y es que la de Fuenlabrada, que actualmente está cursando 2º de Bachillerato de Ciencias de la Salud, se ha convertido en la primera mujer en ser reclutada por Europe Warriors Junior, la selección europea que aglutina a los mejores jugadores sub'18, y que se concentrará del 20 al 24 de noviembre en Viena, donde disputarán algunos partidos.

Con ello hará historia ya que ninguna chica hasta el momento había recibido la llamada de este combinado, exclusivamente masculino. "No me lo esperaba para nada porque encima esto pasó en una competición cadete, después de terminar la liga territorial, en una liguilla de campeones. Uno de los seleccionadores estaba por allí (Bart Iaccarino) y al terminar los partidos se me acercó y me lo propuso. Yo le dije que tendría que hablarlo con mi familia", declara la joven a este periódico. Pero poco después Iaccarino quiso hablar con el entrenador del LG OLED Black Demons, entidad en la que milita la jugadora desde la pasada temporada. "Cuando Nacho Cordero vino a decírmelo le puse una condición. 'Si tú vas, yo también'. Él es quien me está guiando. Me alegra mucho pensar que voy a poder estar allí y que me hayan dado la oportunidad de conocer cómo se juega en otros lugares. Es muy gratificante".

Para poder cubrir los gastos que conllevará cumplir este sueño, su propio club ha puesto en marcha una campaña de crowdfounding, que aún permanece abierta. "Aquí en el fútbol americano al ser un deporte minoritario te tienes que costear muchísimas cosas, desde los viajes a las inscripciones. Prácticamente el 80% del total". Ya solo estar concentrada con Europe Warriors supone casi 500 euros, por ello no dudaron en pedir una ayuda exterior, aprovechando además para dar visibilidad al fútbol americano femenino. "Me emociona mucho que mi historia pueda llegar a inspirar a otra gente y hacer que esto crezca".

Esta no será la primera vez que Cristina Gómez abra camino ya que junto a su compañera Olga Sotillo se convirtieron en 2018 en las primeras jugadoras mayores de 15 años en entrar a formar parte de un equipo masculino de fútbol americano, en una competición oficial. La madrileña ya ha firmado numerosos y valiosos 'touchdowns', siendo elegida en muchas ocasiones como la MVP del partido, como sucedió en la final nacional de 7x7, en la que se impusieron al Gijon Mariners.

Este 2019 también puede presumir de haber logrado con la Selección Española absoluta el oro en el Campeonato de Europa de Flag Football en Israel, una modalidad sin contacto, en la que no están permitidos los placajes. "Fue algo que no nos esperábamos pero si tienes un juego sólido aunque sea simple, puedes hacer todo lo que quieras", asegura. Empezaron venciendo a Israel, y luego a Dinamarca, con una remontada espectacular. "Íbamos perdiendo 18-6. En cuanto vinieron los chicos de la selección a vernos, que llegaron más tarde, parece que se nos encendió la chispa y dijimos 'pero qué estamos haciendo'. Se me ponen los pelos de punta al recordarlo. El tener a gente animándote nos sirvió de motivación". Luego, ante Gran Bretaña, certificaron el título.

Entrenadora y árbitra

Pese a su juventud está escribiendo su propia historia con letras de plomo, y eso que tan solo hace cuatro años que descubrió este deporte. Antes ella hacía baile. Todo cambió cuando fue invitada por unos amigos que ya lo practicaban a un entrenamiento. "Me metieron el gusanillo y me animé a probar. La verdad es que me moló mucho. Hablé con el presidente y al final empecé a ir de seguido". Así es como se empezó a forjar esta futura estrella, que arrancó como 'linebacker' en el verde. "En defensa esta posición es la de segunda línea y tiene una doble obligación: la principal es parar la carrera, pero también ayudar en el pase, cubriendo rutas". Este año, que además del equipo cadete también juega con el femenino de los 'Demonds', lo hace de 'running back', siendo la corredora, la que lleva el balón en la carrera.

Gómez ha defendido en varias ocasiones la camiseta de España. Abajo a la derecha, con la medalla de oro en el reciente Europeo de la modalidad de flag.

Además de sus estudios y de los entrenamientos y partidos, también ejerce como entrenadora en las categorías inferiores de su club, e imparte justicia silbato en mano. "Ser árbitra te ayuda mucho y te beneficia para jugar mejor", asegura, felicitándose de que cada vez más chicas se animen a ello. También está creciendo el número de jugadoras que se atreven a probar y a practicar este deporte, muy relacionado con la masculinidad y la corpulencia. "Fuerza hay que tener, pero además de eso hay otros pilares muy importantes en el fútbol americano. Está la velocidad y la potencia, además de la inteligencia. Si careces un poco de alguna de estas cosas puede que destaques en otras. Por eso decimos que es un deporte para todos. Cada uno si potencia sus habilidades y las saca partido puede jugar".

Cristina por ser mujer nunca se ha sentido infravalorada, sino una más en los banquillos y vestuarios. "Al final todos somos diferentes porque cada persona tiene sus cualidades, pero somos compañeros y queremos jugar a lo mismo". En España donde más se practica el fútbol americano femenino es en la zona del Mediterráneo, tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana. "Hay también otros equipos en Madrid, en Gijón, Zaragoza, Granada... Si dieran más facilidades esto podría crecer más, que es de lo que se trata".

Salir fuera

Para ella poder acudir con Europe Warriors es una recompensa a todo su trabajo, pero es consciente de que aún le queda "mucho por aprender". "Iré a disfrutar sobre todo me lo planteo como un aprendizaje. Cogeré todo lo que pueda y me lo traeré para aquí para seguir innovando". En ese sentido, aún no tiene claro qué camino tomar en su futuro. En los estudios sí, quiere formarse como fisioterapeuta y sacarse la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pero en lo deportivo se muestra mucho más indecisa, sabiendo que lejos de España en el mundo del fútbol americano se le podrían abrir muchas más puertas. "Si me voy puede ser una gran experiencia pero igual lo que tengo que hacer es quedarme aquí y hacer que esto crezca, yendo a 'clinnics' y aprendiendo mucho para traerlo a España". De momento, seguirá haciendo historia desde Madrid.