Natación Erika Villaecija se despide de la piscinas Villaecija, con una de las 21 medallas internacionales que ha logrado. / Afp La nadadora catalana dice adiós tras 16 años y 21 medallas en competiciones internacionales. «Mis prioridades han cambiado», explica emocionada JON GARAY Lunes, 5 noviembre 2018, 23:45

Antes de que el tsunami Mireia Belmonte acaparara toda la atención en la natación española, hubo una nadadora que logró hacerse un hueco en la elite de este deporte. No al mismo nivel, claro, de la campeona olímpica de 200 mariposa, a la que incluso llegó a derrotar en el Mundial de piscina corta de Dubai en 2010; pero sí logró lo que durante años pareció imposible para la natación nacional. Su nombre es Erika Villaecija y dijo adiós a su deporte este lunes tras 16 años de larga y provechosa carrera en la que brillan, además del mencionado oro, cuatro olimpiadas y otras 20 medallas en competiciones internacionales.

«Me ha costado mucho dejarlo, pero me he llenado de ilusiones diferentes (en el mundo laboral) y he visto que no tenía el tiempo necesario para entrenarme y hacerlo bien, ya que soy muy exigente. Mis prioridades han cambiado», explicó, emocionada la nadadora. Nacida en Barcelona en 1984, comenzó a nadar para acompañar a su madre. A los 15 años, su talento le permitió entrar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallés. Los resultados no se hicieron esperar y al año siguiente comenzó a cosechar medallas. Fue en los Juegos Mediterráneos y se impuso en los 800 libres. La última llegaría en el Europeo de Debrecen (2012), un bronce en los 1500. Entre ellas, lograría otras 19 más.

Dentro de su carrera brillan sus cuatro participaciones olímpicas. La primera fue en Atenas 2004. Fue su mejor actuación al clasificarse quinta en los 800 libre y sexta en el 4x200. Cuatro años después, en Pekín, repitió en ambas pruebas, pero sus resultados no fueron tan brillantes. Se planteó incluso la retirada. No fue así. Ya inmersa en la pruebas de aguas abiertas, acudió a la cita de Londres 2012 para doblar distancias, 'su' 800, en la que quedó décima, y los 10 kilómetros, donde fue séptima. En Río diría adiós a los Juegos con un decimoséptimo puesto en esta última.

Villaecija, emocionada en su despedida. / Efe

Villaecija se ha guiado durante todos estos años por una máxima que lleva tatuada en su cuerpo: «Never a failure, always a lesson» (Nunca un fracaso, siempre una lección). Una luz para momentos de oscuridad como los que sufrió tras Pekín. Pero se recuperó y llegó a derrotar a la gran Belmonte. Tan especial fue aquel triunfo que llevaba consigo el oro en su despedida. Es la medalla «más simbólica», ya que al ganarla «me encontré conmigo misma».

Villaécija se despedirá de las piscinas en los Campeonatos de España en piscina corta que se celebrarán en Barcelona del 15 al 18 de noviembre y, posteriormente, en la Copa de Clubes, a mediados de diciembre. Largo tras largo, habrán recorrido el equivalente a dos vueltas al Mundo.