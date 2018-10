Edurne Pasaban vuelve al Himalaya para denunciar la situación de la mujer E. C. La alpinista vasca viajará el viernes con una expedición internacional para escalar el monte Saipal, de 7.031 metros, y filmar un documental EUROPA PRESS Jueves, 11 octubre 2018, 00:18

La alpinista vasca Edurne Pasaban volverá al Himalaya para intentar, a partir del próximo sábado, escalar el Monte Saipal, de más de 7.000 metros (7.031) y situado en la cordillera del Himalaya, en un proyecto en el que también quiere dar a conocer la situación social de las mujeres de esta zona de Nepal.

La cima es la segunda más alta del noroeste de Nepal en el distrito de Bajhang y la tolosarra, primera mujer en escalar los 14 'ochomiles' del planeta y que en abril de 2017 fue madre, quiere añadir un compromiso social a esta nueva aventura.

Por ello, ha formado para esta expedición un equipo internacional en el cual las grandes protagonistas serán cuatro mujeres nepalíes, junto a las cuales filmará un documental para dar a conocer la difícil situación social de las mujeres de esta región.

Así, según indican desde el departamento de prensa de Pasaban, en esta zona, durante siglos, la religión, las tradiciones y 'normas' sociales han discriminado a estas mujeres, tratadas como impuras cuando les llega la menstruación, motivo por el que son apartadas de su hogar y enviadas a una chabola perdida fuera del pueblo en condiciones deplorables y muchas veces poniendo su vida en riesgo. Además, se casan antes de llegar a la pubertad y no pueden tener acceso a las montañas por ser lugares sagrados.

Por ello, el objetivo «más importante» de esta expedición no es solo dar a conocer esta situación de desigualdad sino el despertar la conciencia de aquellas mujeres de la zona que creen que ellas por el simple hecho de tener la menstruación y de no estar casadas no puedan desarrollar las mismas tareas que los hombres.