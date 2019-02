Ellas lo tienen más difícil Cinco deportistas de alto nivel explican para EL CORREO los problemas a los que se exponen y las diferencias que notan respecto de sus compañeros BEATRIZ GARNÁNDEZ Martes, 26 febrero 2019, 00:59

Dedican las mismas horas que sus compañeros de equipos masculinos, pero el reconocimiento es menor. Son luchadoras y pelean porque se les dé un trato similar. Han dedicado dinero de sus familias para cumplir sus sueños de competir en la élite o se han visto en la necesidad de reivindicar por sus derechos ante clubes o instituciones. Participaron en varias mesas redondas en la tarde de este lunes.

Azahara García de los Salmones -Subcampeona del Mundo de Ultra Trail y Skyrunning «Quitaba dinero de mi casa para poder correr»

Azahara García de los Salmones tiene un palmarés internacional envidiable: subcampeona del mundo de Ultra Trail y Skyrunning, primera en el maratón los 10.000 del Soplao y campeona de España en carreras por montaña. Aún no se siente reconocida como deportista de élite. «Tanto yo como toda la selección de montaña femenina estamos lejos de ser reconocidas realmente como lo que somos», sostiene.

La cántabra aboga por la unión de las mujeres. «Lo importante es que nosotras también estemos unidas. A veces somos las que nos echamos atrás. Tenemos que perder ese miedo, implicarnos y que haya más congresos como este para que se conozca la realidad. Solo así podremos apretar las tuercas y hacer presión a instituciones, medios, patrocinadores...».

La subcampeona del mundo de Ultra Trail también explicó la poca «visibilidad» que tiene por el hecho de ser mujer. «Yo lo vivo dentro de mi deporte. Como tenemos menos visibilidad tu palmarés, tus logros deportivos, pesan menos que el de algunos chicos. Algunos hombres con un palmarés menos importante tienen más ayudas que yo, que tengo títulos internacionales», reconoció.

Ella misma estuvo a punto de abandonar por la falta de ayudas. «Hubo una temporada que me tuve que plantear si seguía adelante o lo dejaba. Tenía que estar quitando dinero de mi casa para poder ir a correr. Tuve la suerte de que hubo gente muy implicada que no quería que lo dejara, que me estuvo ayudando y he dado con patrocinadores que poco a poco se han implicado. Me lo merezco igual que los chicos y cualquier deportista de élite porque es mi trabajo y me dedico a ello».

Paula Valdivia - Jugadora del Zuazo «El proceso para que se nos reconozca será largo»

Paula Valdivia está haciendo una gran temporada con el Club Balonmano Zuazo. Asistió al foro junto a la capitana, Ainhoa Hernández, y su compañera Nayla de Andrés. La jugadora del conjunto fabril explicó que uno de los pasos a seguir es «dar más visibilidad a nivel mediático a las mujeres». «Los medios influyen mucho en las personas, que nos ven jugar. Y eso ya es un paso importante.

Valdivia también habló sobre la progresión del deporte femenino en los últimos años. «Antiguamente era muy precario, no tenía ninguna visibilidad, y a día de hoy se puede decir que estamos progresando y que poco a poco, con el trabajo y la lucha de todos, podemos conseguirlo y llegar a un nivel como el masculino», confesó. Aunque también reconoció que «es un proceso muy largo». «Tenemos la esperanza de poder dedicarnos plenamente a este deporte», confió.

Lucila Pascua - Jugadora del Lointek Gernika y Presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto (AJUB) «Hemos sido poco protagonistas en los despachos»

La jugadora del Lointek Gernika, que este año ha hecho historia en la EuroCup compagina su trabajo en el equipo vizcaíno con la presidencia de la asociación que agrupa a todas las mujeres que practican este deporte en España. «Lo hago por amor al arte. Me presenté a las elecciones porque en mi carrera he tenido problemas de muchos tipos: historias de impago, no tener contratos, no estar dada de alta en la Seguridad Social... Si puedo ayudar a una sola jugadora a no vivir lo que yo he tenido que vivir, ya me merece la pena», confesó.

La experimentada pívot matizó que los deportistas «tienen mucho que decir» en este sentido. «Siempre hemos sido muy protagonistas en las canchas y muy poco en los despachos. Tenemos mucho que aportar de una manera muy directa. Es muy importante nuestro papel y que se nos tenga en cuenta», explica. Además, avanzó que uno de los objetivos de la asociación es tener «un convenio que sirva de precedente y que regule nuestra actividad como jugadoras de baloncesto. No como ahora que estamos unidas al convenio general de los trabajadores que no tiene nada que ver con la actividad».

Fe Robles - Presidenta del Comité Femenino de Fútbol de la AFE «Queremos firmar el primer convenio colectivo»

Fe Robles se encuentra inmersa en la negociación del primer convenio colectivo para las jugadoras de fútbol. Una ardua labor que aún no ha dado sus frutos. «No está siendo nada fácil porque es un ámbito donde nunca antes lo había habido. Nos hemos encontrado muchas barreras, tanto económicas como políticas. Hay asuntos confidenciales que no puedo sacar a la luz en este momento», confesó.

A pesar de los obstáculos, Robles confía en que se llegue a un acuerdo. «Se va a conseguir y podremos firmar un convenio del que todos nos sintamos orgullosos. Y que sea el reflejo en el cual mirarse otros deportes, otros países...», señaló.

Natalia Orive - Presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala (AJFSF) «Si no exigimos el cambio, nada será distinto»

Natalia Orive resaltó la importancia de que las jugadoras conozcan sus derechos. «Queremos concienciar a la jugadora de que si no exigimos el cambio no va a existir. Una de las cosas que hacemos es visitar los vestuarios, ver a las jugadoras y explicarles que existimos y por qué es importante que tengan un contrato», explicó.

El fútbol sala puede presumir de tener un convenio regulador pionero y único en España. No es para toda la liga, solo para un equipo, el Burela. «Las jugadoras tienen un salario minimo, derecho a vacaciones, un seguro de accidente, tienen estipuladas las horas de trabajo como cualquier trabajador. Además, este club ha aceptado que cualquier jugadora que se quede embarazada tiene renovación automática del contrato y si tiene un hijo menor de cinco años tiene unas ayudas anuales para la guardería o los cuidados», sostuvo.