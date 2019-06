Motociclismo «Descoloca que sea tan joven, pero el Dakar me favorece» La piloto andorra tiene claro que quiere hacer historia en el Dakar. / FACEBOOK La joven andorrana Margot Llobera se ha propuesto a sus 23 años disputar la próxima edición de esta exigente prueba. De hacerlo, sería la piloto más joven. Para conseguirlo busca patrocinadores ÓSCAR MAYA Jueves, 27 junio 2019, 23:22

Margot Llobera (Andorra, 1996) es de esas personas que, cuando se pone un objetivo, da todo por lograrlo. Con 23 años, siendo 'un bebé', quiere correr el Rally Dakar y asegura, en una entrevista con EFE, que aunque «descoloca que sea tan joven», es una carrera que le «favorece». La piloto es sobrina de Albert Llovera, un asiduo en coches y camiones, aunque ella ha elegido disputarlo en moto tras empezar a competir en esta disciplina con 18 años. Su idea es debutar en 2020, para lo que busca patrocinadores que le permitan participar en una edición que pasa de Sudamérica a Arabia Saudí.

-¿Por qué el Dakar?

-Es un poco curiosa la historia. Yo me fui a Barcelona a estudiar (Ingeniería en Diseño Industrial) y me bloqueé un poco con el deporte porque en la ciudad no estaba acostumbrada, y a mi madre se le ocurrió contratar a un entrenador personal de confianza. Él me dijo que antes de entrenar tenía que ponerme un objetivo y lo primero que se me pasó por la cabeza fue el Dakar. Yo no sabía la diferencia entre el motocross y el enduro, pero sí sabía que quería ir al Dakar (ríe). Sabíamos que teníamos un gran proceso por delante pero me motivaba más encerrarme en el gimnasio para ir al Dakar que para ser campeona de España de lo que fuera.

-Parece un poco una locura.

-Cuando me he visto haciendo algo he reunido todas las fuerzas en ello y hasta ahora me ha salido bien; al final yo me veo allí. También en mi familia lo he vivido desde pequeña con Albert Llovera y Cristian España; lo veo factible porque lo he visto en casa. Aunque sé que será difícil, sé el proceso que hay y lo que voy a sufrir.

-Ha hablado de su tío, Albert Llovera, pero hay una historia curiosa porque su apellido es con 'b'.

-Sí. Todos son con 'v', menos mis dos hermanas y yo que son con 'b'. Mi bisabuelo era con 'b' y lo cambió por 'v', entonces desde él mis primos son con 'v'. Pero tenemos familia en Córcega y en Perú que son con 'b' y mi padre pensó en volver al original, aunque le salió un poco mal porque somos tres chicas (ríe).

-Ya tiene experiencia en el Dakar, porque lo vivió desde dentro en 2018. ¿Cómo fue?

-Fue la experiencia más intensa y brutal que he vivido nunca. Fueron dos semanas porque además cogí el año de Perú, Bolivia y Argentina y fui como prensa, que vas súper liado. Tienes que hacer 500 kilómetros al día, con la diferencia horaria, trabajando 'a full'. Esto me hizo ver que quería ir allí como piloto y tuve mucha suerte por poder vivirlo. Yo he visto y he convivido con Iván Cervantes y le he visto destrozado y pensé en cómo iba a llegar yo.

-¿Se ve preparada a pesar de tener solo 23 años?

-Al final entras allí y eres uno más, teniendo 23 o 55 años y siendo chica o chico te pasarán las mismas cosas. Estás allí y estás predispuesto a que te pase de todo, pero para mí no hay ninguna diferencia. El Dakar es una carrera que favorece a la gente con más edad. Tienes que tener mucha madurez, no es una carrera de un día que vas a fondo, que descargas la adrenalina y fuera. Son dos semanas que tienes que planteártelo muy bien, tienes que estar predispuesto a que te pase de todo. Es verdad que descoloca un poco que sea tan joven, pero creo que es una carrera que me favorece. Soy muy tranquila, no me vuelvo loca en ningún momento, cuando te pierdes o tienes una avería mecánica son los momentos peligrosos y yo por suerte no los tengo; y menos mal, y más en casa que así están más tranquilos (ríe). A mí es la que me atrae y vamos a por ella.

-¿Qué objetivo se pone para el Dakar 2020?

-Estaría satisfecha con acabar. El primer año es un disparate ir a buscar una posición. No voy a arriesgar para tener 20 posiciones si esto me repercute en caerme o tener una avería mecánica, esto no tiene ningún sentido ahora mismo. Cuando vea que he acabado y que me posicione ya veré.

Preparándose para el Dakar la joven ha participado en lo que va de año en distintas pruebas. / FACEBOOK

-¿Cuál es su mayor preocupación para su posible debut?

-Bueno, es tener averías mecánicas, que ahora estamos trabajando a nivel mecánico para poder solucionar algún imprevisto. Al final es estar siempre a la expectativa, porque no sabes lo que te va a pasar. Intento no pensarlo mucho, porque te pueden pasar tantas cosas... (ríe). Será ver cómo reacciona mi cuerpo a las dos semanas, gestionarme... no hay algo que digas que me preocupa un montón, si no ir viendo cómo vas afrontando los problemas.

-¿Cómo le afecta el cambio de Sudamérica a Arabia Saudí?

-Habrán bastantes más kilómetros, mínimo 500 kilómetros cada día, menos enlaces, irá e menos a más a nivel de dificultad y de arena, la arena es muy fina, habrá mucha más pista... al final nosotros nos preparamos de la misma manera variando un poco el terreno en el que competimos, pero a nivel físico hago lo mismo.

Como referente

-¿Se ve como un ejemplo para las mujeres que empiezan en el motociclismo?

-Que vean que se puede hacer ya es mucho. Hay dos temas de las mujeres. El primero es un tema social porque cuando naces no te ponen una moto, pero ahora por suerte esto está cambiando y hay muchas chicas que están corriendo y van muy rápido, sin miedo a nada; al final es abrirte más puertas, no te están encasillando y tienes más opciones de elegir lo que quieres hacer. Además, creo que hay un tema a nivel instintivo, de que las mujeres somos más prudentes, este instinto maternal, de ver más el peligro. Pero cuando estás dentro del Dakar ya no lo ves tan peligroso, porque no vas a hacer nada que no estés haciendo ya antes.

«Cuando una niña nace no le ponen una moto, pero ahora por suerte esto está cambiando y hay muchas chicas que están corriendo y van muy rápido»

-¿Se ve como sustituta de Laia Sanz en un futuro?

-Me lo han dicho alguna vez, yo creo que es el ejemplo más visual. Laia juega en otra liga, tiene un montón de campeonatos del mundo de trial, de enduro... yo no me veo reflejada en ella porque no tengo la cantidad de horas que tiene ella encima de la moto, ojalá las tenga. Laia es otra liga, pero sí que puede que sea el relevo de las siguientes generaciones en el Dakar, porque es un proyecto a varios años. Creo que compararme con Laia Sanz son palabras mayores, ojalá, pero ahora mismo no es lo que toca.

-¿Cómo valora la posible llegada de Fernando Alonso al Dakar?

-Fernando Alonso es uno de los deportistas en los que me he fijado más. Yo le seguía mucho en la Fórmula Uno. Creo que es uno de los deportistas que ha persistido y ha aguantado los chaparrones y los malos momentos. Es un piloto muy resiliente en el sentido de que ha sabido qué cualidades tiene y hacia donde ir. Yo a Alonso lo tengo como referencia en este sentido. Para mí que venga al Dakar es brutal, es un tirón mediático brutal y si tiene que hacer el Dakar algo más visible, adelante.