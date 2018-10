«Se decía que una mujer podía ganar y las cosas hay que demostrarlas» Carrasco muestra la medalla de oro a su llegada a Madrid. / EEGF Ana Carrasco. Campeona del mundo de Supersport 300 EDURNE MARTÍNEZ Lunes, 1 octubre 2018, 20:24

Ana Carrasco (21 años, Cehegín, Murcia), que hizo historia eel domingo al convertirse en la primera mujer que gana un campeonato del mundo de motociclismo, destacó ayer que hace mucho tiempo que se decía que una mujer podía ganar y que «las cosas hay que demostrarlas».

«Este ha sido el primer año en el que he podido trabajar con una fábrica y un equipo competitivo, así que el haberlo demostrado seguro que me abrirá muchas puertas para seguir peleando por títulos en el futuro», dijo Carrasco en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La gesta la logró Carrasco en la carrera de Francia, en el circuito de Nevers Magny Cours, donde protagonizó una espectacular remontada, pues partía desde el puesto vigésimo quinto y entró en meta decimotercera. Esa posición le valió para hacerse con el título, ya que sumó tres puntos y acumuló 93 en el Mundial, uno más que los logrados por el también español Mika Pérez (Kawasaki).

Carrasco agradeció el éxito a su equipo y a su familia: «Empecé a llorar por la sensación de haberlo conseguido. Tenía muchas ganas de llegar al parque cerrado para celebrarlo con mi equipo y con mi familia. En las carreras parece que el equipo está solo, pero hay mucha gente detrás que trabaja mucho para que las cosas salgan bien y sin ellos no sería posible», dijo.

La murciana logró el título tras pasar dificultades debido a un cambio en una norma del campeonato sobre pesos mínimos que añadió un lastre a su moto, y a partir del cual no encontraron la configuración adecuada para su estilo de pilotaje. «Estoy muy contenta por haber conseguido el campeonato porque a lo largo del año hemos pasado momentos muy difíciles. Es una recompensa muy importante para mí y para el equipo porque creo que lo merecíamos», aseguró.

Tras haber hecho historia, Ana Carrasco piensa en seguir progresando dentro del campeonato del mundo de Superbikes: «Casi seguro que continuaré en Superbikes y con Kawasaki, pero no sé si en Supersport 300 o 600. De momento no pienso en volver a Moto GP, en Superbikes he encontrado mi sitio porque tengo a gente que confía en mí y que me ha dado el material para poder ganar, así que no pienso en volver a Moto GP. Mi carrera está más en seguir creciendo en Superbikes».