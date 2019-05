Nueve clubes de Portugalete se unirán en torno al deporte femenino Integrantes de uno de los equipos del Bihotz Aratz, entidad responsable de esta iniciativa. / EL CORREO Este domingo se celebrará una marcha y numerosas actividades en la villa para tratar de impulsar a la mujer en este ámbito BEATRIZ GARNÁNDEZ Lunes, 27 mayo 2019, 22:18

El deporte femenino sigue ganando poco a poco visibilidad. Para contribuir a que esto no pare este domingo 2 de junio los clubes más representativos de Portugalete se unirán con motivo de la XV edición de la jornada 'Puertas abiertas al deporte', organizada por la Diputación Foral de Bizkaia, con la colaboración del Ayuntamiento de la villa jarrillera. Una cita que en esta ocasión girarán en torno a 'Mujer y Deporte', con nueve entidades del municipio vizcaíno hermanadas.

Todas ellas (Bihotz Aratz, Jarrilleros fútbol sala, Club balonmano Jarrilleras, Club baloncesto Oribeltza Portugalete, Club Naútica de Portugalete, Club Baloncesto Jarrilleros, Club Parinaje Kiribil, Club de Remo San Nikolas y Club de Fútbol Portugalete), organizarán distintas actividades en la calle, para visibilizar, promocionar e impulsar la actividad física o deportiva de todas las mujeres. 'Portugalete juntos por el deporte femenino' será el lema de la marcha que saldrá a las 10 horas, por el paseo de La Canilla. También habrá concursos de triples, se jugarán partidos de fútbol sala... «Para mí es como una forma de juntarnos y apoyar el deporte femenino», explica Sergio Olabarrieta, alma máter del Club Atletismo Bihotz Aratz y responsable de la iniciativa.

Como cada año, cada club tiene que organizar una actividad en las jornadas de puertas abiertas y este año han querido que las protagonistas sean ellas. «El 80% del club son chicas. Yo tengo un equipo femenino desde que se creó el Bihotz Aratz. No entiendo que todavía sigamos reivindicando esto, debería ser algo muy normal, pero en el deporte femenino no hay casi ayudas ni se apoya nada. Aquí tenemos el Club de fútbol Portugalete y no tiene equipo femenino», critica Olabarrieta.

Una cita que servirá a las entidades y a las deportistas a modo de escaparate "Esta es una buena oportunidad para estar en contacto con otros clubes, para que la gente pueda disfrutar de ellos. Va a ser bonito porque si bajan todas las canteras se van a juntar muchos niños y niñas y encima con diversos colores en sus camisetas".