«Los chicos siempre quieren jugar conmigo» La jugadora catalana es la mujer más activa en este novedoso deporte que se desarrolla en España desde 2017. / PADBOL ESPAÑA La catalana Silvia Ferrer deslumbra en el padbol, un novedoso y dinámico deporte que mezcla fútbol, pádel y voleibol y del que presume de ser la doble subcampeona de España LAURA GONZÁLEZ Domingo, 4 agosto 2019, 23:42

Siempre ha estado con un balón pegado a los pies. Para Silvia Ferrer, más conocida como 'Chivi', el deporte, y en concreto el fútbol, es su vida. Nacida en Barcelona hace 34 años, hasta la pasada temporada jugaba en el San Gabriel, equipo de nacional que se ha quedado a las puertas de la recién creada Segunda División Pro o Reto Iberdrola. Mientras practica estos días fútbol playa en Italia, después de haber logrado el subcampeonato de España con Catalunya, aún no tiene decidido el club en el que militará el próximo curso, pero lo que sí es seguro es que seguirá sacando tiempo para entrenar otro deporte que compagina y que se ha convertido en toda una pasión para ella: el padbol. Con él ha logrado proclamarse en dos ocasiones subcampeona nacional.

Ella es actualmente la jugadora más activa de esta modalidad en el terreno femenino en España. Un deporte que combina fútbol, pádel y voleibol, y que se disputa en una pequeña cancha de 6x10 metros, acristalada, con dos jugadores por cada equipo en una pista especial, ligeramente acolchada para prevenir lesiones articulares. Surgió en Argentina en la mente de un arquitecto, que dio forma junto a un equipo multidisciplinar a lo que hoy en día se conoce como padbol, obteniendo la patente en 2011, después de tres años de trabajo. Unos pocos meses más tarde llegó a España, pero no fue hasta 2017 cuando se empezó a desarrollar, siendo uno de los deportes que más crecimiento han obtenido el pasado año, con presencia en 25 ciudades, y con perspectivas de desembarcar en 15 más en los próximos meses, entre ellas Bilbao.

'Chivi' lo descubrió en el verano de 2015, cuando se animó a probarlo en una pista que acababan de instalar en Tarrasa, y surgió el flechazo. «Me encantó». Descarada y atrevida en su juego, y con mucho gusto por la técnica, vio que iba con su estilo. «Me gustan mucho los deportes de equipo o de pareja, el juego colectivo, y la habilidad. Aquí tienes que estar muy activa, física y mentalmente, porque es un juego súper rápido. Como no estés bien colocado te hacen punto seguro. Tienes que tener un poco de práctica que es lo que no hay ahora mismo en el femenino«, relata.

Y es que asegura que, como aún es bastante desconocido para el público en general, hay pocas chicas que se animen a practicarlo con asiduidad. Por eso ella hace ya tiempo que solo compite al lado de los chicos, y con total naturalidad, sin diferencias. «Siempre quieren jugar conmigo. Yo doy la cara y hago chilenas, me he acostumbrado a jugar con ellos y contra ellos, a que me voleen y yo a bloquearles«, asegura. Entre sus armas está la rápida y efectiva toma de decisiones, además del buen juego de cabeza. »Veo donde están mal colocados y se las pongo más difícil para que no me puedan atacar fácilmente. Les hago tener que ir más forzados en su ataque para poder continuar teniendo esa posibilidad de hacer punto«.

Una estrategia que tratará de poner en práctica en el Campeonato de España que se disputará en Huelva a finales de septiembre, una competición en la que no habrá distinciones y en la que todos y todas las jugadoras que acudan pelearán en la misma categoría, tanto a nivel amateur como profesional. Ella, acostumbrada a ir sin una pareja fija, participará junto a un chico de la capital onubense al que conocerá allí mismo, poco antes de salir a la pista. «Ya he tenido que jugar campeonatos con gente diferente y en este caso me hablaron de él, de que tenía muchas ganas de ir. Le enseñaron unos vídeos míos y dijo que estaba encantado de jugar conmigo. Lo bueno es que él es zurdo y yo diestra, así podemos estar en nuestras posiciones naturales, pero no sabremos de antemano cómo nos gusta que nos pongan la pelota o cómo nos desenvolvemos«.

'Chivi' junto a Santi Ezquerro(izq.), exjugador del Athletic y del Barça, con el que jugó un partido de padbol. / S.F.

Eso no le impedirá ir nuevamente con el objetivo de llegar hasta el final, animando a todas las chicas a que prueben este deporte, como ya lo hace en su día a día, tratando de organizar partidos y torneos siempre que puede. «El padbol va a terminar subiendo mucho en el femenino, estoy segura. Es una pena que haya tan pocas chicas porque entre nosotras se equilibra todo y es más bonito de jugar«, afirma.

Empuje en femenino

Para tratar de darle ese empuje entre las mujeres, Padbol España está actualmente inmerso en un acuerdo con una de las futbolistas más destacadas del país, según indicó a este periódico Begoña Calderón, socia fundadora y directora general, sin desvelar su nombre. «Queremos que sea la imagen para intentar que crezca en los dos sexos de la misma manera. Ahora el fútbol femenino en España está en auge y como mujer y exjugadora que soy (jugó en Extremadura y en la Universidad de Salamanca) me gustaría que no dependiera el ser chica o chico para practicarlo más o menos, ya que para las mujeres también es ideal y muy completo, desarrollas muchas partes del cuerpo al no emplear solo los pies«.

Además, Calderón destaca que en un país como España, en el que el balompié es casi como una religión, esto te permite practicarlo sin la necesidad de contar con un gran número de compañeros o rivales. «Con tres amigos ya puedes disfrutar de un deporte en el que también está la ventaja de que no es necesario tener tanto fondo al ser el campo más reducido, y en el que siempre estás jugando, porque es muy rápido y dinámico«.

España es el único país del mundo que cuenta con circuito, un campeonato que va desde octubre hasta mayo, en el que esta pasada temporada participaron unas 50 parejas profesionales y casi 300 amateur. «A nivel mundial Rumanía es la delegación femenina más importante, pero nosotros somos la segunda, destacando entre todas en hombres». Un deporte que ha atrapado a algunos futbolistas famosos como el sueco Ibrahimovic, quien se encarga en su país de promoverlo y dinamizarlo a través de una de sus empresas.