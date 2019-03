Carreras solo para mujeres, una moda que nació para quedarse 'Hoy ganan las chicas', fue el lema elegido en una carrera para mujeres celebrada en Vitoria. / RAFA MARTÍNEZ La primera tuvo lugar en 1972 en Nueva York. 78 participantes corrieron diez kilómetros. En España, fue la Lilatón, en Donostia, hace 30 años ITSASO ÁLVAREZ Jueves, 21 marzo 2019, 01:42

El running ya engancha a más de medio millón de mujeres en España, que corren al menos dos veces por semana, según diversas encuestas. El perfil medio de las que lo practican se corresponde con una mujer profesional de entre 30 y 35 años, con un nivel de estudios medio, o medio alto, que aprovecha para practicar este deporte en intermedios o descansos de la jornada laboral. Además, correr es una práctica que se ha puesto de moda, con más de 3.500 carreras populares celebradas en España –diez al día, 70 cada fin de semana– sólo el año pasado, con distancias variadas. Un puñado de ellas son marchas exclusivas para mujeres. Ellas, vestidas por lo general con camiseta rosa o lila, según los deseos de la organización y los patrocinadores, corren solas y sin competir. Sin prisa, sin ansiedad por ganar. En algunas está permitido incluso caminar. No son carreras al uso. Son más bien un evento festivo, pensado entre otras cosas para rendir homenaje al difícil pasado del deporte femenino y para reivindicar una situación de desigualdad. Aunque entre las corredoras hay todo tipo de motivaciones. Lo hacen también para adelgazar, para estar en forma, para evitar problemas de salud, para olvidarse de sus problemas, para quemar frustraciones, para relajarse, para luchar contra una depresión, para tener tiempo para sí mismas, para superarse, para liberar estrés, por prescripción médica o porque quieren dejar de ser sedentarias.

Resulta emotivo ver a féminas de todas las edades aupándose y aplaudiéndose mientras circulan, y mientras se cruzan con batukadas y puestos de música en tres, cinco o diez kilómetros. La primera carrera solo para mujeres tuvo lugar en 1972 en Nueva York. La organizaron los New York Road Runners, y aún se mantiene. Es la 'NYRR Mini 10k'. En España, la primera fue la 'Lilaton', que ha cumplido este mes su edición número treinta. Es una prueba popular de cinco kilómetros que reúne a unas 5.000 corredoras y corre a cargo de Club (mixto) Atlético San Sebastián. «La mujer tiene un camino que cumplir desde la igualdad. Este es nuestro momento de protagonismo, pero sin querer hacer un feo a los hombres. Ellos tienen más facilidades que nosotras a la hora de visibilizarse», indica Edurne Martínez de Triviño, responsable de comunicación del evento.

El día 7 del mes que viene arranca en Valencia el calendario de una de las carreras para mujeres más veteranas, la 'Carrera de la mujer'. En Madrid estará en mayo, en Vitoria en junio... Hasta finalizar, en noviembre, en la ciudad de Barcelona. La 'Carrera de la Mujer' está patentada desde hace catorce años, durante los cuales un millón de mujeres se han puesto un dorsal en 111 recorridos que, además, han conseguido superar el millón de euros donados a causas solidarias, de investigación científica y de lucha contra la violencia de género. A partir de esta iniciativa, han surgido en los últimos tiempos 'hermanas gemelas' en un buen número de localidades españolas con las denominaciones más diversas. 'Yes we run', '1,2,3 a correr por la igualdad', 'Carrera de la mujer por la investigación', 'Mujeres hasta la cima contra la violencia de género', 'Correr sin miedo y no por miedo', 'Correr nos hace iguales'... Cada pueblo, cada ciudad, tiene su abanico de carreras exclusivas para mujeres que no han pasado desapercibidas ni para los runners ni para el público en general.

¿Son sexistas?

¿Pecan las carreras de mujeres de sexistas? ¿Son efectivas para animar a las mujeres a correr? Hay opiniones para todos los gustos. «No creemos que las carreras de mujeres sean sexistas, sino que son una forma de motivar y fomentar el deporte entre nosotras. Muchas mujeres tienen esas carreras como referente, para iniciarse en el deporte y por tanto, todo aquello que nos motive y nos anime a practicarlo nos parece bien», indica Ana Castillo, creadora del movimiento 'Guerreras Running', que nació en Murcia y poco a poco está extendiéndose por España con una sencilla filosofía: «Compartir kilómetros, animar y motivar a las chicas a correr, tanto juntas como en la distancia». «No excluimos al género masculino, pero para las mujeres siempre ha resultado más difícil poder hacer deporte en grupo y queremos fomentar el hecho de que se pueda hacer al mismo nivel», añaden. «Sólo puedo decir que me alegro de haber sacudido mis zapatillas por todas aquellas mujeres que lucharon porque el deporte femenino alcanzara el lugar que durante tanto tiempo se les negó», mantiene Gloria Pérez Sacristán, redactora de Marie Claire y una habitual en las carreras de mujeres. «Corro para sentirme mejor, para mejorar mis tiempos, para desconectar, divertirme y conocer gente», advierte otra corredora, Elisabet Cama.

Más testimonios. «Con 47 años me puse a correr para perder peso, aunque en mis planes no estaba competir en ningún campeonato. En solo un año perdí 18 kilos y poco a poco empecé a participar en carreras populares», revela María Teresa Ruzafa, actual Campeona de España de Maratón. «El running ha sido una auténtica sorpresa en mi vida. La primera vez que me puse unas zapatillas pensé que no volvía a casa, me dolía todo, creí que me iba a dar una lipotimia. Nunca pensé que terminaría planteándome correr una maratón o que un día más de 300 mujeres vendrían conmigo al Parque de El Retiro para correr por la investigación de la leucemia infantil», comenta Cristina Mitre, impulsora del movimiento #mujeresquecorren. «Ver tantas mujeres corriendo es una revolución social», ha dicho Kathrine Switzer,la primera mujer que consiguió inscribirse de manera oficial en un maratón, en Boston en 1967. Con frecuencia le preguntan a Switzer si no le parece raro que ahora se organicen carreras solo para mujeres cuando ella 'boicoteó' una que era solo para hombres. Ella responde con claridad: «Las carreras de mujeres no son para excluir hombres, son una oportunidad para ver a la mujer triunfar en igualdad de condiciones. Muchas se sienten intimidadas al participar en carreras con un ambiente masculino y las carreras femeninas crean la atmósfera perfecta, sobre todo, para las que empiezan en este deporte», sostiene.

Rodrigo Gavela, director técnico de la Media Maratón de la Mujer y de la Carrera para la Mujer explica las razones que le han llevado a organizar este tipo de carreras exclusivas para féminas. «Las chicas que disputan los medios maratones tienen el mismo derecho que los hombres a ser los protagonistas principales. Lo que no ocurre ahora, que las primeras chicas llegan por detrás del puesto 30 o 50 absoluto y ni salen en los medios de comunicación o, si lo hacen, es en un segundo plano y con muy poca información». Cuando se le pregunta si a una empresa organizadora de carreras le sale rentable perder más de la mitad de las inscripciones al dirigirse a un público tan específico, Rodrigo responde que «nosotros somos una editora de revistas que lo que buscamos es, sobre todo, promoción deportiva» y que «realmente estamos haciendo una labor que debería ser más institucional», concluye.