Carolina Marín estrena su propia serie documental

Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton, estrenará documental en Amazon Prime Video, una producción en conjunto con Atresmedia Studio que mostrará la vida y trayectoria de la andaluza, que la ha llevado a estar en la cima del escalafón y a ser una de las deportistas españolas más representativas en la actualidad.

El documental, llamado 'Carolina Marín: puedo porque pienso que puedo', lema característico de la española, se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video España y contará con cuatro capítulos de 30 minutos, que permitirán llevar al espectador a un plano más cercano del día a día de la jugadora de 26 años.

Estos se centrarán en la recuperación de a jugadora onubense de la grave lesión sufrida el pasado 27 de enero de 2019. Ese día se encontraba disputando la final del Masters de Indonesia de bádminton, dominando cómodamente el duelo ante la india Saina Nehwal, cuando en la jugada del 9-2 y tras un mal apoyo, se echó las manos a la rodilla derecha. Pese a intentar continuar, tuvo que retirarse entre lágrimas. Se iba de allí con una rotura del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más temidas por cualquier deportista. Y por aquel entonces, a año y medio de la celebración de los Juegos de Tokio, que finalmente han sido retrasados hasta 2022.

El documental recoge su frustración y sus sensaciones negativas en la primera fase, y cómo fue poco a poco fue superándose a sí misma a lo largo de la dura rehabilitación que se prolongó durante meses, con las dudas acerca de la posibilidad de recuperar su mejor versión. Con una voluntad de hierro fue acortando los tiempos, regresando a las pistas en septiembre en Vietnam, donde pagó su larga inactividad con una eliminación en la primera ronda. Pero diez días después logró resarcirse levantando el primer trofeo tras su retorno, con su victoria en el Abierto de China. Con ello confirmó que había vuelto, y que su intención era la de seguir sumando títulos y medallas.

Catálogo deportivo

Una serie documental sobre la mejor jugadora de bádminton del mundo se une al catálogo deportivo presentado ya por Amazon Prime Video, como la serie 'El corazón de Sergio Ramos' dedicada al capitán del Real Madrid, el recién estrenado dedicado a la selección española sub-21 'La quinta de la quinta', 'Six dreams' o "All or Nothing', que sigue la temporada del Manchester City de Pep Guardiola. Próximamente, Amazon Prime Video estrenará también el documental sobre el exfutbolista Fernando Torres o el piloto español Fernando Alonso.