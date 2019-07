El boxeo le ayudó a salir viva del infierno y ahora 'La Reina' reclama su trono Campeona de Europa. Miriam celebra la victoria tras hacerse con el cinturón de campeona de Europa del peso ligero en Torrelodones el pasado 22 de marzo. / susana vera/Reuters Atrapada en una relación maldita, molida a palos por su pareja, el boxeo le ayudó a salir viva del infierno. Miriam Rodríguez, campeona de Europa del peso ligero, combate hoy para poder aspirar al cinturón mundial. Es concejal de la Mujer por el PP en Torrejón de Ardoz. Y madre feliz IRMA CUESTA Viernes, 5 julio 2019, 12:32

Esta noche, cuando Miriam Rodríguez (Madrid, 1983) se suba al ring, todos sus recuerdos volverán a agolparse en su cabeza. Especialmente, el de aquel día en que, camino del hospital, sintió que había tocado fondo sin cumplir los 20 años. Convencida de que la paliza que acababa de recibir de manos del hombre con el que compartía su existencia había terminado con la vida del bebé que llevaba dentro, entró en la sala de urgencias, cerró los ojos y esperó un milagro. Horas después, Zaira había llegado a este mundo en perfecto estado de revista. Las fotos que guarda en el álbum familiar, en la cama de aquel hospital con la niña recién parida en brazos y media cara morada, todavía hoy la arrastran al pasado, aunque ahora lo contempla con otra mirada. La de una mujer fuerte que consiguió salir viva del infierno en el que se vio atrapada encadenando golpes, pero esta vez suyos, legales, con reglas y arbitraje. Entre doce cuerdas y en igualdad de condiciones con sus rivales.

Miriam saltará esta noche a la lona del cuadrilátero instalado en el Casino Gran Madrid de Torrelodones en busca de otra victoria. El pasado mes de marzo se coronó campeona continental del peso ligero. Si gana hoy, se acercará al sueño que alimenta su furia en los gimnasios: el cinturón mundial de la categoría. Se disputará en noviembre y en un escenario mítico: el Madison Square Garden de Nueva York. La muchacha que sobrevivió a vejaciones y palos en la intimidad, que logró sacar adelante a su hija fregando escaleras, en la cima del pugilato y ante cámaras de medio mundo. Para dejarse la piel en ello. Y a eso va Miriam. 'La Reina', cuando se pone los guantes. Cuando se los quita, la reina de una familia feliz y concejal de la Mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por el Partido Popular.

- Viéndola tan exultante, resulta muy difícil imaginar lo que ha sufrido.

- Es que es terrible lo que pueden hacer contigo. Poco a poco me volví muy introvertida, muy insegura, me fui cortando las alas yo misma. Aquel hombre, de cara a mis padres, era un tipo estupendo. Mi madre decía que había que aguantar, que siguiera con él..., que un matrimonio se lleva con sacrificio. Me llegó a soltar que a lo mejor esas hostias que daba me las había merecido. Pero es cierto; hoy, todo eso es pasado.

- Se puede salir del infierno de la violencia machista...

- Sí. Y ese es el mensaje que me gustaría compartir. A mí, la puerta de la salida me la dio el boxeo. Pero hay muchas más puertas.

- ¿Cómo terminó subida a un ring?

- Siempre me gustaron los deportes de contacto. Cuando tenía 14 años me apunté a full contact, pero un buen día me rompí el aductor y tuve que cambiar de disciplina. Así empecé con el boxeo. Era un chica muy rebelde y el deporte me calmaba, me daba serenidad. Luego se cruzó aquel hombre en mi camino y todo empezó a ir muy mal. Una mañana, durante un pesaje en el gimnasio, me quité algo de ropa y Jero García, mi entrenador, me vio los moretones y me preguntó. Aquellos golpes no podían tener nada que ver con el boxeo. No contesté. Salí corriendo y no volví hasta dos años después, cuando mi hija ya había nacido y luchaba para que aquello quedara atrás. Fue entonces cuando le conté por lo que había pasado.

'La Reina' cruza guantes con la boxeadora Bianka Nagy durante un combate en Barcelona. / susana Vera/Reuters

La recuperación

- Y llegó el momento de resurgir...

- El día en que regresé al gimnasio volví a coger las riendas de mi vida. Lo digo siempre; no es solo boxear, es volver a tener ilusión por algo, una meta, una familia, una estabilidad emocional, recuperar tu personalidad, que la había perdido... Además, rodeada de hombres. Después de lo que me pasó, poder volver a confiar en ellos resultó algo increíble.

- Fueron ellos quienes la apodaron 'La Reina'.

- Sí. Ese fue el nombre que me puso Jero cuando comencé de nuevo a entrenar. Y así es como me hace sentir toda la gente que está allí desde entonces. Me llaman... y me siento como una reina.

- ¿Cuál es el camino recorrido para que, pocos años después, esté a las puertas de disputar un campeonato del mundo?

- Desde que volví al boxeo ha pasado de todo. Los primeros cuatro años fueron complicados. Ahí están las 96 denuncias que interpuse a quien fue mi pareja como prueba. Luego pasó el tiempo, seguí entrenando, y conocí a Joaquín, el hombre con el que estoy desde hace diez años y del que sigo tan enamorada como cuando empezamos la relación. Él es el padre de mi segundo hijo. Fue pasando el tiempo, recobrando la normalidad, y un día Jero entendió que estaba preparada para mi primera pelea.

- ¿Cómo la recuerda?

- Fue en el estadio del Rayo Vallecano. Muy bonito. Estaba nerviosísima, pero controlé y el combate me salió muy bien. Desde entonces sumo 98 victorias y 11 derrotas. No está mal.

- Llegaron los títulos. Primero de España, cinco veces conquistado, y recientemente el de Europa.

- Se consiguen saltando al cuadrilátero con corazón, pasión y ganas de pasarlo bien. Esa es la clave; subir al ring para disfrutar. Soy de las que piensa que cualquiera puede conseguir lo que desea si realmente quiere y se esfuerza en lograrlo.

- ¿Y qué le dicen en casa? ¿Cómo llevan sus hijos que su madre sea boxeadora?

- Lo llevan muy bien. Mi marido ha sido futbolista, así que entiende perfectamente los valores del deporte. Mis hijos también. Están acostumbrados. Lo único que me da pena es que, como el niño es menor, no puede ir a una velada. Me da mucha rabia porque solo ocurre en Madrid. En cualquier otra provincia podría ir. Pero, bueno, hay que respetar las reglas.

- En solo unas horas disputará un combate especialmente importante. Si gana, recibirá el pasaporte para pelear por el cinturón mundial en Nueva York, el próximo mes de noviembre. Lleva meses entrenando...

- Sí, a las puertas de una pelea así hay que entrenar a tope durante meses. No menos de cinco o seis horas diarias. Y luego está lo del peso. Es muy importante llegar perfecto al pesaje.

- Su rival será la húngara Bjanka Majlath. ¿Cómo imagina el combate?

- Estoy bien. Me siento bien. Pero no me gusta imaginar. Las cosas, según vayan surgiendo. Nada de soñar.

A la izquierda, Miriam se viste tras el entrenamiento. En la espalda, una leona tatuada. «¿Por qué me lo hice? Porque una leona siempre cuida de sus cachorros y nunca se rinde».En el centro arriba, 'La Reina' reacciona con gesto de dolor al someterse a una sesión de fisioterapia. En el centro abajo, Con su gato, en su casa de Torrejón de Ardoz. Arriba a la derecha, la boxeadora besa a Joaquín, su marido, mientras se toca la cabeza. Aún le duele la zona de un golpe recibido en el último combate. Abajo a lad erecha, Joaquín, de seis años, bromea con el tamaño de los bíceps de su madre mientras pasean al perro.

- Tengo entendido que su ídolo es Katie Taylor, que sueña con cruzar guantes con ella...

- Si, me encantaría. Es la más grande, una 'top' mundial. Ha estado en los Juegos Olímpicos de Londres y Brasil y luego pasó al campo profesional. Tiene un montón de títulos; es campeona mundial no sé si en dos o en tres organismos. Pelear con una grandísima boxeadora como ella sería un placer.

El valor del equipo

- ¿Qué tiene el boxeo que no encuentra en otros deportes?

- Ocurre en muchos otros deportes también, pero su relevancia es especial en el boxeo: hay que partir de un equipo. Uno solo difícilmente puede conseguir nada. Además, hace falta mucha fuerza física y mental, disciplina, resistencia y, por supuesto, la capacidad de saber adelantarse a los movimientos del contrincante. En el boxeo hay mucha estrategia.

- Superviviente de una relación maldita, madre de dos hijos, boxeadora... y concejal por el Partido Popular en Torrejón de Ardoz. ¿Y eso de la política?

- Yo necesité un golpe para reaccionar, el que provocó que mi pequeña viniese al mundo antes de lo esperado, pero aquello supuso el comienzo hacia una nueva vida ligada al boxeo. ¿Cuántas de estas historias llegan a tener un final feliz? A mí me convirtió en una persona segura y decidida a crecer, superarme y ganar cada batalla. Ahora creo que puedo ayudar a los demás con mi experiencia. Además, tengo una enorme fe en Ignacio Vázquez, nuestro alcalde. Pero no soy del PP, soy independiente.

Jero García volverá a estar junto a Miriam Rodríguez esta noche. Como en tantos combates, siempre en la esquina, marcándole el paso. A la sombra de 'La Reina', que le reconoce el papel jugado en su vida. Si las cosas salen bien, ambos harán las maletas y volarán a Nueva York. Jero será entonces testigo de cómo aquella muchacha de Vallecas golpeada sin piedad por la vida cumple su sueño. En el Madison Square Garden.

En corto Una infancia complicada Cinco veces campeona de España y actual campeona de Europa, Miriam Rodríguez nació y creció en el madrileño barrio de Vallecas, en el seno de una familia muy humilde. Entre las cuerdas del maltrato «A los 19 años me quedé embarazada y mi vida iba hacia un pozo sin fondo. Ya no pasaba mis días entrenando dentro del cuadrilátero. Vivía dentro de las cuerdas del maltrato».