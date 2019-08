Mundiales máster Bizkaia ya tiene una doble campeona mundial de natación: Eider Fuentes logra otro oro en Corea Eider posa con las medallas / E- C. La santurtziarra se impone en los 50 metros braza, éxito que suma a su victoria en los 50 libre y a la plata en los 50 mariposa JON GARAY Domingo, 18 agosto 2019, 11:48

Días antes de partir hacia Corea del Sur para participar en los Mundiales de natación en categoría máster, Eider Fuentes se confesaba nerviosa ante lo que se avecinaba. Por las marcas de inscripción figuraba como una de las grandes favoritas en sus dos grandes especialidades, la braza y el estilo libre. Pero no se fiaba. Eran más tiempos orientativos. Una vez allí, cualquier cosa podía pasar. Y lo que ha pasado es que este domingo ha cerrado su participación con su segundo oro, esta vez en los 50 metros braza, que se suma al logrado el jueves en el crol en esa misma distancia, a la plata obtenida un día antes en los 50 mariposa y al bronce en el relevo mixto de 4x50 metros libres. Santurtzi y Bizkaia cuentan desde ya con una doble campeona mundial de natación en categoría máster.

La prueba celebrada este domingo era la última tras cinco días de competición. «Se me está haciendo largo», reconocía poco antes de lanzarse al agua. Estaba encuadrada en la serie 24, la más rápida de todas. Partía desde la calle 4, la central. A su izquierda tenía a su principal rival, una nadadora de Singapur que no se ha rendido fácilmente. La prueba ha sido un mano a mano en toda regla en la que finalmente se ha impuesto la santurtziarra con un extraordinario tiempo de 34,05 segundos, su mejor marca de siempre. «No me lo puedo creer», reconocía con las cuatro medallas que se lleva de Gwangju. Su palmarés, en el que ya brillaban una plata en el Campeonato de Europa máster del año pasado en los 50 metros libres y un extraordinario sexto puesto en los Nacionales de invierno en la misma distancia, se completa así con dos oros, una plata y bronce mundiales.

El resto de integrantes del C. N. Santurtzi también han firmado una gran actuación. El bronce logrado en el relevo mixto de 4x50 libres, con doble récord de España incluido -Eider mejoró su marca en la primera posta- fue una gran sorpresa y una gran alegría para todos los miembros del equipo. Jon Ander Cotano, que también ha participado en los 50 y 100 mariposa -en la primera distancia ganó su serie- firmó el mejor tiempo de los cuatro; Joseba Egaña realizó también un gran relevo manteniendo el tercer puesto del equipo, y Sonia Llano certificó la medalla aguantado el empuje de rivales como el ruso Nikolai Svortsov, medallista europeo y nadador olímpico. Ella fue además la encargada de abrir la participación del equipo con un cuarto puesto en los 50 metros espalda en su categoría de entre 40 y 44 años, así como de cerrarla con el cuarto puesto en los 100 de ese mismo estilo.

El equipo afrontar ahora otro viaje, pero esta vez de relax. Tras 'conquistar' Corea, pasarán dos semanas de vacaciones en Japón. Lo harán con el peso extra de las medallas que cuelgan de sus cuellos.