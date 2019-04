'Campeonas de la semana' El Bera Bera reina en la Copa El conjunto guipuzcoano se hace con la Copa de la Reina tras imponerse en la final al Aula Valladolid por 17-30. Suma, de esta manera, su sexto triunfo en este torneo, en el que ha sido un fijo en la últimas ocho finales disputadas JON ANDER GOITIA Lunes, 29 abril 2019, 22:24

En el balonmano juegan siete contra siete y (casi) siempre gana el Bera Bera. Las jugadoras del conjunto guipuzcoano vuelven a abrir las vitrinas del club para sumar una nueva copa a su laureado palmarés. En esta ocasión se han alzado con la Copa de la Reina, un torneo que han ganado en cuatro de las últimas ocho finales disputadas. Este equipo, un fijo en las finales desde 2011, revalida el título que no ganaban desde 2016. EL CORREO, por ello, quiere destacar como 'Campeonas de la semana' a las 19 jugadoras del Bera Bera por lograr el 18 trofeo para este club que se forjó en San Sebastián. «Nuestra principal fijación está en los premios, siempre nos esforzamos por lograrlos. Los reconocimientos vienen después de las victorias; son bienvenidos, pero no son nuestro objetivo», apunta Alba Menéndez, capitana de este escuadrón de guerreras que militan en Liga Guerreras, la máxima división nacional.

Se alzaron con la Copa, pero tuvieron que esperar para festejar este triunfo. «Como la final fue el domingo no pudimos celebrarlo por todo lo alto, porque no había nada abierto», comenta sonriente Menéndez. La gran fiesta se retraso un par de horas, hasta el lunes por la tarde, cuando acudieron al ayuntamiento de la ciudad para celebrar, ahora sí, el título en casa. Poco a poco fueron tomando el consistorio, un lugar muy conocido por Alba Menéndez, ya que es una habitual en estas celebraciones -no se ha perdido ninguna de las últimas ocho finales-. Sin embargo, asegura que, por mucho que ganen, nunca terminarán por saciarse. «Cada año contamos con gente nueva, jugadoras que no han ganado un título y que persiguen hacerse con el primero. Nos contagiamos de su ambición y eso nos hace querer siempre más», razona.

«Luchamos por hacernos un hueco en Europa, por hacer más grande la historia de este club» alba menéndez, capitana del bera bera

«Ojalá fuese tan fácil como parece hacerse con la Copa... Estamos un poco malacostumbrados», desliza la capitana que ve imposible quedarse solo con una de las cuatro que ha ganado. ¿Cuál es el secreto para no faltar nunca a la cita? «Vamos partido a partido, sin fijarnos más allá del rival más próximo». Así, estas 19 jugadoras -muchas comparten lo deportivo con el trabajo fuera de las canchas- preparan el partido a consciencia dependiendo del adversario que se encuentren delante.

Martillo pilón

Como un martillo pilón, golpe a golpe y sin descanso, las 19 integrantes del Bera Bera ejercieron de campeonas desde el principio. Primero se impusieron al Rocasa, para después hacer lo propio con el Liberbank Gijón y lograr así el billete para la final. La batalla decisiva era contra el Aula Valladolid, pero no había oponente que pudiese parar a estas jugadoras que perseguían el título. La final se disputó en el Polideportivo de Lasesarre y a pesar de que las predicciones meteorológicas asegurasen que no se esperaban precipitaciones -algo que no debería preocupar a los asistentes, tratándose de un partido disputado en techo cubierto- el público presenció una auténtica lluvia de goles.

«Sabíamos que era clave empezar fuertes en defensa y así lo hicimos. De esta manera conseguimos dejarles sin ideas y pudimos dominar el partido hasta la victoria», explica Menéndez. Los primeros 12 minutos (1-9) sirvieron para presentar las credenciales por el título. Una dinámica que mantuvieron hasta el final (17-30) y que manifestó ese poderío. «Llegamos mejor preparadas físicamente y eso nos ayudó mucho», apunta la capitana. Y es que, el factor físico cobra mucha importancia en esta competición en la que en tres días se dilucida al campeón.

Esos asistentes que tomaron las gradas, además, fueron protagonistas en la 'otra goleada' que dejó la final: 2.860 espectadores, un récord de asistencia en este recinto situado en la localidad vizcaína. «Se está viendo que el deporte femenino trae más gente. Estamos rompiendo clichés, la gente disfruta también con nosotras», celebra la capitana que en el futuro quiere deleitar a esos fieles con títulos europeos. «Luchamos por hacernos un huevo en Europa, hacer más grande la historia de este club», confiesa Alba.