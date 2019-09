US OPEN Andreescu dijo que quería ser campeona del Abierto y cumplió su sueño EFE SONIA SALAZAR Domingo, 8 septiembre 2019, 22:56

La nueva campeona del Abierto de Estados Unidos, la adolescente Bianca Andreescu, de apenas 19 años, no solo logró su primer título de Grand Slam y batió nueva marcas sino que su triunfo fue mucho más allá del valor deportivo y simbolizó lo que significa el luchar por lo que se quiere lograr.

Tras su brillante triunfo en la final del Abierto de Estados Unidos por 6-3 y 7-5 ante la legendaria Serena Williams, la única que no se vio sorprendida entre todos los que se encontraban en la abarrotada pista Arthur Ashe Stadium (24.000 espectadores) fue Andreescu.

Después de haber superado en las semifinales a la suiza Belinda Bencic, decimotercera favorita y verdugo de excampeona del Abierto, la japonesa Naomi Osaka, Andreescu admitió que siempre había soñado con estar en la final y adelantó que quería «ganarla».

Ese convencimiento, al igual que algún día tendría un cheque millonario, como el falso que a los 15 años se hacía con el premio que ganaba una campeona del Abierto, fue el que la llevó a tener su primer título de Grand Slam, ser la primera debutante y tenista canadiense que lo conseguía y un premio real de 3.850.000 dólares.

«He estado soñando con este momento durante mucho tiempo», declaró, sin poder controlar sus lágrimas. «Después de ganar el Orange Bowl, cuando tenía 15 años en 2015, un par de meses después, realmente creía que podría llegar hasta aquí. Desde entonces, sinceramente, lo he estado visualizando casi todos los días». De ahí que también viviese la experiencia de recibir la felicitación personal del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien la definió como modelo del deporte de su país.

Andreescu había venido a Nueva York como jugadora para seguir y observar después de la manera como había ganado a las rivales Top 10 que había enfrentado, incluido Williams, a quien dominaba en el primer set (3-1) de la final del Premier 5 de Toronto cuando la ganadora de 23 Grand Slam se tuvo que retirar por lesión.

El duelo había sido de sólo cuatro juegos, pero los suficientes para permitir a Andreescu comprobar que Williams no era intocable y por el contrario, que con su tenis podía ganarla y eso fue lo que sucedió en la final del Abierto, Andreescu, contra todos los pronósticos demostró ser la mejor. También lo había adelantado tras la victoria frente a Bencic, cuando dijo con total naturalidad que «el sábado saldré sin ningún tipo de nervios ni presión a jugar mi mejor tenis y luego que en la pista gane la mejor». Cierto que reconocía estar sorprendida con el difícil triunfo que logró ante Bencic, pero al hablar de la final lo hizo, sin temor, con un gran entusiasmo de poderse enfrentar a Williams.

Capacidad de lucha

Esa mentalidad fue la que luego también durante todo el partido de la final, menos cuando después de no aprovechar su primera pelota de partido con el 5-1 del segundo set, permitió que la seis veces campeona del Abierto de Estados Unidos, pusiese el empate a 5-5. Hasta esa etapa perdedora del partido le ayudó a Andreescu a demostrar el gran poder mental y capacidad de lucha que posee.

Andreescu, ante la exnúmero uno del mundo, dejó pocas dudas de quién era la mejor jugadora en el campo. Con un servicio poderoso y devoluciones igualmente fuertes, jugó el tipo de tenis por el que Williams es conocida y que tantos triunfos le ha dado.

Pero esta vez, Andreescu fue mejor, la destrozó con su saque, metió cuatro «aces» en el primer set, y eso dejó tocada a Williams, a quien además movió como quiso por toda la pista para ir mermando sus reservas físicas.

Pero lo más sorprendente fue ver a una Williams que estaba «intimidada» frente a su rival desde el primer juego, algo contrario a lo que siempre se había visto en los enfrentamientos de la tenista estadounidense, que con su poder físico y el «temor» de las rivales antes de comenzar el partido ya tenía el 30 por ciento ganado.

Andreescu no ha perdido un partido (13-0) desde las semifinales en el Abierto de México, el pasado marzo, ante la estadounidense Sofia Keni y no acudió al Premier 5 de Miami y del Abierto de Francia debido a una lesión.

Andreescu, que parecía muy a gusto con su nueva vida de campeona y próxima número 5 del mundo, dijo que no había pensado demasiado en la fama, pero admitió que disfrutaba de la atención que recibía. «Nunca pensé en ser famosa», declaró. «Mis objetivos han sido ganar tantos Grand Slams como sea posible, convertirme en la número 1 del mundo. Pero la idea de la fama nunca se me pasó por la cabeza, sin embargo, no me estoy quejando. Ha sido un viaje loco este año. Definitivamente puedo acostumbrarme a este sentimiento».

De momento, asumió también con total naturalidad su condición de nueva reina del Abierto de Estados Unidos y la mejor jugadora que hay actualmente en el tenis mundial.