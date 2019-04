'Campeona de la semana' Nadia Erostarbe, en la cresta de la ola La surfista zarauztarra se convierte en la primera ganadora en el Senegal Pro, del circuito africano, en su debut en la Qualifying Series. El año pasado se impuso en dos campeonatos europeos junior JON ANDER GOITIA Lunes, 1 abril 2019, 22:48

Allí, entre las dunas de Dakar (Senegal) Nadia Erostarbe ha conseguido surfear la mejor ola. Allí, bajo la mirada de cebras, rinocerontes y elefantes la deportista zarauztarra domó a la perfección al mar, para deleitar con 'bailes' encima de su tabla. Allí, a más de 4.300 kilómetros Erostarbe se alzó con el trofeo en el campeonato de surf de Senegal Pro. Y el premio fue doble, ya que con esta victoria se convierte en la primera deportista en grabar su nombre en la lista de una prueba que emerge por primera vez en el circuito africano del Mundial Africano de Surf.

Erostarbe suma de esta manera su primer gran triunfo en una prueba que puntúa en el campeonato femenino de surf, por lo que EL CORREO ha querido destacarla como 'Campeona de la semana'. «Estoy muy contenta por la victoria y por el reconocimiento. Todavía no me lo creo», confiesa Erostarbe. Horas y horas de duros entrenamientos que por fin tienen su merecido premio. «Hay mucho esfuerzo detrás de esta victoria», desliza la joven campeona.

Y es que la zarauztarra acaba de cumplir la mayoría de edad. 18 años en los que, además del mencionado título, también se ha alzado con dos campeonatos europeos de surf junior: el Circuito Junior WSL y el Eurojunior Pro. Una carrera meteórica que dio a finales de 2018 el 'gran salto' cuando disputó su primer mundial. Le llegó la prueba de fuego, la que confirma el talento que uno atesora. Debía codearse con las mejores y a Erostarbe no le pilló la ola. Terminó en un meritorio sexto puesto que, aseguraba tras la prueba, era solo el comienzo.

Ahora, con la victoria en Senegal confirma esa promesa. Aunque hace dos años todo pudo haber cambiado. Un momento de «bajón», como ella misma reconoce, que pudo hacer que el oro jamás hubiese colgado de su cuello. Cambió de entrenador y cambió también de vida. Sí, porque se fue a vivir a Australia, donde volvió a retomar los entrenamientos de surf. Aunque, aún le quedaba por terminar los estudios. «Iba y venía de Australia para ir a las clases. A veces cogía el avión solo para hacer un examen y seguido me volvía a Australia. Era estresante», recuerda.

«Me fui a vivir a Australia para continuar con los entrenamientos. Iba y venía solo para hacer los exámenes». profesionalización

Por esa razón ahora ha decidido tomarse un año sabático. Dedicarse al 100% al surf y planificar desde cero un calendario que le permita rendir al máximo nivel. «Empezamos a elegir las pruebas a las que nos presentaríamos en noviembre». Una de las que marcaron en rojo fue esta, la de Senegal. Aunque el propósito en un principio era bien distinto al de colgarse el oro del cuello. «Lo planificamos como un entrenamiento para ir cogiendo ritmo competitivo de cara a la temporada».

Y así ha sido. En esta última prueba le bastaron 11 olas para certificar su dominio sobre la tabla. 25 minutos en los que la guipuzcoana no dio opciones a la japonesa Emily Nishimoto, que se tuvo que conformar con una segunda posición. Una plata que, a tenor del campeonato realizado por la vasca, le supo a oro. Porque Erostarbe durante el torneo no desaprovechó ninguna ola, con el riesgo que ello llevaba. «Rompían muy cerca de las rocas». En la final únicamente le quedaba confirmar lo que durante las mangas previas había ido obteniendo: el primer puesto. «Las dos primeras olas me dieron confianza y luego esperé a dar con esa que me diese más ventaja para así tranquilizarme».

Familia surfista

Su pasión por el surf le viene de familia. Así se podría decir después de que Ella se unió a este 'grupo' desde bien temprano. Apenas acababa de soplar tres velas cuando ya se atrevió a desafiar al agua. . Aunque, todo esfuerzo requiere un sacrificio. «He dedicado a este deporte mucho tiempo y, sobre todo, mucho dinero», confiesa Erostarbe.

Después de esta temporada volverá a retomar los estudios, porque en su mente, además de seguir surfeando, también está realizar una carrera. Estudiará nutrición. Y mientras compagina los libros con la playa, bracea para tomar impulso y se levanta para mostrar su talento, ya tiene un objetivo fijado: confiesa la joven campeona.