Conocimientos técnicos, capacidad de concentración y don de gentes son las características fundamentales que debe tener una figura indispensable en cualquier competición deportiva: el árbitro. Una profesión en la que la distinción por género se va difuminando, en algunos deportes más que en otros, para tender hacia la neutralidad en todos sus ámbitos. Cuatro mujeres cuentan sus diferentes experiencias en deportes como fútbol, baloncesto, rugby y atletismo.

Beatriz Arregui. Fútbol - Liga Iberdrola «Tenemos capacidad para arbitrar en competiciones masculinas»

Beatriz Arregui, árbitra de la Liga Iberdrola.

Desde la temporada pasada, la Liga Iberdrola únicamente la arbitran mujeres. Un estreno del que disfrutó Beatriz Arregui, una de las tres colegiadas vascas facultadas para pitar en la máxima categoría del fútbol femenino. Esta joven bilbaína de 23 años compatibiliza su trabajo como auxiliar administrativo con el de árbitra desde hace seis temporadas. Y conseguir este título no resultó sencillo. Hasta los 16 años, era ella la que debía acatar las decisiones arbitrales, pero dejó la camiseta de La Merced para hincar los codos y superar un curso de arbitraje. A partir de ahí, ha tenido que superar bastantes pruebas físicas, teóricas «e incluso de redacción de actas» para conseguir el título de árbitra de Primera División Femenina.

Su siguiente objetivo es seguir formándose y lograr su aspiración de llegar a ser internacional. Los requisitos son tener 25 años «y hacer las cosas bien». Al pitar en la máxima categoría, a Beatriz le toca viajar «más o menos una vez al mes», pero merece la pena si la recompensa es aplicar el reglamento en un partido complicado. «Me gusta que sean intensos», pero también son estos encuentros los que provocan más tensión en las gradas. Y sobre todo en el fútbol quien dirige el partido suele ser el blanco de muchos agravios. «Si eres árbitra no puedes evitar que te insulten, por eso es necesario mucha concentración».

Beatriz Arregui se considera una mujer segura, con carácter y con la capacidad «para tomar decisiones bajo presión», aunque también admite que se puede equivocar. Por ello, está a favor del VAR; el sistema de videoarbitraje. «Creo que puede ayudar mucho porque es muy complicado estar pendiente de 22 jugadoras». De momento, esta tecnología solo está aprobada en la Liga Santander, y arbitrar en esta competición es un objetivo que no se plantea inalcanzable. «¡Quién sabe! Desde luego, capacidades sí tenemos».

Susana Gómez. Baloncesto «El autocontrol es imprescindible»

Susana Gómez. / RFBM

Aunque parezca un sueño que algún día una árbitra le pueda sacar una tarjeta roja a Messi, en baloncesto ya se ha dado el paso de que una mujer forme parte del trío arbitral en la Liga Endesa. Una competición que se le resistió a Susana Gómez (Murcia, 1976). «Era un objetivo que estaba ahí, y cada temporada tenía la ilusión de que me llamaran, pero llegó un momento en que ya dejó de preocuparme. De hecho, aunque no haya llegado a la ACB, Susana Gómez se ha convertido en la única representante femenina del Comité técnico de árbitros de la Federación Española de Baloncesto.

Con más de medio millar de partidos pitados en sus 25 años de trayectoria, esta profesora de inglés se «enganchó» al arbitraje tras ver truncada su carrera como jugadora. Pero no por ninguna lesión «sino por falta de patrocinio, ya que desapareció el equipo». En 2011 consiguió el ansiado título de árbitro internacional FIBA, con el que tuvo oportunidad de formar parte de encuentros históricos. «Me siento muy orgullosa de haber participado en la Final Four femenina de 2015 en Praga, arbitrada únicamente por mujeres». Según Susana Gómez, el baloncesto es una de las disciplinas donde más se ha avanzado en cuanto a presencia femenina en el arbitraje, «aunque no hay que conformarse. España aún tiene camino por recorrer porque solo hay una mujer en la ACB».

En un deporte donde las decisiones arbitrales influyen tanto, Susana Gómez considera que es imprescindible «tener paciencia, autocontrol y habilidades de comunicación con los integrantes del juego». Y aunque no consigan títulos de Liga, la tensión por tener una participación impecable en la cancha, también se siente. «Nos jugamos nuestra reputación cada vez que pitamos un partido». Gómez se retiró hace un año, pero reconoce «que aún tiene mono de arbitrar», e intenta suplirlo impartiendo charlas y colaborando con el Comité. E incluso ahora tiene la libertad de analizar con lupa las actuaciones de su marido, el también árbitro de baloncesto, Luismi Castillo.

Elena Mora. Rugby «Me llaman señor, aunque sea chica»

Elena Mora durante un partido. / E.C.

Si hay un deporte donde el respeto es proporcional al contacto físico es el rugby. «Al árbitro siempre se le trata de usted y se le llama señor, aunque seamos chicas», cuenta Elena Mora. Esta jugadora del Avia Eibar Rubgy, que por circunstancias académicas cursa doctorado de ingeniería industrial en Arrasate, se ha trasladado desde Madrid, es la única árbitra en Euskadi, habilitada para pitar hasta Primera Regional.

Con la intención de «sacarme un dinerillo los fines de semana», Elena se lanzó a estudiar el complejo reglamento de rugby y a aprender otros aspectos tácticos para conseguir la licencia federativa. Compaginar el papel de jugadora y árbitra no le supone ningún quebradero de cabeza. «Este año arbitraré en sub 16 y normalmente son chicos». Para Elena Mora es una satisfacción pitar a categorías inferiores «porque son la base del deporte». Desde edades tempranas aprenden el respeto que se le debe tener al «señor» que está dirigiendo el encuentro. Una consideración que debe ser mutua, ya que el árbitro debe comportarse como espera el jugador. «El rugby es un deporte muy complicado y muchas veces los jugadores ni siquiera saben todas las reglas, por eso es importante imponerse con educación, y si algo no ha quedado claro se explica en el tercer tiempo».

Pocas veces hay problemas con los jugadores o con el público. «Sí es cierto que los padres y madres sufren por sus hijos, porque es un deporte de contacto y no quieren que les pase nada. Pero, también es función del árbitro controlar la seguridad de los jugadores». De hecho, según Elena Mora, su responsabilidad va más allá de juzgar el reglamento. «Somos los encargados de ordenar el partido. El éxito de una buena fase de juego es que el balón no esté parado, si consigues fluidez y sabes llevar el partido, lo disfruta todo el mundo». Para ello, es necesario tener buena forma física y mantener el nivel de concentración. «Si no estás preparada, se pasa mal».

Irene Cantabrana. Atletismo «Lo peor es que falle la pistola»

Irene Cantabrana, a la izquierda. / IOSU ONANDIA

En atletismo la figura del juez es muy respetada. «Porque es muy difícil que beneficie o perjudique a un atleta. Hay que adaptar el reglamento y es muy objetivo», añade Irene Cantabrana, una aficionada vitoriana que en solo cinco años ha conseguido el título de juez nacional. Esta carrera meteórica se ha debido al esfuerzo para poder superar unos exigentes exámenes. «Nuestro reglamento es muy amplio y muy técnico», señala Cantabrana, que está habilitada para ser juez en pruebas de pista al aire libre, pista cubierta, marcha, combinados, carreras de carretera, de campo a través y de montaña.

En Álava únicamente hay dos mujeres de categoría nacional –la otra es María José Fernández, pero el comité alavés ha optado casi siempre por la paridad. «Hay mujeres que llevan juzgando 30 años, no hay ninguna discriminación de género ni en la designación ni en el propio trabajo ya que juzgamos tanto a categorías femeninas como masculinas», explica Irene. La neutralidad de los jueces de atletismo queda asegurada por dos factores. Primero, porque en cada competición hay un equipo de varias personas y segundo por la ayuda de los medios tecnológicos. «Es muy importante porque nuestra capacidad a veces es limitada, por el cansancio, por las horas acumuladas y por estar al aire libre; y ahora podemos tener mediciones exactas».

Aunque a veces les toque sufrir condiciones meteorológicas adversas, la peor pesadilla para Irene Cantabrana es que falle la pistola en la salida de una prueba de pista, a pesar de ser éste, uno de los momentos que más le satisface. «Es lo peor que te puede pasar, porque sufres por el atleta ya que está sometido a una tensión enorme».

La dedicación de Irene como juez de atletismo solo se explica por su amor a este deporte, apenas recibe contraprestación económica y todos los fines de semana tiene que realizar algún desplazamiento. «Desde luego que no se hace para ganar dinero, pero es un trabajo bonito en el que nunca estás solo y tienes el apoyo de otros compañeros. Esa es mi motivación».