«Hay menos mujeres deportistas porque las niñas no encuentran referentes en la televisión»

MIREYA LÓPEZ
Jueves, 4 octubre 2018, 23:35

La igualdad brilla por su ausencia en el mundo del deporte. Para acabar con esta discriminación, la Comisión de Fiestas de Bagatza junto a The Basque Club quiere aportar su granito de arena organizando una jornada dedicada a las deportistas de Barakaldo.

Antes de que se celebren las exhibiciones, El Correo ha conseguido juntar a varias de ellas para que, más allá de demostrar lo que saben hacer en sus respectivas disciplinas, puedan expresar cuales son los obstáculos contra los que tienen que pelear a diario. En este sentido, la tiradora con arco Tatiana Soto, del Club Zugaztieta, admitió que «el principal problema con el que me encuentro es que, al haber dos categorías, muchas veces me quedo sin competir porque no hay mujeres suficientes». Desde el Club de balonmano de Zuazo, la segunda entrenadora Larratiz Fika argumentó que «la falta de interés de las propias niñas o adolescentes se debe a que no encuentran referentes en la televisión porque todos los minutos se los llevan los hombres».

Desde las instituciones tampoco ayudan a acabar con esta desigualdad ya que, según la técnico «las subvenciones se dan en función del sexo y no de la categoría que alcanza cada equipo». Siguiendo con los obstáculos económicos, la jugadora del CB Paules María Sainz, también remarcó «la diferencia de sueldos que existe entre los hombres y las mujeres», una circunstancia que hace que ellos puedan vivir del deporte mientras que ellas tienen que compatibilizarlo con otras actividades.

A pesar de que todavía queda mucho trabajo por hacer, las deportistas más jóvenes, como Irene Otero del Club de Lucha Munoa o Maider Vico, Lucía Bilbao y Julia García de Gurutxeta Patin Taldea, notan cierto avance en las disciplinas que ellas practican.

Fiesta reivindicativa

Las diferentes exhibiciones en las que tomar el próximo sábado, entre las 12:00 horas y la 13:00, en las Plazas de Santa Teresa y 'del Ajedrez', en Barakaldo. Tras las demostraciones de las deportistas, Paellas de Bilbao hará las delicias del público con una gran mejillonada. El dinero que se recaude con ella quedará en depósito en la Comisión de Fiestas de Bagatza para que los clubes, que toman parte en estos actos, puedan organizar actividades reivindicativas el próximo 8 de Marzo.