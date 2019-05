Jóvenes promesas del vóley playa Daniela Álvarez y Tania Moreno, de 18 y 17 años, han ganado la Copa de la Reina. Ventana al mundo Daniela Álvarez y Tania Moreno conquistan la Copa de la Reina. EL CORREO repasa las noticias más importantes sobre deporte femenino a nivel internacional OLATZ HERNÁNDEZ Viernes, 3 mayo 2019, 22:11

El talento no entiende de edad y hay deportistas que empiezan a brillar con luz propia mucho antes de cumplir la mayoría de edad. Ejemplo de ello son Daniela Álvarez y Tania Moreno. Jugadoras de vóley-playa, de 18 y 17 años, han logrado conquistar la Copa de la Reina. Firman una temporada de vértigo, en la que también han conseguido la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Sub'19. Todavía no forman una pareja fija en los campeonatos, pero todo indica que son el equipo perfecto. EL CORREO repasa estas y otras noticias de deporte femenino a nivel internacional.

1 Fútbol La próxima número 1

Cuthbert, a la izquierda, con una de sus compañeras del Chelsea. / TWITTER

La jugadora del Chelsea Erin Cuthbert podría convertirse en la mejor futbolista del mundo en poco tiempo. Al menos eso dicen sus compañeras de equipo, una opinión validada también por las estadísticas: la escocesa ha anotado seis goles en diecisiete partidos de la Superliga, además de otros siete goles en encuentros de Champions.

Preguntadas por la BBC sobre esta cuestión, sus compañeras del Chelsea Jena Fife y Joelle Murray lo tienen claro: «Es más que capaz de conseguirlo en las próximas temporadas. Su ascenso durante esta temporada ha sido bonito de ver y muy merecido», señalan. No dudan en calificar a la jugadora de 20 años como «talentosa y humilde», el caldo de cultivo perfecto para encumbrar a la próxima número uno del balompié.

2 Golf Nuria Iturrios sigue imbatible

Nuria Iturrios sigue pisando fuerte. Después de hacer gala de una gran forma física la semana pasada en Marruecos, la golfista balear ha firmado dos inmejorables jornadas en el Omega Dubai Moonlight Classic. Ni la arena del desierto, ni jugar de noche ha frenado a Iturrios que en la primera ronda se mantuvo como colíder, empatada con la alemana Esther Henseleit.

Completó la segunda ronda con 68 golpes, dos por encima de la alemana, golfista de 20 años que debuta este año en el circuito europeo femenino. Iturrios está decidida a mantener el ritmo y, si puede ser, firmar su segundo título consecutivo. «Conseguirlo sería increíble», reconoce la golfista balear.

3 Tenis de mesa A la tercera, va la vencida

Liu Shiwen, a la derecha, celebra la victoria. / ITTF WORLD

La deportista china Liu Shiwen vuelve con dos oros del Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa, celebrado la pasada semana en Budapest. Su primer podio lo consiguió en los dobles mixtos junto a Xu Xin. Para lograr el triunfo en la prueba individual tuvo que medirse a la número uno mundial, Ding Ning, en las semifinales. Y ganó: 9-11, 11-7, 11-7, 7-11, 11-0 y 11-9.

Era su sexto campeonato y tercera final, que ganó en una ocasión cuando solo tenía 19 años. «Desde entonces, siempre he soñado con volver a conseguirlo. Perdí la oportunidad al perder dos finales y me encontré dudando de mis habilidades. Hasta consideré retirarme», reconoce la deportista. No lo hizo y ahora recoge los frutos: «Creo que merezco este trofeo, aunque me haya tomado un poco de tiempo conseguirlo».

4 Vóley playa Dos talentos sobre la arena

Daniela y Tania, de 18 y 17 años, son dos jóvenes promesas del vóley playa.

Daniela Álvarez iba para tenista profesional cuando el vóley playa se cruzó en su camino. Con 18 años y junto a Tania Moreno logró conquistar el pasado domingo la Copa de la Reina en Maspalomas (Las Palmas). Esta pareja sigue imparable después de hacerse el año pasado con la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Sub'19. En aquella competición, Tania Moreno se subió al podio con su madre, Olga Matveeva. Tras compartir circuitos nacionales durante unos años, hoy en día Matveeva entrena a su hija, que con 17 años es toda una promesa del vóley playa. Daniela y ella forman un gran equipo y están muy compenetradas, aunque por el momento no formen una pareja fija.

5 Fútbol El Barcelona hace historia

El Barcelona celebra la victoria ante el Bayern de Múnich.

Las blaugranas resistieron al Bayern de Múnich y, gracias al 1-0 logrado de penalti, se han convertido en el primer equipo español en disputar una final de Champions. Al Miniestadi acudieron 12.764 espectadores que fueron un apoyo fundamental para las locales. El marcador se abrió poco antes del descanso y el Bayern hizo todo lo posible por lograr el empate. El Barcelona logró resistir el temporal y disputará la final del próximo 18 de mayo en Budapest. Lea la historia completa aquí.