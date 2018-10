«Es una indefensión total que una mujer no pueda profesionalizarse en el deporte» Periodista y escritor. Autor de Nosotras. Historias del olvidado deporte femenino M. VARGAS Viernes, 5 octubre 2018, 23:53

Hace año y medio, Rubén Guerrero (Jérez, 1980) cansado del periodismo deportivo «mal llamado así porque casi siempre escribimos de fútbol masculino» buscaba una motivación que le reconciliara con la profesión. «Pensé en el deporte femenino, que aún no está contaminado». Y así comenzó un trabajo minucioso para adentrarse en las sorprendentes experiencias de más de una treintena de mujeres, que han cosechado triunfos en sus disciplinas, pero que apenas abren telediarios o aparecen en portadas. De esta manera, nació Nosotras. Historias del olvidado deporte femenino, que busca dar visibilidad a los éxitos de estas mujeres, a pesar de la lucha contra las barreras salariales, los techos de cristal y la discriminación de género.

- ¿Por qué está olvidado el deporte femenino?

- Es la pescadilla que se muerde la cola. El deporte femenino no interesa, pero si no le damos la oportunidad tampoco lo sabremos. Es cierto que cuando hay un éxito importante, se le presta atención, pero luego no sabemos nada de estas mujeres.

- ¿Es un problema cultural?

- Sí. España tiene cultura futbolística, pero solo masculina. Falta esa labor educativa del deporte, no se trabaja tanto como en otros países en la base, en la universidad.

«No se apuesta por ellas, ni como entrenadoras, ni como directivas»

- En los últimos Juegos Olímpicos las mujeres españolas ganaron más medallas que los hombres, y ha sido un verano plagado de éxitos. ¿Qué falla?

- Es cierto que se consiguen buenos resultados, pero no se nota. La balanza está desnivelada. Un estudio reciente destacaba que la presencia femenina en las noticias deportivas se sitúa entre el 4 y el 6%. Me he dado cuenta de que hay muchas dificultades de deportivas, son campeonas del mundo y tienen que recurrir a campañas de financiación, de crowdfunding, para poder competir. Tal vez hay que educar a la sociedad y dar valor al deporte, con independencia del género.

Ficha Título 'Nosotras. Historias del olvidado deporte femenino' Epílogo Paloma del Río, directora de contenidos deportivos en TVE y una de las periodistas de todo el mundo que ha acudido a más Juegos Olímpicos. Páginas 317

Portada del libro.

- En la Ley del deporte no hay un capítulo destinado al deporte femenino, pero ahora hay una mujer al frente del Consejo Superior de Deportes. ¿Percibe un cambio?

- Al menos María José Rienda está insistiendo en ello. Es una indefensión total que una mujer no pueda profesionalizarse en el deporte. Es un freno total de cara a que haya una apuesta económica, pero también una falta de amparo legal ante una lesión o la maternidad. Se les debe proteger de cara al futuro.

«Tenemos que eliminar las etiquetas y buscar la igualdad»

- Tan complicado es el presente como el futuro de una deportista…

- Así es. En el libro hablo del día después. Qué pasa cuando la deportista decide retirarse. Es muy difícil que continúe en el mundo del deporte porque no se apuesta por ellas, ni como entrenadoras, ni como directivas. Por eso, son necesarias políticas efectivas para que la mujer pueda seguir desarrollando otros puestos en el deporte.

- ¿Qué criterios siguió para elegir a las protagonistas de Nosotras?

- Tenía claro que quería una representación muy amplia de varias disciplinas, y son algo más de veinte, que hubiera deportistas de diferentes edades y zonas geográficas. Y de este modo, han surgido 34 historias en las que se habla de superación, de soledad, maternidad, conciliación. Estoy satisfecho porque cada testimonio es una denuncia.

«Son campeonas del mundo y tienen que recurrir a campañas de financiación, de crowdfunding, para poder competir»

- Pero son historias inspiradoras…

- Sí. Casi es un libro de autoayuda porque a pesar de las adversidades o los obstáculos salen adelante sin buscar la fama ni alimentar el ego personal. Dan por asumido que no se les tiene en cuenta, pero ellas no compiten para nadie sino para sentirse bien consigo mismas. Y todas tienen un punto en común, destacan por la auténtica pasión por el deporte.

- Una reivindicación del deporte femenino hecha por un hombre. ¿Se lo han cuestionado?

- Tenemos que eliminar las etiquetas y buscar la igualdad. Es como si una mujer no pudiera hablar de deporte masculino.

«Todas tienen un punto en común, destacan por la auténtica pasión por el deporte»

- De todas formas, usted tampoco lo ha tenido fácil con la publicación de este trabajo ¿no es así?

Es cierto. Me he sentido muy identificado con las chicas porque no he contado con ninguna ayuda. He tenido que recurrir a la familia para pedir dinero y autoeditarlo. Pero después de haber hablado con ellas no podía defraudarlas. Parece que, evidentemente, el deporte femenino no vende.

Protagonistas de Nosotras Ana Casares Campeona de España de maratón, duatlón y triatlón. Aina Cid Diploma Olímpico en remo en Río 2016. Patricia Campos Primera entrenadora europea en la Liga femenina de Estados Unidos. Lourdes Oyarbide Campeona de España de ciclismo contrarreloj. Beatriz Manchón Tres veces campeona del mundo de piragüismo en aguas tranquilas. Ona Meseguer Oro (Mundial y Europeo) y plata (Juegos Olímpicos) con la selección española de waterpolo. Yohanna Alonso Doble campeona del mundo de muay thai. Sara Gijón Medalla de bronce en Mundial con España en natación sincronizada. Sandra Sánchez Triple campeona de Europa de kárate. Concha Montaner 18 campeonatos de España de atletismo en salto de longitud. Mavi García Subcampeona de Europa y del mundo en duatlón. Campeona de España de ciclismo en línea. Fátima Gálvez Campeona del mundo y de Europa de tiro olímpico. Alhambra Nievas Mejor árbitra del mundo de rugby. Mercedes Chilla Primera española en lograr una medalla en un Campeonato de Europa en atletismo en pruebas de lanzamiento. Carlota Serrano Subcampeona de España de 400 metros vallas. Sarai Gascón 10 medallas en Mundiales, 20 en Europeos y 6 en Juegos Olímpicos en natación. Helia González Capitana de la selección española de voleibol. Ha ganado en siete ocasiones la Superliga femenina. Teresa Bernadas Dos veces campeona del mundo de hockey sobre patines con España. Silvia Navarro Subcampeona de Europa y medalla de bronce (Mundial y Juegos Olímpicos) con la selección española de balonmano. Carla Herrera Primera mujer que accede al Top 24 mundial de kitesurfing. Rocío Ybarra Jugadora con más internacionalidades con España en hockey sobre hierba. Blanca Manchón Seis veces campeona del mundo de windsurf. Cristina Gutiérrez Primera española en completar un Dakar en coches. Silvia Domínguez Dos veces campeona de Europa y subcampeona del mundo y de los Juegos de Río 2016 con España en baloncesto. Sara Bayó Seleccionadora nacional de gimnasia rítmica. Campeona del mundo como deportista y entrenadora. Sandra Gómez Campeona del mundo de SuperEnduro. Patricia García Internacional española de rugby y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Anna Boada Diploma Olímpico en remo en los Juegos Olímpicos de Río. Lorena Bocanegra Jugadora de Primera División de futbol sala femenino. Natalia Pablos Internacional por España y una de las máximas goleadoras de la historia de la Liga femenina de fútbol. Anna Casarramona Doble campeona del mundo de hockey sobre patines con la selección española y tres veces campeona de Europa por equipos. Laura del Río Primera española en disputar la Liga de fútbol femenino de Estados Unidos. Liliana Fernández y Elsa Baquerizo Primera pareja de la historia en representar a España en vóley playa en unas Olimpiadas.

Desigualdad. Beatriz Manchón

A la tricampeona del mundo de piragüismo en aguas tranquilas se le resiste la categoría reina del descenso del Sella, simplemente porque no le dejan participar. «Es un insulto para una campeona como ella. Le instan a competir en la categoría mixta o la femenina, que cuentan con 5 kilómetros menos. Dan a entender que es más débil, pero quizás es temor a que una mujer en igualdad de condiciones gane a un hombre».

Desamparo. Natalia Pablos

La jugadora del Rayo Vallecano optó por decir adiós al deporte «y el club le exigía pagar una cláusula de 250.000 euros por tomar esta decisión. Es decir, que además le iba a costar dinero retirarse». Finalmente, el club y la futbolista llegaron a un acuerdo.

Sexismo. Liliana Fernández y Elsa Baquerizo

Primera pareja de la historia en representar a España en vóley playa en unas Olimpiadas y a las que se cuestiona por competir en biquini. «A estas alturas del siglo XXI siguen primando las fotos sexistas que van a buscar la imagen del trasero, y que nada tienen que ver con el juego, su técnica y esfuerzo».

Superación. Sara Gijón

La deportista, bronce en natación sincronizada con el combinado español ha tenido que luchar contra la bulimia. «Y más tarde tuvo que pasar por dos operaciones de cervicales, por lo que los médicos le aconsejaron no volver a competir. Pero su pasión es superarse».