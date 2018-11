Mundial Sub-17 Nueva Zelanda, último peldaño antes de la final EFE Las de Toña Is buscarán su plaza ante el equipo neozelandés, que dio la sorpresa al eliminar a Japón BEATRIZ GARNÁNDEZ Martes, 27 noviembre 2018, 23:47

Las actuales campeonas de Europa buscarán seguir haciendo historia en el Mundial. La selección española sub-17 está a un paso de lograr su plaza en la final de Uruguay si vence a Nueva Zelanda (19.45 horas. Eurosport). Las neozelandesas eliminaron en la tanda de penaltis a toda una potencia como es Japón. Las españolas, por su parte, dejaron fuera de la competición a las norcoreanas, vigentes campeonas de mundo, en una tanda de penaltis que decidió Nerea Nevado, jugadora del Athletic.

El objetivo de 'la rojita' sigue intacto y las jugadoras de Toña Is ven la final del próximo 1 de diciembre cada vez más cerca. El miércoles también se decidirá quién ocupará la otra plaza en la final en el duelo que enfrentará a México y Canadá. Se da el caso de que de las cuatro semifinalistas, Canadá fue la única selección que ganó en el tiempo reglamentario a Alemania y no tuvo que llegar a los penaltis.

La selección española sub-17 ha demostrado que está a un gran nivel y que el fútbol en España tiene futuro. Un equipo pilotado por Claudia Pina y Eva Navarro, que han llevado en volandas al combinado nacional. Delante tendrán a Nueva Zelanda, una selección que nunca ha luchado por las medallas y que ha sido la sorpresa del campeonato del mundo.

«Sabemos que es un equipo muy físico y que va muy bien a balón parado. Nosotras vamos a salir como siempre, a presionarles a ellas y a por el partido. Se han quedado fuera Alemania y Japón pero somos conscientes de que es un Mundial y cada selección se ha preparado para estar aquí, así que tendremos que salir a por todas», explicó la defensa central Ana Tejada sobre su rival, Nueva Zelanda.

Toña Is, la seleccionadora, también habló antes del choque contra el cuadro neozelandés. «Nos vamos a encontrar a un equipo físicamente muy fuerte, que nos va a hacer una presión muy alta y no nos va a dejar hacer cómoda la salida del balón. Que nadie piense que esto está hecho ya», avisó. Is espera un choque disputado para lograr una plaza en la final. «Ojalá podamos hacer un buen partido y celebrar que estamos en una final de un Mundial», finalizó.