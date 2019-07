La primera vez que una mujer celebró un gol quitándose la camiseta. ¡Menudo escándalo! E. C. Sucedió hace 20 años en el Mundial Femenino. La estadounidense Brandi Chastain lanzó el último penalti que dio la victoria a su equipo frente a China. Su gesto se convirtió en un tema de conversación nacional y la foto, en una de las más famosas del fútbol femenino ITSASO ÁLVAREZ Jueves, 4 julio 2019, 01:21

«Me llaman Hollywood. Supongo que mis amigos y compañeras de equipo sienten que el nombre encaja. Fui parte de ese día histórico para el fútbol femenino estadounidense, el 10 de julio de 1999, cuando, después de noventa minutos de juego sin anotaciones y dos tiempos extra, Estados Unidos derrotó a un duro y talentoso equipo chino en los penales para ganar la Copa Mundial Femenina en el estadio Rose Bowl de Pasadena. Fui la encargada de tirar el último penalti. Habrás visto la foto del momento siguiente: estoy de rodillas, con los puños en el aire, la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta para desatar un grito de triunfo. Mi cara es una máscara de excitación y éxtasis, mis brazos flexionados, mi camisa sostenida en la mano. Y sí, estoy usando un sostén deportivo negro. ¿Cómo supe que este momento sería tan venerado? ¿Cómo podría saber que la imagen sería la portada de 'Time', 'Newsweek', 'Sports Illustrated' e innumerables periódicos de todo el país en los que eventualmente se me ve saltando de alegría en una caja de cereales junto al famoso eslogan 'El desayuno de los campeones'? ¿Quién podría haber imaginado todo esto? La verdad es que tenía el sobrenombre de Hollywood desde hacía más tiempo que ese sostén deportivo. Obtuve el apodo en 1996, cuando nuestro jefe de prensa, Aaron Heifetz, le estaba haciendo preguntas a mi compañera de equipo Julie Foudy para su biografía del equipo. Cuando le preguntó por su actriz favorita, Julie dijo: Brandi Chastain. ¿De qué estás hablando?, le preguntaron todos. 'Todo es tan dramático con Brandi. Ella es tan de Hollywood', respondió ella. ¿Me define Hollywood? Supongo que sí. Me gusta pensar que no hace falta decir que me enorgullezco de los aspectos técnicos del juego, de mi habilidad para terminar un balón en el mediocampo, doblar para dar un tiro libre en la portería, apoyar el talón para pasarlo a un compañero en la carrera o incluso despejar una bola peligrosa de la línea de fondo con una patada en bicicleta. Me gusta jugar el juego con estilo. Trato de poner la escena de nuevo en acción, podrías decir. Lo sé, especialmente después de mi celebración genuina pero ahora notoria, el apodo es probable que se mantenga. Si lo piensas bien, hay un poco de Hollywood integrado en el juego de fútbol. El juego que se dedica a dramatizar la falta o el juego inocente cuando eres el que cometió la falta es parte de él (...) Si fallaba, nos enfrentaríamos a otra ronda de penaltis. Dejé escapar un profundo suspiro y me sentí calmada y tranquila dentro de la increíble tranquilidad que cubrió a las más de 90.000 personas en el estadio para este último tiro (...) Y supe que iba a entrar (...) Me quité la camisa. Fue espontáneo. Se vio el cuerpo de una atleta. Vale la pena recordar que quitarse una camiseta para celebrar un gol es común en el fútbol masculino en todos los niveles, en todo el mundo. Supongo que esta fue la primera vez para las mujeres, y en una final de esta magnitud. Se convirtió en un tema de conversación nacional. La gente todavía me pregunta '¿Lo planeaste?' Esto siempre me hace reír. Mi respuesta sarcástica es que sí, que sabía que íbamos a empatar a 0-0 después de 120 minutos, durante los cuales Lil despejaría un balón fuera de la línea y Bri haría una parada en el tercer intento de gol. Que sabía que yo iba a tirar el último penalti y que sería el centro de atención. Oigan, no me llaman Hollywood por nada. ¿Me molesta? En realidad no. Fue un momento maravilloso, pero me hubiera gustado poder prestar más atención a muchas otras cosas que mi equipo y yo hicimos (...) ¿Y el sujetador? Al principio, la gente quería comprarlo. Estoy involucrada en asuntos de caridad y sentí que podía servir para una buena causa. Pero al final, decidí quedármelo».

Brandi Chastain (1968, California, EE UU) ha contado lo que sucedió en aquel partido de fútbol de hace dos décadas, presenciado en directo por más de 90.000 espectadores, tuvo una audiencia de cerca de 40 millones de espectadores, en un libro, 'It's not about the bra. Play hard, play fair and put the fun back into competitive sports' (no se trata del sujetador. Juega duro, juega limpio y devuelve la diversión a los deportes competitivos). Explica que ese sujetador deportivo negro de Nike, que la convirtió en un icono y dio permiso a las mujeres para sentirse orgullosas de sus cuerpos atléticos y fuertes, estuvo un tiempo enmarcado y colgado en una pared de su casa, junto a su camiseta y medalla de la Copa del Mundo, antes de acabar en el Sports Museum of America de Nueva York. Este museo quebró hace diez años, apenas unos meses después de su apertura.

*En el vídeo, a partir del minuto 12, se puede ver el lanzamiento de la jugadora americana y la celebración que marcó un antes y un después.

Pasarían varios meses antes de que Chastain volviera a ver su prenda, pero la consiguió recuperar justo antes del décimo aniversario del título de la Copa Mundial. Chastain admite que en los años que siguieron al Mundial de Fútbol de 1999, las ocasiones en que no tenía tiempo de lavar la ropa recurría a ese sostén por el que le habían ofrecido varias veces miles de dólares. También reconoce que cuando ella metió aquel gol, el que dio a los estadounidenses el título de la Copa Mundial y a las mujeres de todo el mundo una sensación de empoderamiento, Chastain «no estaba pensando, solo estaba reaccionando». «Tuve cero segundos realmente reflexivos cuando eso sucedió. Por eso rechacé todo lo que me ofrecieron por el sujetador. No quería que ese momento se corrompiera, ni que la gente pensara que era una estratagema comercial», señala en una entrevista a 'USA Today'. Pero a medida que pasaban los años, Chastain se dio cuenta, revela, de lo poderoso que era este símbolo. Lo que representaba. Incluso ahora, 20 años después, hay quien quiere compartir sus recuerdos de ese momento con ella, agradecerle las barreras que contribuyó, con su equipo, a derribar. El presidente del equipo en el que jugaba Chastain dijo en su día que fue «un momento culmen para la mujer, un momento de liberación».

Además de ser miembro destacado de la selección de Estados Unidos de su época -su demarcación original era la de defensa, si bien también jugó como centrocampista y delantera, y su dorsal siempre fue el 6- y la protagonista de una de las fotos más famosas del fútbol femenino (la cadena CNN la eligió como una de las 100 mejores fotos deportivas de la historia y ha ocupado portadas de libros), Chastain fue dos veces campeona del mundo y dos campeona olímpica. Se retiró en 2004.

Además de ser comentarista televisiva, ocupación que desempeña de manera ocasional, es miembro del consejo del Instituto de la Ley y Ética del Deporte, un organismo dependiente de la Universidad de Santa Clara, en California que, como su propio nombre indica, persigue la difusión de unos principios éticos en la práctica deportiva mediante charlas, congresos y otro tipo de actividades. Esta mujer sigue siendo buena deportista y practica el golf. Es la décima jugadora estadounidense con más internacionalidades. Con su selección disputó 192 partidos y marcó 30 goles.

Tras el Mundial de 1999 posó semidesnuda (tapada con nos balones de fútbol solamente) para una revista dirigida al público masculino, por lo que fue criticada por algunos sectores. Se dice que aquel Mundial marcó un antes y un después para el fútbol americano. La victoria suponía otras muchas cosas, como la culminación al proyecto deportivo de reunir y hacer de EE UU la mejor selección del mundo (se puede ver todo ese proceso en el documental 'Dare to dream'). También se recuerda a aquella generación de jugadoras de USA como única. Con Chastain estaban Briana Scurry, Joy Fawcett, Kristine Lilly, Michelle Akers y la inigualable Mia Hamm.