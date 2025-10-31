Bilbao quiere que San Mamés acoja de nuevo la final de la Champions Femenina en 2028

Bilbao vuelve a mirar a Europa. La capital vizcaína ha presentado su candidatura para acoger la final de la UEFA Women's Champions League 2028, ... que se disputaría en el estadio de San Mamés, escenario que ya ha demostrado sobradamente su capacidad para albergar eventos de primer nivel. La ciudad competirá con Lyon (Francia), Basilea (Suiza) y Estambul (Turquía) por convertirse en la sede de la gran cita del fútbol femenino, una decisión que se conocerá en septiembre de 2026.

No sería la primera vez que San Mamés acoge una final europea femenina. En 2024, el estadio rojiblanco vivió una jornada histórica con el triunfo del Barcelona Femenino por 2-0 ante el Olympique de Lyon, en un evento que atrajo a más de 50.000 aficionados a la ciudad y dejó un impacto económico y mediático notable. La organización fue elogiada tanto por la UEFA como por los equipos participantes. En aquel partido se obtuvo el récord de asistencia a una final de esta competición, al congregar a 50.827 personas en La Catedral, batiendo así el record de la final de 2012 entre el Olympique de Lyon y el FFC Frankfurt que ostentaba el Olympiastadion (Estadio Olímpico) de Múnich.

La UEFA ha recibido declaraciones de interés de quince federaciones nacionales para acoger las finales de clubes de 2028 y 2029, entre ellas la española, que ha apostado por Bilbao como su candidata para la final femenina. Las propuestas definitivas deberán presentarse antes del 10 de junio de 2026, y será el Comité Ejecutivo de la UEFA quien elija las sedes finales, por lo que la ciudad tendrá ocho meses para preparar su candidatura. En el caso de la Champions Femenina 2028, las rivales de San Mamés serán el Parc Olympique Lyonnais de Lyon, el St. Jakob-Park de Basilea; y el Ali Sami Yen Stadium de Estambul.

Fiablidad bilbaína

La capital vizcaína cuenta con una amplia experiencia en la organización de grandes eventos deportivos. En 2018 fue sede de las finales europeas de rugby, un fin de semana que atrajo a miles de aficionados internacionales y llenó los hoteles de la ciudad, siendo calificado el evento con un «éxito rotundo» por la Federación Española de Rugby. Un lustro más tarde, el Tour de Francia 2023 tuvo su Grand Départ en Bilbao, con la ciudad acogiendo la salida y meta de la primera etapa el 1 de julio de ese año.

Y hace tan sólo unos meses, en mayo, San Mamés volvió a convertirse en epicentro deportivo con la final de la UEFA Europa League, que a pesar de no ver al Athletic disputarla en su estadio tras la eliminación en semifinales, generó un impacto económico estimado en más de 52 millones de euros en Euskadi según datos oficiales. Una cifra que supuso un retorno sobre la inversión (ROI) que multiplicó por 13 el presupuesto aplicado entre Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao. A todo ello se suma la presencia de Bilbao como salida y meta de la etapa 11 de la Vuelta Ciclista a España celebrada el pasado 3 de septiembre, o su papel como una de las sedes previstas para el Mundial de 2030, que tendrá a España como uno de los países anfitriones.

El propio estadio de San Mamés, inaugurado en 2013, es uno de los grandes argumentos de la candidatura, considerado uno de los recintos más modernos y sostenibles de Europa. La competencia, sin embargo, será exigente. Lyon es la capital del fútbol femenino europeo, hogar del equipo más laureado del continente con ocho campeonatos y tres finales pérdidas (la última en el campo bilbaíno). Basilea cuenta con experiencia en finales europeas que viene de albergar la final de la Eurocopa Femenina 2025 el pasado 27 de julio, partido en el que España perdió por penaltis ante Inglaterra. Estambul, por su parte, ha albergado recientemente finales de la Champions masculina como la primera victoria continental del Manchester City en 2023 o aquella icónica final entre Liverpool y Milán en 2005.