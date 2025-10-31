El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

San Mamés quiere acoger de nuevo la final de la Champions femenina en 2028 REUTERS

Bilbao quiere que San Mamés acoja de nuevo la final de la Champions Femenina en 2028

La capital vizcaína competirá con Lyon, Basilea y Estambul por albergar la gran cita del fútbol europeo tras el éxito de 2024

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:42

Bilbao vuelve a mirar a Europa. La capital vizcaína ha presentado su candidatura para acoger la final de la UEFA Women's Champions League 2028, ... que se disputaría en el estadio de San Mamés, escenario que ya ha demostrado sobradamente su capacidad para albergar eventos de primer nivel. La ciudad competirá con Lyon (Francia), Basilea (Suiza) y Estambul (Turquía) por convertirse en la sede de la gran cita del fútbol femenino, una decisión que se conocerá en septiembre de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

