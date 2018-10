Fútbol femenino, banquillos masculinos

Hace 3 años no se podía ver ningún partido de la máxima categoría del fútbol femenino por televisión. En la actualidad, se retransmiten hasta cuatro encuentros por jornada a través de GOL y Bein LaLiga. El año pasado se televisaron 105 partidos con un share medio de 105.000 espectadores por encuentro, según datos ofrecidos por la Liga. En total, la audiencia acumulada de toda la temporada de la Liga Iberdrola fue de 7.000.000 de espectadores. Una competición que cada vez cuenta con más apoyos y con una mayor profesionalización.

Este auge ha hecho que cada vez sean más los entrenadores que deciden dar el paso de tomar el mando de un equipo femenino. En la actualidad, en la máxima categoría del fútbol -Primera y Segunda División masculina y Primera División femenina- solo hay dos mujeres entrenando: María Pry, en el Betis Féminas, e Irene Ferreras, en el Rayo Vallecano femenino. Y no por falta de profesionales. Ya que según datos de la UEFA, en la actualidad en Europa hay cerca de 13.000 entrenadoras cualificadas.

María Pry, entrenadora del Betis Féminas «Tenemos que dejar de hablar de entrenadoras y entrenadores»

María Pry da instrucciones a sus jugadoras durante un partido. / REAL BETIS

María Pry, actual entrenadora del Betis Féminas, afronta su séptima temporada al mando del conjunto verdiblanco como una pionera en los banquillos. Durante la pasada campaña fue la única mujer al mando de un equipo de la Liga Iberdrola, logro que esta temporada comparte con Irene Ferreras, técnica del Rayo. «Las mujeres tenemos que demostrar año tras año nuestra valía y eso hace que tengamos que romper muchas más barreras», confiesa Pry.

Al ser cuestionada por el número de mujeres en los banquillos, la técnica andaluza no cree que sea por falta de preparadoras. «A día de hoy hay muchísimas más licencias de entrenadoras y creo que con la profesionalización deberíamos preguntar a los clubes y a las personas responsables qué perfil de entrenador buscan. Tenemos que dejar de hablar de entrenadoras y entrenadores y hablar de profesionales», matiza.

- ¿Cree que sería posible en unos años ver a una mujer en un banquillo masculino?

- Creo que sería algo muy bonito y un paso de gigante. Lo que nosotras buscamos es que nos traten como profesionales y si los hombres tienen la capacidad para entrenar a equipos femeninos, ¿por qué una mujer no va a tener esa capacidad para dirigir a uno masculino?

María Pry también reconoce que los medios de comunicación, especialmente las televisiones, ayudan a que «el fútbol femenino llegue a más aficionados», algo de lo que se siente «muy orgullosa». Aunque sabe que aún quedan muchas cosas por mejorar en la Liga Iberdrola. «Habría que llegar a más patrocinadores para que los clubes puedan seguir creciendo. Además, se está tratando un convenio regulador que ayudaría a que el fútbol fuese cada día más profesional», explica.

Esta temporada los equipos se han reforzado con jugadoras internacionales y ha habido una globalización. «Las jugadoras extranjeras quieren jugar aquí en nuestra Liga, algo de lo que todo el mundo se tendría que sentir muy satisfecho, pero todavía nos queda crecer. Estamos varios escalones por detrás de países como Alemania, Holanda o Francia», finaliza.

Irene Ferreras, entrenadora del Rayo Vallecano femenino «Yo sí me veo dirigiendo a un equipo masculino»

Irene Ferreras, tercera por la izquierda, junto a su cuerpo técnico. / RAYO VALLECANO

Irene Ferreras ha debutado esta temporada en la máxima categoría del fútbol femenino después de dirigir al Rayo femenino B. «Los clubes empiezan a valorar las competencias de los profesionales, pero es cierto que en un mundo bastante de hombres da la sensación de que las mujeres siempre tenemos que demostrar algo más, nosotras tenemos que destacar un poco más para que se nos de esa oportunidad», confiesa.

Ferreras también valora la profesionalización que ha alcanzado el fútbol femenino en los últimos años. «Antes no contaba con apoyos y a los entrenadores no les interesaba en exceso dedicarse a esto. Y ahora con los ingresos que está generando es una posibilidad para vivir de ello. Ahora es mucho más difícil el acceso para las mujeres porque son muchos más los entrenadores dispuestos a dirigir a un equipo femenino», explica.

La actual técnica del Rayo tuvo muy claro que cuando colgara las botas quería dedicarse al mundo de los banquillos. «Sabía las dificultades con las que me iba a encontrar porque es un mundo muy difícil para llegar a lo más alto. Yo hace tres años estaba entrenando en un pueblo de Ciudad Real y cada año que pasa voy dando un salto más», señala.

- ¿Se vería al mando de un equipo masculino?

- Tiene que pasar mucho tiempo para que aquí en España pase eso. Todavía no entra en la cabeza de la gente que una mujer dirija a un equipo masculino. Si me preguntas a mí, te diría que sí que me veo. Somos profesionales de un deporte, independientemente de que lo practiquen mujeres u hombres, por lo tanto, es una puerta más a mi profesión y yo no me la cerraría.

Ferreras reconoce que se ha avanzado mucho en el fútbol femenino y que en unos años va a estar totalmente profesionalizado. «Las jugadoras que jueguen en Primera División de aquí a cinco años van a tener unas condiciones como para poder dedicarse a eso al 100%. Hablo también de los entrenadores, no creo que se den casos como el mío, que compagino varios trabajos. Habrá un nivel de profesionalidad alto, aunque muy lejos del de los chicos, que están a años luz», cuenta.

A pesar de los avances, la entrenadora del Rayo reconoce que aún queda mucho camino por recorrer. «Hay grandes saltos entre clubes más importantes y otros que estamos más a la cola. Desde las federaciones se tendrían que preocupar más porque todos los equipos tuvieran unas condiciones mínimas. Hay clubes que han evolucionado mucho y otros que igual no han evolucionado tanto», finaliza.

Eli Ibarra, exjugadora del Athletic «Hay que romper esa barrera»

Eli Ibarra posa junto a San Mamés. / BORJA AGUDO

Eli Ibarra es historia del Athletic y la única que ha levantado las cinco ligas del club rojiblanco. La exfutbolista colgó las botas hace dos años y ahora se ha sacado el título de entrenadora con las licencias A y B, lo que le permite entrenar hasta juveniles. «Espero que algún día podamos ver a una entrenadora en un banquillo de primera masculino, pero creo que eso está a años luz. La primera que llegue sorprenderá, pero si hace las cosas bien y está preparada, ¿por qué no puede estar?», señala. Ibarra, que estará al frente del Athletic en la Liga Genuine, reconoce que, aunque se están consiguiendo muchas cosas en el fútbol femenino, «no estamos preparados para ver a una mujer dirigiendo a un equipo de la máxima categoría, pero hay que romper esa barrera y esperemos que alguna llegue».

La exjugadora rojiblanca cuenta que a día de hoy no ha dejado del todo el fútbol y sigue jugando partidos con el Athletic de veteranos, aunque reconoce que siente envidia cuando sigue a las jugadoras rojiblancas. «Las instalaciones y los campos son cada vez mejores. Ahora se han profesionalizado y entrenarn por las mañanas. Yo no me quejo porque algo he podido disfrutar, pero otras pioneras no han tenido la suerte de coger nada», confiesa.

Al ser preguntada por el título de entrenadora explica que nunca se lo había planteado. «Me lo ofreció la Federación, me motivó y después de hacer el curso me ha picado el gusanillo de poder verme en un banquillo», cuenta. Además, Ibarra confiesa que aún tiene mucho que aprender. «Tengo que sentir que realmente sé transmitir. Es importantísimo llegar a todos los jugadores, no solo a los once que juegan», dice.

La Federación y la UEFA reservan plazas para mujeres en los cursos de entrenadoras para que se preparen. «Los clubes son reacios a contratar a mujeres, aunque poco a poco habrá más chicas y será más fácil que empiecen a entrar en esos primeros equipos. Esperemos que cada año vayan saliendo más entrenadoras», finaliza.

Pedro Malabia, director de fútbol femenino de la Liga «Si eres mujer, no solo vales para entrenar a un equipo femenino»

Pedro Malabia durante una charla sobre el fútbol femenino. / LA LIGA

Pedro Malabia, actual director de fútbol femenino de la Liga, se congratula de lo conseguido hasta la fecha aunque reconoce que «la ambición es clave» para conseguir una competición más profesional. «No solo que las jugadoras tengan sus contratos, algo que ya tienen desde hace dos años, sino lograr instalaciones de nivel, que haya más patrocinadores y una aparición televisiva estable», resalta.

Actualmente, en la máxima categoría del fútbol, tanto masculino como femenino, solo hay dos entrenadoras, María Pry, del Betis Féminas, e Irene Ferreras, del Rayo femenino. «Igual que el fútbol masculino no tiene que ser entrenado solo por hombres, el fútbol femenino no tiene que ser entrenado solo por mujeres. Es muy importante destacar que si eres mujer, no solo vales para entrenar a un equipo femenino. Me gustaría ver a una mujer entrenando en un equipo masculino, eso sería lo que realmente abriría las puertas a esas otras que quieren y tienen potencial», confiesa.

Entrenadores de la Liga Iberdrola 2018/19 Joseba Agirre Athletic José Luis Sánchez Vera Atlético de Madrid Héctor Blanco Logroño Fran Sánchez Barcelona Carlos del Valle Albacete Miguel Ángel Quejigo Madrid María Pry Real Betis Irene Ferreras Rayo Vallecano Joaquín García 'Nino' Levante Joan Bacardit Espanyol Gonzalo Arconada Real Sociedad Francisco José García Sevilla Antonio Toledo Sánchez Sporting de Huelva Pier Cherubino Granadilla Antonio Contreras Málaga Óscar Suárez Valencia

Al ser preguntado por cuál es su aspiración, Malabia lo tiene claro. «Que en el fútbol femenino haya hombres y mujeres y que en el masculino pase lo mismo», afirma. Además, pone como ejemplo a la Liga Iberdrola. «Los titulares siempre dicen que en la liga femenina solo hay dos mujeres, pero la noticia debería ser que en la liga masculina no hay ninguna. En el fútbol femenino hay dos entrenadoras y es un ejemplo para el resto de ligas», matiza.

En cuanto al nivel deportivo de la Liga, Malabia señala que «los clubes cada vez están invirtiendo más y las jugadoras tienen mejores condiciones». De hecho, esta temporada, más de la mitad de los equipos de la Liga Iberdrola entrenan por la mañana. «Los equipos están poniendo todos los medios para que aumente el nivel y las jugadoras viajan cada vez mejor», finaliza.