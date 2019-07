Fútbol femenino El primer convenio sigue sin ser una realidad El Athletic femenino antes de realizar un entrenamiento en San Mamés. / JORDI ALEMANY Las posturas de la patronal y los sindicatos se mantienen alejadas a poco más de un mes para que arranque la competición LAURA GONZÁLEZ Viernes, 26 julio 2019, 22:24

Después de 14 reuniones todo sigue igual. Como en la política en España, el entorno del fútbol femenino no se pone de acuerdo para garantizar a las jugadoras unas condiciones mínimas, en las que sus derechos sean reconocidos tanto a nivel económico como profesionales, dejando a un lado los sueldos de 300 euros al mes en muchos casos o los contratos de 2 horas a la semana. Parecía que el empuje y la notoriedad que habían adquirido tras las buenas sensaciones en el Mundial desatascarían la situación, pero lo cierto es que las posturas siguen igual de enconadas que hace unos meses, por lo que el primer convenio colectivo sigue sin ser aún una realidad, a poco más de un mes para que empiece a rodar el balón.

Habrá que ver si esto sucede, lo de dar comienzo la competición, porque no hay que olvidar que las futbolistas ya amenazaron hace unos meses con ir a la huelga si la temporada no empezaba con un convenio ya firmado. De momento, tanto patronal, la ACFF (Asociación de Clubes de Fútbol Femenino) como los sindicatos AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, Futbolistas ON y UGT, se han emplazado nuevamente en agosto -sin una fecha aún concreta- para tratar de buscar una salida.

Y es que la mesa negociadora, que volvió a reunirse este jueves como lleva haciéndolo desde octubre de 2018, dio por cerrada la sesión nuevamente sin ningún apretón de manos ni gesto de satisfacción. Todo lo contrario. Desde la Asociación de Clubes defienden que su propuesta, la de 14.000 euros brutos anuales con una parcialidad mínima del 50 por ciento (lo que garantizaría unos 7.000 euros a la que menos cobre), «es viable e integradora», y recoge «la realidad económica del sector», y que además supone «una mejora evidente» de las condiciones en las que hoy en día se encuentra la competición. «Es una base en la que trabajar», mantienen.

Por su parte, la Asociación de Futbolistas Españoles, el sindicato mayoritario en la negociación, solicita a los clubes «que modifiquen su posición» en cuanto a la limitación de la parcialidad «para poder plantear alguna alternativa». «De momento los intentos han resultado infructuosos», han asegurado. Ellos solicitan aumentar el salario bruto anual hasta llegar a los 17.000 euros, subiendo además la parcialidad mínima al 75%, lo que garantizaría algo más del doble al año de lo que pretende la otra parte, un mínimo de 12.750 euros al año por jugadora.

De insuficiente a inviable

La petición de los sindicatos es, según la patronal, inviable. «Tendría un impacto de tal calibre que conllevaría que un elevado número de clubes no pudiera participar en la competición«, explican en su comunicado. Esta propuesta aseguran que implicaría unos gastos de 17.000 euros por jugadora, entre los que se incluye el pago a la Seguridad Social. El coste de una plantilla de 20 jugadoras rondaría por tanto los 340.000 euros, que se elevaría hasta los 370.000 si se tiene en cuenta la prima de 1.500 euros que piden también desde los sindicatos. »Para aproximadamente un tercio de los 16 equipos que compiten en la Primera División femenina esos gastos no serían asumibles«, afirman, remarcando que además habría que añadir también los salarios de todo el cuerpo técnico.

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ha pedido por tanto «una reflexión» para poder alcanzar acuerdos «que puedan ser cumplidos y que aporten viabilidad a la competición», reconociendo «la necesidad y la importancia» de contar ya con un convenio colectivo, «que sirva como base para que, conforme vaya desarrollándose el sector, pueda ir evolucionando y mejorando las condiciones».